kulturaprezije – R+ Members Club (Rammstein tribute)

KDY: Sobota 5. prosince od 20 hodin

KDE: facebook Kultura z. s.

ZA KOLIK: Kapely můžete podpořit na www.evstupenka.cz

Liberecký tribute band německé industriální metalové kapely Rammstein úspěšně působí na české i evropské scéně už 20 let. V rámci koncertních aktivit pravidelně navštěvují Německo, Rakousko, Polsko a zavítali i do Itálie a Velké Británie.

Objevte s dětmi Strom přání

KDY: do 23. prosince

KDE: nádvoří radnice v Liberci

ZA KOLIK: zdama



Strom přání, který bývá ozdoben stovkami přáníček dětí i dospělých, bude čekat na nádvoří radnice v Liberci i letos. Ze všech lístků vylosuje vedení města přibližně třicet šťastlivců, kterým město jejich přání na začátku nového roku splní. Nádvoří bude přístupné do 23. prosince ve všední dny od 8.00 do 17.00 a v sobotu od 8.00 do 14.00. Letos je nutné přinést si vyplněné přání s kontaktem už z domova. Na místě kartičky ani psací potřeby nebudou.

Advent online – První adventní koncert

KDY: Neděle 6. prosince od 14 hodin

KDE: youtube kanál Divadla F. X: Šaldy

ZA KOLIK: zdarma

Kultura žije - navzdory“ by mohlo v posledních měsících být výstižným heslem Šaldova divadla, které směle testuje potenciál fungování ve virtuálním prostoru. „Kdyby čtyři klarinety“ aneb virtuózní kvarteto klarinetové sekce orchestru DFXŠ – o tom bude první koncert připravený na druhou adventní neděli. Představí se v něm kompletní klarinetová sekce našeho orchestru – klarinetové kvarteto ve složení: Kryštof Křemenák, Jan Pařík, Graziano Sanvito a Aleš Tvrdík. Program bude sestaven z úprav operních děl aktuálního repertoáru naší opery, např z Mozartova Dona Giovanniho, či Bizetových Lovců perel, nebo též „populární klasiky“ v podobě Gershwinovy „Summertime“.

kulturaprezije - Česká Lípa ONLINE, X_jazz, Robin Mood

KDY: Neděle 6. prosince od 14.00, 18.00 a 20.00

KDE: facebook Kultura z. s.

ZA KOLIK: Kapely můžete podpořit na www.evstupenka.cz



Nabitý kulturní víkend připravil spolek Kultura z.s. Po sobotním koncertu R+ Members Club se v neděli představí hned několik kapel. Od 14 to budou ty českolipské - Helicopter, Montauk, Papír Sklo Plasty a Lingers.On. V podvečer přijde na řadu X_jazz a od 20 hodin Robin Mood.

Zoo je opět otevřená

KDY: od 3. prosince

KDE: Zoo Liberec

ZA KOLIK:

Ve čtvrtek 3. prosince se opět otevřou brány liberecké zoo. Ta z důvodu druhé vlny pandemie nemoci Covid-19 zůstala veřejnosti uzavřena téměř dva měsíce. Otevření se ale neobejde úplně bez omezení. Z bezpečnostních důvodů zůstanou i nadále uzavřeny vnitřní prostory pavilonů a počet návštěvníků v jeden okamžik nepřesáhne hranici 1000 osob. Dočasně zrušeny budou i pravidelná komentovaná krmení zvířat a plánované adventní akce pro veřejnost. Dle vládního nařízení je omezen počet návštěvníků zoologických zahrad v jeden čas na 25 % z maximální kapacity areálu zoo a ve vnitřních prostorách může být přítomna maximálně 1 osoba na 15 m² vnitřní plochy.

Dřevěný Betlém

KDY: po celý advent

KDE: nádvoří radnice ve Frýdlantu

ZA KOLIK: zdarma



Po celou dobu adventu zdobí nádvoří radnice ve Frýdlantu opět dřevěný betlém sochaře Tomáše Gärtnera z Jablonce nad Nisou. Připomíná, že se blíží nejkrásnější svátky roku, Vánoce. Betlém je tvořen nejen tradičními postavami Ježíška, panny Marie, Josefa či tří králů, ale také například skupinou hudebníků, pastevcem, sousoším dětí a také třeba sochou psa. Betlém je veřejnosti přístupný z boku radnice z ulice Míru.

Lisa Regan: Mizející dívky

TIP NA KNIHU

KDE A ZA KOLIK: např. na alza. cz za 329 korun



Každý v malém, ospalém americkém městečku Denton hledá sedmnáctiletou Isabelle Colemanovou. Všechno, co zatím našli, je její mobilní telefon. A pak je tu také další dívka, o které ani nevěděli, že ji mají hledat. Tato nebohá, zatím bezejmenná a tajemná dívka je zcela otřesená a naprosto vůbec nereaguje na dění a svět kolem sebe. Všechno, co v tuto chvíli detektiv Josie Quinnová může použít jako vodítko, je jméno: Ramona…

Mariánská vyhlídka

TIP NA VÝLET

KDE: Hrubá skála na Semilsku

ZA KOLIK: zdarma



Nad obcí Hrubá Skála v severní části Českého ráje se k nebi vypíná Mariánská vyhlídka. Jedna z nejznámějších a nejnavštěvovanějších vyhlídek leží v oblasti Dračích skal v nadmořské výšce 360 metrů a otevírají se z ní nádherné pohledy. Vidět jsou odsud Hrubá Skála se zámkem, hrad Trosky i Kozákov, skupina skal Sahara, Dvanáct apoštolů, Větrník, Dračí věž a další. Nedaleko od vrcholu si pak návštěvníci mohou prohlédnout také symbolický hřbitůvek horolezců. Mariánská vyhlídka se nachází jen 1,5 kilometru od zámku Hrubá Skála, a tak by její návštěvu bylo škoda nespojit s jeho prohlídkou. Přímo od zámku sem vede taky žlutě značená turistická trasa, po níž je možné pokračovat až k pramenům Lázní Sedmihorky. V obou obcích se dá snadno zaparkovat, dostanou se sem ale i ti, kteří nemají k dispozici vlastní dopravu. Do Hrubé Skály i Karlovic-Sedmihorek jezdí vlak, z železničních stanic jsou to na Mariánskou vyhlídku asi 2 kilometry pěšky.