Barbora Poláková

KDY: Pátek 7. srpna v 18 hodin

KDE: Club Warehouse Liberec

ZA KOLIK: 520 - 600 Kč

Pod širým nebem před klubem vystoupí talentovaná zpěvačka a herečka.

Inflagranti

KDY: Pátek 7. srpna v 19:30

KDE: nám. Dr. E. Beneše Liberec

ZA KOLIK: Vstup zdarma



Žhavé letní vystoupení tria vynikajících houslistek v rámci Léta na náměstí.

Ondřej Havelka a jeho Melody Makers

KDY: Pátek 7. srpna od 19:30 hodin

KDE: Křižany



Ondřej Havelka žije pro jazz a swing z období mezi světovými válkami a Melody makers se zabývají autentickou interpretací této hudby. Jde o spojení hudby ze swingové éry, které je skvěle podpořené dobovými interpretačními technikami. Pestrý repertoár zahrnuje atraktivní skladby širokého žánrového spektra. Strhující hra orchestru je korunována výkony sólistů a to především právě zpěvákem a tanečníkem Ondřejem Havelkou. Jedinečná koncertní show doplněná kostýmy, dobovými účesy,autentickými hudebními nástroji je zpestřena různými tanci od charlestonu po step a slibuje neopakovatelný zážitek.

Mezinárodní den slonů

KDY: Sobota 8. srpna

KDE: Zoologická zahrada Liberec

ZA KOLIK: 60 Kč



Mimořádné komentované prohlídky v zázemí Pavilonu slonů budou probíhat v 10.00, 11.00, 13.00 a 14.00, délka každé prohlídky bude přibližně 30 minut. Z důvodu omezené kapacity je nutná rezervace předem. Sraz účastníků je vždy v uvedený čas na prostranství za hlavním vchodem do zoo. Exkurze je zpoplatněna částkou 60 Kč, která bude přičtena k běžnému vstupnému. Není vhodné pro děti mladší 7 let.

NN Night Run Liberec

KDY: Sobota 8. srpna

KDE: Rekreačně-sportovní areál Vesec



3. ročník zážitkového běhu v Liberci. NN NIGHT RUN 10 km a charitativní AVON BĚH 5 km na podporu boje proti rakovině prsu. Start/cíl ve Vesci.

STRABAG Enduro Race Ještěd

KDY: Sobota 8. srpna – neděle 9. srpna

KDE: Skiareál Ještěd



Česká enduro série se druhý srpnový víkend přesune do Liberce, pod Ještěd. Návštěvníci se mají na co těšit. Připravujeme pro vás zcela nové erzety pod taktovkou Kamila Tatarkoviče a jeho FDF týmu.

Tančírna

KDY: Sobota 8. srpna v 18 hodin

KDE: nám. Dr. E. Beneše Liberec

ZA KOLIK: Vstup zdarma



Roztančené náměstí s TK Čermák, v rámci celoletní akce Léto na náměstí.

Zpívání U Obrázku

KDY: Neděle 9. srpna v 16 hodin

KDE: Kostel Panny Marie U Obrázku Liberec



Na koncerte vystoupí sbor Aurea Rosa Univerzity třetího věku TUL a Bohemia Chór FP TUL. Nastudovala a řídí Jana Konvalinková, klavírní doprovod Jiří Rozkovec.

Albi den s dinosaury

KDY: Sobota 8. srpna od 9 do 20 hodin

KDE: DinoPark Liberec

ZA KOLIK: 180 a 120 kč



V libereckém DinoParku se chystá v sobotu 8. srpna po celou otevírací dobu Albi den s dinosaury nejen pro dětské návštěvníky. Všichni návštěvníci se mohou těšit na herní zónu, sestavit si budou moci díky kreativním sadám od Albi Crafts vlastního Tyrannosaura Rexe, triceratopse, stegosaura, ale třeba i jednorožce. Pro děti budou připraveny dárky, pro všechny pak občerstvení. Dinopark je otevřen od 9 do 20 hodin. Vstupenky pro dospělé stojí 180 korun, pro děti od 3 do 15 let 120 korun.