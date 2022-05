Rakouská knihovna v rámci 30. výročí svého vzniku připravila bohatý program včetně výstavky. Je pro vás připravena řada přednášek a zajímavých workshopů. Program naleznete na www.kvkli.cz.

Legenda z mlžných hor - premiéra

KDY: Pátek 20. května a neděle 22. května v 19 hodin

KDE: Divadlo F. X. Šaldy

ZA KOLIK: 180 - 450 Kč



Dobrodružný příběh pro celou rodinu zavede diváky do magického světa Mlžných hor, kde tři podivuhodné nárůdky zápasí o svobodu. Aby se obyvatelé osady Buková Stráň vymanili z nadvlády strachu, musí hledat ztracené kouzlo v hlubokých pramenech svých kořenů. Tři děti se vydávají na dobrodružnou výpravu za odvahou a svobodou do Mumlavé Doliny a Obřího Lesa. Fantastický svět této inscenace je vytvořen spojením všech tří souborů Divadla F. X. Šaldy: herci a tanečníci se tu na jevišti setkají s jedinečnou emocionální silou živé hudby v podání velkého operního orchestru, sboru i sólistů. Divadelní kouzlo hereckého souboru v mimořádné souhře s hudební magií opery a osvobozující krásou pohybu tanečníků se odvážně splétají do nového scénického tvaru. Mocná hudba, básnické slovo, herecká akce a scénický tanec souzní ve světě umění a fantazie.

The Plastic People of the Universe

KDY: Pátek 20. května v 19 hodin

KDE: Lidové sady Liberec

ZA KOLIK: 350 Kč

Jiří „Kába“ Kabeš (viola, theremin a vokál) a Joe Karafiát (kytara a vokál), doplněni o novou generaci muzikantů, kteří zůstávají věrni původnímu odkazu skupiny, zároveň ho však interpretačně posunují blíže k současnému posluchači.

Víkend u bunkru

KDY: Sobota 21. května a neděle 22. května

KDE: Heřmanice v Podještědí



Můžete si prohlédnout předválečný bunkr zrekonstruovaný do podoby ze září 1938, kdy se celá země připravovala na válku s nacistickým Německem. V sobotu 21. května bude otevřeno po celý den a můžete se těšit na prohlídky řopíku nebo střelbu ze vzduchovky, budete si také moct osahat zbraně, se kterými měli naši vojáci bránit svou zem proti agresi nacistického Německa. V neděli 22. května bude možnost návštěvy v dopoledních hodinách. Heřmanický bunkr najdete nedaleko silnice z Heřmanic na Krompach, a to po levé straně. Více na hermanicky-bunkr.cz.

Jarní jízda veteránů

KDY: Sobota 21. května v 9 hodin

KDE: nám. Dr. E. Beneše Liberec

Na akci zve Technické muzeum Liberec. Jedná se o výstavu a jízdu veteránů pro vozidla do roku 1950.

Výstup na věž pivovaru

KDY: Sobota 21. května od 9 hodin

KDE: vyhlídková věž Jablonné v Podještědí

ZA KOLIK: vstup zdarma



Hasičská soutěž dvojic ve výstupu na vyhlídkovou věž bývalého pivovaru.

Procházka Hodkovicemi s rodáky

KDY: Sobota 21. května od 10 hodin

KDE: náměstí T. G. Masaryka Hodkovice nad Mohelkou

Hodkovice nad Mohelkou mají pestrou a velice zajímavou historii. Vydejte se na komentovanou prohlídku s místními rodáky a přesvědčte se o tom sami.

Memoriál Martina Chaloupky

KDY: Sobota 21. května ve 13 hodin

KDE: centrální parkoviště Kryštofovo Údolí

ZA KOLIK: 100 Kč



Country-folk festival na památku Martina Chaloupky zakladatele Muzea betlémů a autora vesnického orloje v Kryštofově Údolí. Vystoupí country a bluegrassové skupiny: Pohromadě na přehradě, Riding Hoppers, Volupsije, Poslední šance Míry Ošance a další. Pohodlí si uděláte na tom, co si přinesete.

Je autorem loga kraje. V jeho sídle nyní Jiří Chalupa vystavuje obrázky a vtipy

Benefiční Běh pro Paměť národa

KDY: Sobota 21. května ve 14 hodin

KDE: lesopark Vratislavice

Běh na 1 km a dětské běhy (hromadný start). Doprovodný program ve vratislavickém parku. Všechny potřebné informace na www.behpropametnaroda.cz.

Komorní hradní bál

KDY: Sobota 21. května v 16 hodin

KDE: hrad Grabštejn

ZA KOLIK: 300 Kč



Ples pořádá soubor Fragium 16 pod vedením Pavla Jiráska. Tance a jejich výuku povede Hana Tillmanová Předchozí znalost tanců není nutná k tomu, abyste se mohli zúčastnit, mnohé jsou tak jednoduché a příjemné, že se je rychle naučíte přímo na místě. Oblečení vybírejte jako na bál napříč staletími, ze svých oblíbených období od konce 15. do 19. století, popř. starší; jen z prostorových důvodů se nedoporučují dlouhé vlečky a objemné krinolíny.

Dodo

KDY: Sobota 21. května v 17 hodin

KDE: Naivní divadlo Liberec

ZA KOLIK: 100 Kč

Ve starém přírodovědném muzeu je všechno vzhůru nohama. Blíží se slavnostní otevření zcela nové expozice, která návštěvníkům odhalí přírodní poklady z dalekého ostrova Mauricius. Zlatým hřebem výstavy je zkamenělé vejce dávno vyhynulého ptáka Doda – jediný exemplář na světě. Během slavnostního ceremoniálu se nepozorovaně k vejci přiblíží tři děti, Nick, Sam a Vendy. Láká je představa, že by se z něho mohlo něco vylíhnout a vůbec si nelámou hlavu s tím, že je tvrdé jako kus skály a studené jako led. Otevřou vitrínu, sáhnou po vejci a začnou vymýšlet, jak by Dodo mohl vypadat, pokud by se z něj někdy vylíhl. Najednou se z nitra vejce ozve škrábání. Skořápka praskne. Inscenace Dodo vede diváky do fantazijního světa tří dětských hrdinů, kteří kouzlem vlastní představivosti oživí ptáka Doda a snaží se jej zachránit před hlídačem a ředitelem muzea. Ti nejen že dávno zapomněli, co znamená snít, ale raději by Doda viděli jako exponát zavřený za vitrínou. Jenže Dodo patří na Mauricius, ne mezi exponáty. Muzeum se pro děti stává prostředím dobrodružné hry, ve které se ve vitrínách a depozitních skříních skrývají mauricijské pralesy a nebezpečná zvířata. Podaří se Nickovi, Samovi a Vendy zachránit Doda před hlídačem muzea? Najdou pro něj nový domov?

Reskul fest

KDY: Sobota 21. května v 17 hodin

KDE: Plochá dráha Liberec - Pavlovice



Mini festival probíhající pod širým nebem, ať je počasí jakékoli. Vystoupí kapely: Těla, Odyssea, Nasekáč.

Valdštejnská pouť

KDY: Neděle 22. května od 10 hodin

KDE: hrad Valdštejn

ZA KOLIK: 70 - 300 Kč

Akce k týdnu oslav první písemné zmínky o Turnově. V předhradí historický kolotoč a stánkový prodej řemeslných a regionálních výrobků. Na hradě výtvarná dílna, loutkové divadlo a hudební doprovod.

S rodinou do Vesce

KDY: Neděle 22. května od 10 hodin

KDE: Rekreačně-sportovní areál Vesec

ZA KOLIK: vstup zdarma



Den plný zábavy, hudby a atrakcí pro děti, jejich rodiče a prarodiče. Program pro rodiny s nejmenšími dětmi, pro školáky i středoškoláky. Představí se zde sportovní kluby, zájmové kroužky, volno časové aktivity. Děti si mohou vyzkoušet různé sportovní disciplíny pod odborným dohledem. Akce formou prezentací a zábavných her nabízí dětem smysluplné trávení volného času. Návštěvníci ocení i prezentace autosalonů a možnost prohlídky vozů různých značek na jednom místě.

Den s policií

KDY: Neděle 22. května od 10 hodin

KDE: Autodrom Sosnová u České Lípy

ZA KOLIK: vstup zdarma

Až do 14 hodin vás čeká bohatý program. Uvidíte tematický zásah strážníků Městské policie Česká Lípa, jízdní policii, výcvik služebních psů, činnost zásahové jednotky KŘP Ústeckého kraje, společný zásah jednotek IZS, ukázku činnosti Vězeňské služby ze Stráže pod Ralskem. V doprovodném programu nebude chybět dopravní výchova pro děti a mládež či ukázka kriminalistické technologie.

Královská harfa a kouzlo hoboje

KDY: Neděle 22. května v 18 hodin

KDE: kjostel sv. Bonifáce



Vystoupí duo Jan Adamus - Zbyňka Šolcová, přední český hobojista a česká harfenistka.