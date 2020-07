Pečení koláčků na frýdlantském zámku

KDY: Pátek 24. července od 9 hodin

KDE: zámek Frýdlant

Kuchařky a kuchtíci budou pro návštěvníky připravovat v historické kuchyni pravé zámecké koláčky. Jedinečná atmosféra autentické zámecké kuchyně s funkčními kamny s pěti pecemi. Jedná se o součást prvního prohlídkového okruhu. Zámecká kuchyně obsahuje největší sbírku měděného nádobí v celé České republice a dále potom sbírku nádobí porcelánového. Její součástí jsou rovněž funkční kachlová kamna obsahující mimo jiné gril. Na kamnech je navíc umístěna kovová nádoba, v níž se ohřívala voda, která vztlakem putovala o dvě patra výše, do zámecké koupelny, kde si tak dámy mohly již na počátku 20. století pohodlně dopřávat horké koupele.

Podvečerní dětská prohlídka centra Liberce

KDY: Pátek 24. července v 18 hodin

KDE: Městské informační centrum Liberec

ZA KOLIK: 50 Kč



Originální trávení pátečního večera nabízí speciální komentovaná prohlídka centra Liberce, na které se děti i jejich rodiče dozví zajímavosti z dějin našeho města. Během prohlídky možná potkáte i radničního rytíře, který se občas prochází po náměstí. Pokud bude v dobrém rozmaru, bude možné se s ním vyfotit a pro chytré děti, které budou dávat pozor během výkladu má připravený i malý dáreček. Kapacita je omezena, doporučujeme rezervaci míst.

Umění v ulicích: Barbaruna

KDY: Pátek 24. července v 19 hodin

KDE: Knihkupectví a antikvariát Fryč Liberec



Romantické balady irských bardů, hrdinné legendy skotských hraničářů a ságy severských skaldů na pouličním vystoupení v Pražské ulici.

Léto na náměstí: Zůstanu svůj

KDY: Pátek 24. července v 19:30 hodin

KDE: nám. Dr. E. Beneše Liberec

ZA KOLIK: Vstup zdarma



Honza Mlčoch s písněmi Karla Gotta.

Vypsaná Fixa v Liberci

KDY: Pátek 24. července ve 20 hodin

KDE: Bunkr Rock Club Liberec

ZA KOLIK: 330 Kč



Léto před libereckým klubem Bunkr pokračuje koncertem oblíbené pardubické party Vypsaná fiXa. Přiveze skvělou novou desku Kvalita, kterou kluci vydali loni v říjnu a která jim vynesla nominaci v hudebních cenách Anděl. Na koncertě ale zajisté nebudou chybět osvědčené hity jako 1982, Dezolát, Antidepresivní rybička nebo Čtyři slunce. Vypsaná fiXa vznikla v roce 1994. Skupina má základy v rocku, obohaceném o prvky jiných žánrů. Sama kapela se někdy označuje za pop punkovou.

Hudební léto

KDY: Pátek 24. července - sobota 25. července

KDE: koupaliště Sluníčko Chrastava

ZA KOLIK: Vstup zdarma



V pátek ve 20 hodin zahraje kapela Lessyho woheň a v sobotu v 17 hodin skupina Krávy mez medu.

Dny lidové architektury

KDY: Sobota 25. července - neděle 26. července

KDE: vybraná stavení (Liberecký kraj)

ZA KOLIK: Vstup zdarma



Letos se koná již osmý ročník této akce. Zdarma pro návštěvníky bude zpřístupněno 13 objektů lidové architektury spojených s tradiční výrobou a životem na vesnici. Zastoupeny jsou jak velké zemědělské usedlosti, tak mlýny, sklářské chalupy, rodné domy umělců nebo hostince. Navštívit lze mimo jiné: Papírnu v Hamru na Jezeře – barokní papírna je ukázkou toho, jak se z ruiny rodí technický unikát Libereckého kraje, Führichův dům v Chrastavě – navštívíte Itálii aniž byste opustili naši zemi, „Liščí Boudu“ na Kristiánově – je zde připraven zábavný program a výstava strašidel, Frýdlantský betlém – unikátní pohyblivý betlém, jehož výroba trvala 6o let a skládá se ze 130 pohyblivých 50 statických figur.

Otevírací doby jednotlivých objektů:

- Běliště v Železném Brodě – SO + NE: 9:00 – 17:00

- Bičíkův statek v Příšovicích – SO + NE: 10:00 – 17:00

- Führichův dům v Chrastavě – SO + NE: 10:00 – 14:00

- Papírna v Hamru na Jezeře – SO + NE: 10:00 – 17:00

- Frýdlantský betlém – SO + NE: 10:00 – 17:00

- Dlaskův statek v Dolánkách – SO + NE: 9:00 – 17:00

- Liščí bouda na Kristiánově – SO + NE: 10:00 – 17:00

- Památník Jiřího Harcuby – SO + NE: 10:00 – 17:00

- Dolení mlýn v Bradlecké Lhotě – SO: 9:00 – 16:00

- Červená roubenka v Semilech – SO + NE: 10:00 – 16:00

- Janatův mlýn v Buřanech – SO + NE: 9:00 – 16:00

- Beranův hostinec v Trávníčku – SO: 11:00 – 20:00

- Kittelův dům v Pěnčíně – SO + NE: 9:00 – 17:00

Foodpark rs 2020

KDY: Sobota 25. července od 10.00 - neděle 26. července

KDE: Park Nové Vratislavice

ZA KOLIK: Vstup zdarma



Přijďte na druhý ročník Foodparku rs. Těšit se můžete na skvělé jídlo, stánky s lokálními produkty, workshop pro děti-šéfkuchaři vaří s dětmi. Program po celý víkend.

N.O.H.A.

KDY: Sobota 25. července v 18 hodin

KDE: Club Warehouse Liberec

ZA KOLIK: 440 - 500 Kč



Série letních koncertů pokračuje touto energickou kapelou, která zároveň přiveze do Liberce nové album. Těšit se tedy můžete na staré známé hity i zbrusu nové songy.

Léto na náměstí - Tančírna

KDY: Sobota 25. července v 18 hodin

KDE: nám. Dr. E. Beneše Liberec

ZA KOLIK: Vstup zdarma



Tančíme na náměstí s TK Čermák.

Dědkové

KDY: Sobota 25. července v 19 hodin

KDE: Restaurace na liberecké přehradě



Dědkové to jsou kytary, struny a hardrock.

Divokej Bill v Liberci

KDY: Sobota 24. července ve 20 hodin

KDE: Bunkr Club Liberec

ZA KOLIK: 550 Kč



Do Bunkru se pořadatelům podařilo exkluzivně dostat kapelu, kterou není třeba představovat, není snad nikdo, kdo by neznal alespoň jeden jejich hit.

Údolské letní večery

KDY: Sobota 25. července a neděle 26. července

KDE: Kryštofovo Údolí



V sobotu od 16 hodin je na programu varhanní koncert v kostele a následuje Letní parket v 19:30. V neděli v 11 hodin naváže na akci Poutní mše konaná v místním kostele.

Noční prohlídky aneb Je třeba zabít Valdštejna!

KDY: Sobota 25. července od 20 hodin

KDE: hrad Grabštejn

ZA KOLIK: 150 Kč



V noci mezi osmou a desátou hodinou budete moci cestou zšeřelými hradními interiéry sledovat životní příběh nejznámějšího grabštejnského majitele Albrechta z Valdštejna. Tímto netradiční způsobem vzdáme hold činům i odkazu významného vojevůdce v císařských službách a uctíme jeho památku - a to při příležitosti Valdštejnského roku.

Středověký víkend s Valdštejny

KDY: Sobota 25. července od 9 hodin - neděle 26. července

KDE: Hrad Valdštejn

ZA KOLIK: 80 - 120 Kč



Víkend plný středověku již popáté na Valdštejně. Návštěvníci se mohou těšit na šermířská vystoupení či dobovou hudbu. Tématem bude zrod Valdštejnů na Valdštejně.

Zrcadlení tmy

KDY: Neděle 26. července

KDE: centrum Babylon



Večer s Jaroslavem Duškem a Viliamem Poltikovičem. Po filmu, následuje beseda s autory, moderuje Ruda Švaříček.