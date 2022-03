První a druhá premiéra slavné opery. Spojení dvou velikánů. I tak lze nazvat operní dílo, ve kterém se spojilo nesmrtelné shakespearovské téma s hudbou „dospělého“ skladatele a zralého člověka. Verdi má za sebou v době vzniku Otella dlouhou kompoziční pauzu, od jeho poslední opery Aidy uplynulo již šestnáct let. Premiéra se konala roku 1887, pod libretem je podepsán básník Arrigo Boito. Operní drama Otello stojí právem na piedestalu světové operní literatury. Je to drama plné pravdivých momentů, drama lámající lidské charaktery, drama o lásce, žárlivosti a intrikách. A v neposlední řadě dílo ohromně cenné, protože je samo sebou usvědčeno z faktu, jak může být operní umění strhující a krásné.

Jukebox - Benefiční představení pro Ukrajinu

KDY: Pátek 25. března v 19:30

KDE: Naivní divadlo Liberec

ZA KOLIK: dobrovolné vstupné



Také Naivní divadlo Liberec podpoří Ukrajinu. Představení se mimořádně přesune z komorního prostoru do velkého sálu. Celý výtěžek z dobrovolného vstupného následně divadlo zašle na konto organizace Člověk v tísni, jež ve válkou zmítané Ukrajině poskytuje potřebnou pomoc. Během večera zazní oblíbené písně napříč nejrůznějšími žánry doprovázené jejich originálním divadelním ztvárněním. A co víc, jak už ze samotné podstaty jukeboxu vyplývá, volba repertoáru bude čistě na publiku.

Po stopách Bílé hory a J. A. Komenského

KDY: Pátek 25. března v 17 hodin

KDE: Fara Církve československé husitské Liberec

Přednáška s promítáním k připomenutí 430. výročí narození J. A. Komenského i předešlá smutná výročí bitvy na Bílé hoře a jejich důsledků.

Akcent a CH-TDŽ

KDY: Pátek 25. března v 19 hodin

KDE: Lidové sady Liberec

ZA KOLIK: 150 Kč



Po dlouhé odmlce si dvě skvělá vokální tělesa můžou spolu zazpívat na Benefičním koncertu pro UNICEF.

Vstávej semínko, holala

KDY: Sobota 26. března v 9:30 hodin

KDE: Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje - STŘEVLIK Liberec

Je na čase přivítat jaro. S paní Barborou Hrůšovou z Bílého Potoka zjistíte, jaký význam a přínos má Semínkovna. Dále se můžete těšit na jarní tvořivé dílny a prozkoumat jaro pod lupou. Projdete si Stezku naší přírodní zahradou a odměnou vám budou nejen semínka z naší Semínkovny, ale i překvapení od makové panenky. Po celou dobu pro Vás bude připraveno občerstvení a otevřený místní obchůdek.

O Budulínkovi

KDY: Sobota 26. března od 10 hodin

KDE: malý sál sokolovny Český Dub

ZA KOLIK: 30 Kč



Sdružení divadelních souboru Český Dub, konkrétně Loutkový soubor Ještěd zahraje pro děti i jejich rodiče klasickou pohádku.

Kabinet zázraků neboli Orbis pictus

KDY: Sobota 26. března v 10 hodin

KDE: Naivní divadlo Liberec

ZA KOLIK: 100 Kč

Inscenace, která se inspiruje ve světově proslulé učebnici Jana Ámose Komenského Orbis pictus, je vlastně jakýmsi „divadelním úvodem“ do fungování planety Země. Přichystal ho tvůrčí tým kmenové režisérky Naivního divadla, Michaely Homolové. Podtitul inscenace by klidně mohl znít „Zeměkoule v kostce“, nebo přesněji – ve skříni: po vzoru starobylých kabinetů kuriozit herci z jednotlivých poliček tajemného kabinetu vytahují méně či více známé artefakty, které rozžívají pomocí těch nejstarších i nejtradičnějších loutkářských triků. Těmito divadelními zázraky a kouzly postupně dětské diváky seznámí s největšími zázraky v životě kolem nás. Pro někoho je to příroda, pro jiného člověk samotný, leckdo zůstává v úžasu stát zase z objevů a vynálezů, které má člověk za dobu své existence na svědomí. Tím největším zázrakem je však planeta Země jako celek a její fungování ve vesmíru.

Jazz v Terasách

KDY: Sobota 26. března v 18:30 hodin

KDE: Terasy café Liberec



Přijďte na jazzový večer, kdy si budete moci v kavárně poslechnout Aleše Bartoše a jeho hosty.

Večer v Naivním: Imjoy & tarantino - improvizační longforma

KDY: Sobota 26. března v 19:30 hodin

KDE: Naivní divadlo Liberec

ZA KOLIK: 180 Kč

Liberecká improvizační skupina zahraje celovečerní představení ve stylu filmů Quentina Tarantina. A vše vznikne před vašima očima. Spolek divadelní improvizace Imjoy uvádí v Liberci již podruhé představení ve stylu slavného „šílence z videopůjčovny“. Nejde ovšem o reprízu, ale o úplně nový příběh plný intrik, násilí a humoru jen na základě diváckého zadání. Nikdo neví, o čem se bude hrát, vše vznikne až na jevišti Studia Naivního divadla. Hráče Imjoy pro toto představení trénuje nestorka české improvizační scény Michaela Puchalková.

Maniak & DJ Wich

KDY: Sobota 26. března ve 20 hodin

KDE: Bunkr music club Liberec



Maniak a DJ Witch vyrážejí na turné se svým albem Černej kůň a jeho první zastávka proběhne právě v libereckém oblíbeném klubu.

X_Symphonicx

KDY: Sobota 26. března od 20 hodin

KDE: Kino Varšava Liberec

Unikátní koncertní spojení elektro-popové kapely X_jazz se smyčcovým orchestrem. Diváci si budou moci užít x_jazzí písně v nezvyklých aranžích s mohutným zvukem živých smyčců a elektronických rytmů. Cena vstupu na koncert je dobrovolná (diváci zaplatí až po koncertě dle svého úsudku a finančně tak odmění kapelu i filharmoniky – je ale nutné si předem zarezervovat vstupenku).

Nedělní pohádka - Břichbulín aneb Cesta do země skřítků

KDY: Neděle 27. března v 16 hodin

KDE: Knihkupectví a antikvariát Fryč Liberec



Činoherně loutková pohádka Divadla Matýsek s autorskými písničkami malým pomůže a velkým snad otevře oči. Příběh malého Toníka, který je rozmazlený a vymýšlí si hlouposti, protože na něj rodiče nemají čas.

O Broučkovi

KDY: Neděle 27. března ve 10 hodin

KDE: Kulturní centrum Vratislavice

Přijede Sváťovo dividlo s klasickou loutkovou pohádkou pro nejmenší na motivy příběhů Jana Karafiáta.

TIP OD SOUSEDŮ



Příjezd Krakonoše

KDY: Sobota 26. března od 10 hodin

KDE: běžecký stadion za hotelem Skicentrum Harrachov



Tradiční veselice známá pod názvem Příjezd Krakonoše se uskuteční již po čtyřiasedmdesáté. Do Harrachova v sobotu 26. března dorazí jak vládce Krkonoš, tak jeho menší příbuzný duch Jizerských hor Muhu a víla Izerína, pojmenovaná podle řeky Jizery. Samozřejmě, že místní obyvatele přijede pozdravit i hrabě Harrach a další význační hosté. Všichni přivítají jaro, které už pomaličku vystrkuje své růžky i v horách.