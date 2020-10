Debustrol+Fatal Punishment

KDY: Pátek 25. září ve 21 hodin

KDE: Bunkr music club Liberec

Přijďte si užít trash metalovou noc.

Jakobín

KDY: Pátek 25. září a neděle 27. září v 19 hodin

KDE: Divadlo F. X. Šaldy Liberec

ZA KOLIK: 160 - 380 Kč



Český operní repertoár, tak výjimečný v celosvětovém operním kontextu, se na jevišti libereckého Divadla F. X. Šaldy objevuje se stálou pravidelností. Dvořákův Jakobín patří mezi skladatelovy nejuváděnější díla, jeho světová premiéra se konala roku 1889 v Národním divadle v Praze. Libretistka Marie Červinková – Riegrová, se kterou Dvořák spolupracoval již na opeře Dimitrij, zasadila příběh do roku 1793, do finálního období Velké francouzské revoluce, do období, kdy víc než kdy jindy dochází k lámání charakterů jednotlivce i celé společnosti.

Salomon Ještěd SkyRace

KDY: Sobota 26. září od 8 hodin

KDE: Skiareál Ještěd



Královská trasa SALOMON JEŠTĚD SkyRace s parametry 22km/1300m+ pro profi běžce, ale i trasy pro hobíky a nadšence běhu, kteří by rádi poznali to nejlepší z ještědského hřebenu a okolí.

Komáři se ženili aneb Ze života obtížného hmyzu

KDY: Sobota 19. září v 10 hodin

KDE: Naivní divadlo Liberec

ZA KOLIK: 80 Kč



Patřičně bláznivá (a přitom pohádkově laděná) komedie o komárovi Zdendovi, který se vydává do světa zachránit unesenou nevěstu. Jak dopadne záchranná mise, které se účastní také jeho hmyzí přátelé z řad krvesajícího hmyzu? Těšit se můžete na velkou dávku humoru a krásné masky v kombinaci s filmovými projekcemi. I když je představení primárně určeno dětským divákům od 6 let, užijí si jej i dospělí.

Voskované ubrousky

KDY: Sobota 25. září v 10 hodin

KDE: Oblastní galerie Liberec - Lázně



Sobotní výtvarná dílna zaměřená na tvorbu voskovaných svačinových ubrousků. Veškerý materiál a milé lektorky na místě k dispozici.

Komentovaná prohlídka s ředitelem Kina Varšava

KDY: Sobota 26. září od 17 hodin

KDE: Kino Varšava Liberec



Kino zve na komentovanou prohlídku prostorami kina Varšava s ředitelem Ondřejem Pleštilem. Přijďte si prohlédnout, co je nového.

Staré filmové melodie

KDY: Sobota 26. září v 18 hodin

KDE: zámek Sychrov

ZA KOLIK: 190 Kč



Komorně laděný pořad, v němž je dán prostor nejen málem zapomenutým písničkovým pokladům, ale i zajímavému a jiskřivému povídání vtipně propojenému s krátkými filmovými dialogy. V pořadu zazní písně z filmů Půlnoční kovboj, Ztracená tvář, Mučedníci lásky, Limonádový Joe, Den pro mou lásku, Lásky mezi kapkami deště a další. Účinkují: Jiří Bartoň a Merie Drkulová – klavírní doprovod.

Sluha dvou pánů

KDY: Sobota 26. září v od 19 hodin

KDE: Divadlo F. X. Šaldy Liberec

ZA KOLIK: 110 - 320 Kč



Podzimní premiéra baletu přinese odlehčení v podobě tanečně zpracované komedie plné záměn a nedorozumění. Vše se točí kolem zásnub, které komplikuje mazaný, nahlouplý a věčně hladový sluha Truffaldino. Italský dramatik Carlo Goldoni napsal tuto hru v roce 1745 jako commedii dell´arte – komedii typů. I my využijeme tyto komediální typy (a že jich v souboru máme!), jen vám možná budeme trochu připomínat filmovou grotesku 20. let 20. století. Ano, budeme němí… Ale jazzová hudba, tanec, akrobaticko-komické situace a výrazy tváří hodně napovědí.

Šípková Růženka

KDY: Neděle 27. září v 10 hodin

KDE: Kulturní centrum VRATISLAVICE 101010

Sváťovo dividlo tentokrát přiveze klasickou pohádku o pomstě zakleté do růže a lásce, která všechno zlo překoná.

Kouzelná školka - Michal na hraní

KDY: Pondělí 28. září ve 14 hodin

KDE: Lidové sady Liberec

ZA KOLIK: 169 - 195 Kč



Zábavné divadelní představení pro rodiny s dětmi 2-9 let s Michalem z Kouzelné školky. Přijďte si hrát, přijďte se bavit a hlavně smát.

Boříme bariéry

KDY: Pondělí 28. září od 9 hodin

KDE: Městský park Frýdlant

ZA KOLIK: 50 - 100 Kč



Dobročinná akce zaštítěná Člověkem v tísni pořádaná studenty z Gymnázia Frýdlant. Veškeré vybrané finance poputují partnerům Jedličkovu ústavu v Liberci a Domovu Raspenava. Na výběr jsou dvě trasy. Kratší trasa měří 1 kilometr a je vhodná i pro kočárky a vozíčkáře. Delší trasa má 5 kilometrů. V rámci dne budou probíhat také tvořivé dílny s klienty chráněných dílen Domova Raspenavy, Jedličkova ústavu či Sdružení Tulipan, bude možné si vyzkoušet různé kompenzační pomůcky pro nevidomé, handbike nebo zahrát paralympijský sport bocciu.

Svatováclavský koncert

KDY: Pondělí 28. září v 18 hodin

KDE: Kostel sv. Ducha Český Dub

ZA KOLIK: 60 Kč



V podání operní pěvkyně Hannah Esther Minutillo, výrazné mezzosopranistky slavných světových operních scén, provázené trojicí dokonale sehraných kytar, uslyšíte skladby W. A. Mozarta, A. Vivaldiho, G. F. Handela, F. Schuberta a dalších.

Králova řeč

KDY: Pondělí 28. září v 19 hodin

KDE: Divadlo F. X. Šaldy

ZA KOLIK: 110 - 320 Kč



Skvělá hra, podle které byl natočen slavný film.

Narozeniny vévody Albrechta z Valdštejna

KDY: Sobota 26. září od 13 hodin

KDE: hrad Valdštejn

ZA KOLIK: 60 - 100 Kč



Využijte příležitost setkat se s významnou historickou osobností. K příležitosti svých narozenin na hrad zavítá sám vévoda Albrecht z Valdštejna.