Ochutnávka práce s roboty a robotickými stavebnicemi pro děti s lektory Jakubem Růžičkou a Helenou Maškovou. Od 16:00 do 18:00 hodin. V případě zájmu se registrujte.

Caribská party na Libereckém adventu

KDY: Pátek 2. prosince v 17 hodin

KDE: nám. Dr. E. Beneše Liberec

ZA KOLIK: vstup zdarma



Vystoupí a náměstí rozproudí Salza Maja Liberec s kubánským tanečníkem Pablem Repiladem.

Příběh jednoho hradu

KDY: Pátek 2. prosince v 19 hodin

KDE: kino Frýdlant

ZA KOLIK: 180 - 200 Kč

Divadelní komedie o pánu hradu, jehož vlastní vrtochy a starosti se ženou, kterou by rád vyměnil, přivádějí do komických situací.

Mikuláš v iQparku

KDY: Sobota 3. a neděle 4. prosince v 10, 14 a 16 hodin

KDE: iQPARK - Centrum Babylon Liberec

ZA KOLIK: 200 Kč



Mikuláš s čertem i andělem přijdou navštívit děti do iQparku. Přijďte si se svými dětmi užít Mikuláše. Těšit se můžete na hodinový program v andělské a čertovské laboratoři a pokusy pro nejmladší. Také vás čeká zdobení perníčků, výroba obláčků, nebo čertovská stezka pro odvážlivce.

Ale to se nesmí aneb Je to na háčku

KDY: Sobota 3. prosince v 10 hodin

KDE: Krajská vědecká knihovna Liberec

ZA KOLIK: vstup zdarma

Divadelní představení z cyklu Sobotní pohádky přivezou do Liberce učitelé ze ZUŠ z Chlumce nad Cidlinou.

Adventní trhy

KDY: Sobota 3. prosince od 10 hodin

KDE: Zámek Svijany

ZA KOLIK: vstup zdarma



Nádvoří zámku zaplní tradiční jarmark, kde si budete moci zakoupit občerstvení, regionální výrobky, tradiční zboží a dárkové předměty, vánoční produkty, cukroví i další pochutiny. Zahřeje vás svařák, horká medovina nebo pivovarský elixír - Svijanský Předek. Zaposloucháte se do vánočních koled a nakoupíte krásné vánoční dárky. Zdarma pro vás budou po celý den otevřeny zámecké expozice, z nichž některé si budete moci prohlédnout naposledy. Od 17 hodin se v zámecké kapli sv. Jana a Pavla rozezní původní dobové varhany a vy si budete moci zazpívat vánoční písně.

Mikulášský jarmark s rozsvěcením vánočního stromečku

KDY: Sobota 3. prosince od 11 hodin

KDE: náměstí Míru Jablonné v Podještědí

ZA KOLIK: vstup zdarma

Adventní jarmark je tradiční akcí ve městě s bohatým doprovodným programem, na který jste zváni po odmlce způsobené pandemickými opatřeními minulých a předminulých Vánoc. Čeká vás spousta dobrého jídla a pití, ale také hudby a všeho, co k adventu patří – představení obří vánočky, mikulášská nadílka, průvod Alpských čertů, ohňostroj a samozřejmě rozsvícení vánočního stromu v 17:15. Podrobný program naleznete na webu města: www.jablonnevp.cz.

Hejnický advent

KDY: Sobota 3. prosince ve 12 hodin

KDE: Klášter Hejnice



Po dvouleté znovu ožije tradiční adventní akce. Během dne kromě adventních trhů v křížové chodbě, které potrvají po celo dobu akce, proběhne ve 14 hodin v kostele Vánoční strom dětí, kde vystoupí děti z mateřských, základních a uměleckých škol Frýdlantska. Ve výstavní síni kláštera bude připravena výstava Betlémy a vánoční pohlednice Jiřího Škopka. Dále budou probíhat dílny pro děti, kde se mohou naučit vyrábět origami. V 19 hodin proběhne Adventní večer v klášteře s hudebním doprovodem.

Adventní setkání a rozsvěcení vánočního stromu

KDY: Sobota 26. listopadu od 13:30

KDE: náměstí Hodkovice nad Mohelkou

Připraven bude adventní trh, kde se představí místní výrobci a spolky. Celá akce bude doprovázena hudebními vystoupeními a v 17 hodin bude rozsvícen vánoční strom.

Rozsvícení vánočního stromu v muzeu

KDY: Sobota 3. prosince v 16 hodin

KDE: Technické muzeum Liberec

ZA KOLIK: děti zdarma, rodiče 100 Kč



Rozsvícení vánočního stromu se koná na nádvoří Technického muzea. Od 14 hodin budete mít možnost s dětmi pověsit na strom svou vánoční ozdobu. Připraven je sladký dárek pro velké i malé (svařák a bonbony). Zazpíváme si společně pár koled.

Mikulášská besídka v Babylonu

KDY: Sobota 3. listopadu v 16:30

KDE: Centrum Babylon Liberec

ZA KOLIK: 120 Kč

Přijďte si s dětmi užít mikulášskou besídku do Centra Babylon. Společně s animátory z Dancemission si pro vás organizátoři připravili dovádění s čerty, tanečky, oblíbené písničky, čtení z Pekelné knihy hříchů a samozřejmě sladkou mikulášskou nadílku pro hodné děti.

Mikulášská zábava

KDY: Sobota 3. prosince ve 20 hodin

KDE: restaurace U Loterie Dlouhý Most

ZA KOLIK: 150 Kč



Mikulášskou taneční veselici pořádá Sbor dobrovolných hasičů. K tanci a poslechu vám zahraje skupina Cover Powe.

Emma Smetana & Jordan Haj

KDY: Sobota 3. prosince ve 20:30

KDE: Club Warehouse Liberec

ZA KOLIK: 340 Kč

Manželé – hudebníci a zpěváci vystoupí s kapelou v rámci turné ke své společné desce By Now. Během koncertu zazní oblíbené hity jako je By Now, Dopamine, Lost a Found nebo No Fire.

Mikulášská na farmě

KDY: Neděle 4. prosince v 10:30

KDE: Farma Vysoká, Chrastava



Nejen děti z jezdeckého oddílu, ale všechny, jsou zvány na projížďky na koních, Mikulášskou nadílku a živou hudbu.

Čertovská věž

KDY: Neděle 4. prosince ve 12 hodin

KDE: Liberecká výšina

neděli obsadí rozhlednu na Výšině Lucifer se svými čerty. Děti, které vystoupají až nahoru za Mikulášem dostanou za svou odvahu malý balíček, a navíc bude možné si opéct buřty.

Hvězda pro Mikuláše

KDY: Neděle 4. prosince od 15 hodin

KDE: DDM Drak Hrádek nad Nisou

ZA KOLIK: 100 Kč



V pořadí druhá adventní neděle a současně i druhé zastavení cyklu "Putování za hvězdou" patří tradiční akci s názvem "Hvězda pro Mikuláše". Pro děti budou připraveny tvůrčí dílny, projdou se po zahradě a u každé z adventních bytostí splní jednoduchý úkol, aby potom došly za samotným Mikulášem. Rodiče budou mít možnost na kartičku napsat jméno dítěte a případný vzkaz pro Mikuláše, aby byl v obraze.

Chuck Wansley a Otto Hejnic Trio

KDY: Neděle 4. prosince v 16 hodin

KDE: kostel sv. Antonína Velikého Liberec

ZA KOLIK: 250 Kč

Můžete se těšit na skvělou show ve stylu newyorské Broadway. Chuck Wansley je velká hvězda s krásným, plným a nenapodobitelným černošským hlasem. Pochází z Los Angeles. Točil desky pro světové vydavatelství Motown a řadu významných producentů. V NewYorkCity vystupoval na světoznámé Broadway Show. Jenom v Los Angeles odehrál kolem 200 koncertů. Pravidelně koncertuje v USA, v Japonsku a v posledních letech také v Evropě, Rusku a na Ukrajině. Kromě tohoto quartetu vystupuje se symfonickým orchestrem. Momentálně žije v Portugalsku. Otto Hejnic Trio je považováno za nejlepší česko-slovenské jazzové trio, svědčí o tom 4 alba, řada cen, 12 let existence, koncerty v USA, Mexiku, Shangai, Singapuru, Indii a po Evropě.

Nedělní pohádky v Knihkupectví Fryč

KDY: Neděle 4. prosince v 16 hodin

KDE: Knihkupectví a antikvariát Fryč Liberec



Děti čeká tentokrát zcela improvizační představení s názvem Cirkus plný pohádek.

Adventní koncert - Gospel Generation

KDY: Neděle 4. prosince v 17 hodin

KDE: kostel sv. Vojtěcha Liberec

Liberecký smíšený pěvecký sbor Gospel Generation vystoupí pod vedením Karly Činčalové.

Vánoční výstava betlémů a vánočních zvyků

KDY: probíhá do 6 ledna

KDE: Městská galerie Chrastava



Společenský klub Chrastava zve do městské galerie na tradiční vánoční výstavu betlémů a ukázku vánočních zvyků. Na výstavě uvidíte betlémy z různých materiálů a různých velikostí, děti se seznámí s vánočními zvyky a dozví se, jak se Vánoce slaví ve světě.