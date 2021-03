Literární putování Libereckým krajem

KDY: kdykoli

KDE: www.kvkli.cz

ZA KOLIK: zdarma

Vydejte se na cestu po kraji a odkryjte stopy zapomenutých spisovatelů našeho kraje a jejich dávno ztracené příběhy, vepsané do půdy a kamení našich hor. Každý měsíc zveřejní nový výlet za zajímavými literárními osudy a památkami našeho kraje. Informace a podklady ke každé vycházce včetně mapy s trasou výletu naleznete vždy na webových stránkách knihovny.

Alibaba a čtyřicet loupežníků

KDY: Sobota 20. března od 10 hodin

KDE: YouTube kanál Naivního divadla Liberec

ZA KOLIK: zdarma



Z archivu České televize si divadlo exkluzivně zapůjčilo záznam legendární inscenace určenou nejvíce dětem od pěti let.

Moje kino live – kino Máj

KDY: každý den od 20:30 hodin

KDE: www.kinodoksy.cz

ZA KOLIK: 100 Kč



Dokské kino se zapojilo do projektu „Moje kino Live“, který přináší divákům filmy domů a také pomáhá alespoň částečně se složitou situací po uzavření kin v současné pandemické situaci. Nejpozději hodinu před začátkem projekce zakoupíte vstupenku na www.kinodoksy.cz. Nejpozději 30 minut před začátkem projekce pak obdržíte e-mail s odkazem na stream. Kromě projekce samotné je je k dispozici půl hodiny před a půl hodiny po filmu chat, kde si můžete popovídat s ostatními diváky.

Program:

Čtvrtek 18. 3. ve 20:30: 1. narozeniny Moje kino Live: Služebníci - premiéra

Pátek 19. 3. ve 20:30: Naděje

Sobota 20. 3. ve 20:30: Diáky: Češi ve světě právě teď

Neděle 21. 3. ve 20:30: Pěkně blbě

Čtvrtek 25. 3. ve 20:30: Corpus Christi

Filipíny – tropický ráj

KDY: Sobota 20. března ve 21 hodin

KDE: facebook Kulturního centra Vratislavice 101010

ZA KOLIK: 99 Kč



Filipíny se staly na mnoho let domovem Milady Řehákové, která se s vámi o zážitky z tropického ráje podělí. Zaměří se především na ostrov Siquijor, proslulý svými šamany, kteří dovedou nejen léčit, ale ovládají i černou magii.

Den svatého Patrika online

KDY: Sobota 20. března ve 20 hodin

KDE: www.kulturadoksy.cz

ZA KOLIK: zdarma



Jedinečná interaktivní online hudební a ohňová show plná zábavy, hudby, hostů a soutěží o hodnotné ceny k příležitosti svátku Sv. Patrika. Návaznost na tradiční akci kapely MalemIrish, které stejně jako nám všem nezbývá nic jiného, než trpělivě čekat na lepší časy! Přidejte se v sobotu 20. března online k akci vysílané ze zámku v Doksech a užijte si sobotní večer doma v teple, ale myšlenkami všichni společně. Atmosféru bude kapela posílat elektronicky, hrát, tančit, pít a smát se můžete doopravdicky!

Živě ze ZOOKOUTKU

KDY: kdykoli

KDE: www.libertin.cz

ZA KOLIK: zdarma



Přímo na webových stránkách Libertinu najdete youtubová videa, která zachycují dvě zvířata, která patří mezi ta exotická – Anakondu zelenou a Felsumu madagaskarskou.

Jdi ven a foť, vyzývá knihovna

KDY: do 31. března

KDE: Jablonné v Podještědí

ZA KOLIK: zdarma

Městská knihovna v Jablonném v Podještědí vyzvala školou povinné děti z města a okolí, aby vyrazily ven s foťákem či mobilním telefonem a poslali své snímky do soutěže. Březnové téma zní „Poslové jara“. Přesné instrukce o tom, jak v soutěži postupovat, kam fotky odesílat a co se s nimi bude dál dít naleznete na webu knihovny.

Chobotnice od Pauliny Świstakce

TIP NA KNIHU

KDE: např. na knihydobrovsky.cz

ZA KOLIK: 299 Kč



Další silná kniha od nejpopulárnější polské debutantky posledních několika let se jmenuje Chobotnice. Po bestselleru s názvem Kolotoč nastal čas na pokračování, kde už nepřichází na scénu jen finanční machinace a plamenná vášeň, ale také pašování zlata a aféra katolické církve. Policista z ústřední vyšetřovací kanceláře Michał Grosicki jede na služební misi do Horního Slezska. Do zločinecké organizace se mu podaří proniknout natolik dobře, že jej nechá zatknout tamní prokurátor Zimnicki. Ale to je teprve začátek nového obřího spiknutí.