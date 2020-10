Anifilm 2020

KDY: Do neděle 11. října

KDE: liberecký zámek, Lidové sady, kino Varšava, letní kino v centru Liberce, Dům kultury, Malé divadlo, Technická univerzita Liberec - Aula G a další.

18 let se mezinárodní přehlídka animovaného filmu konala v Třeboni. Letos změnila místo i datum. Jihočeské město nahradil Liberec, tradiční květnový termín se kvůli koronaviru posunul na říjen. Filmové projekce se rozprostřou do celého města. Promítat se bude v Lidových sadech nebo Domě kultury. V prestižní mezinárodní soutěži celovečerních filmů se představí deset snímků. Vedle mezinárodní soutěže čeká na návštěvníky nesoutěžní program. Ten nabídne speciality i prověřená filmová díla spojená s hudbou. V programu tak nebudou chybět klasické snímky jako Pink Floyd: The Wall s nezapomenutelnými animovanými sekvencemi, drsný povídkový Heavy Metal či jazzové Trio z Belleville. Sekce s názvem Slyšet animaci nabídne i profily českých skladatelů, jejichž hudební doprovod je s kreslenými filmy pevně spjat.

Ludvík Kuba

KDY: od pátku 9. října

KDE: Oblastní galerie Liberec - Lázně

ZA KOLIK: 50 - 200 Kč



Výstava představí některá zatím nikdy nevystavená díla. Součástí expozice bude též kolekce obrazů věnovaná tematice Lužických Srbů, díky čemuž bude výstava zařazena mezi projekty v rámci Roku Lužických Srbů v Libereckém kraji.

Audience Albrechta z Valdštejna

KDY: Sobota 10. října od 9 hodin

KDE: Zámek Frýdlant



Vévoda bude opět pobývat na svém frýdlantském sídle, kde se s ním mohou návštěvníci setkat, osobně s ním pohovořit a dozvědět se více o době, kdy žil a vedl boje na evropských kolbištích třicetileté války. Jedná se o součást první prohlídkové trasy.

ZRUŠENO!! - O princezně se zlatou hvězdou

KDY: Neděle 11. října v 15 hodin

KDE: Divadlo F. X. Šaldy Liberec

ZA KOLIK: 90 – 160 Kč



Děj nás zavede do království krále Dobroslava, jehož jediná dcera princezna Lada právě slaví osmnácté narozeniny. Ty zkazí návštěva obhroublého krále Kazisvěta, který vládne v sousední zemi a nutí Ladu, aby se stala jeho ženou. Lada musí před zlým Kazisvětem z otcovského království uprchnout a hledat štěstí daleko od domova. Při tom se jí zjeví zemřelá matka a dá jí radu, aby se přestrojila za chudé děvče v myším kožíšku. Když Lada v myším kožíšku doputuje do zámku sympatického prince Radovana, pracuje tam v zámecké kuchyni. Potají se vloudí na princův ples a prince okouzlí. Svou totožnost ale skrývá až do okamžiku, kdy Kazisvět na Radovana zaútočí a Radovan pochopí, že neznámá princezna do níž se zamiloval na plese je jeho vlastní kuchtička a svatbě už nic nebrání.

Maja Nagelowa - na kromje

KDY: do 29. listopadu

KDE: Oblastní galerie Liberec - Lázně

ZA KOLIK: 50 - 200 Kč



Maja Nagelová je malířka, grafička, fotografka a filmová tvůrkyně, která bývá řazena mezi nejvýznamnější současné umělce Lužických Srbů. Základním jádrem její práce je kresba. To se projevuje na stopách, když ruka vytváří linie, výkyvy a skvrny, momenty pohybu směrem k situaci. Abstraktním gestem i jemným, velmi konkrétním přístupem jsou hledání, setkání, odhodlání, interpretace a konstrukce světa.

Výročí 120 let tratě ÚTD Česká Lípa - Liberec

KDY: do 31. října

KDE: na železniční stanici v Jablonném v Podještědí

ZA KOLIK: Vstup zdarma



Vzpomínková výstava o ukončení parního provozu na tratích ČSD v bývalém Československu.