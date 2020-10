Zřícenina hradu Hamrštejn

KDY: kdykoli

KDE: mezi Libercem a Chrastavou

ZA KOLIK: zdarma

Hamrštejn, přestože z něj zbyla obvodová zeď a zbytky dvou věží, je oblíbené výletní místo nacházející se mezi Libercem a Chrastavou. Dostupné je dobře vlakem (zastávka Machnín hrad) nebo na kole po cyklostezce č. 20 Odra-Nisa. Vypravte se na lehce poznávací výlet, po trase je i naučná tabule. Při návštěvě Hamrštejna doporučujeme neopomenout další místní zajímavost, která je od zmíněné zříceniny téměř na dohled: Transborder (najdete jej ve směru od Hamrštejna po překročení kolejí a sestupu k řece pod viaduktem). Transborder je visutá lávka nad řekou Nisou na ruční pohon, která byla zprovozněna po povodních v říjnu 2010. Kabinkou pohybují přímo cestující tím, že tahají za lano. Kladkostroj je sestavený tak, aby cestující nemuseli vynakládat velkou sílu. Projekt transborderu pochází od architekta Martina Rajniše.

On-line videa Divadla F. X. Šaldy

KDY: kdykoli

KDE: www.saldovo-divadlo.cz

ZA KOLIK: zdarma



Šest videí, která vznikla během první vlny epidemie koronaviru mohou zpříjemnit i tu druhou. Herci kraji ze svých obýváků, operní pěvci z nich zpívaji. Oblíbené bylo také Čtení na dobrou noc, něco na způsob večerníčku pro dospělé.

Poutní stezkou z Liberce do Hejnic

KDY: kdykoli

KDE: start v Lidových sadech v Liberci

ZA KOLIK: zdarma



Téměř dvacetikilometrový pochod pro zdařilé turisty vede z Liberce přes hřeben Jizerských hor až do Hejnic k poutnímu kostelu Navštívení Panny Marie. Trasa vede z Lidových sadů po zelené turistické značce. Stezka stoupá kolem několika studánek a posléze tzv. Modřínovou cestou až k vodní elektrárně v Rudolfově. Nenápadný dům tu skrývá opravdový unikát – elektrárnu s funkční technikou z 20. let minulého století. Zelená pokračuje tzv. Poutní stezkou až k Bedřichovské přehradě. Cestou míjí jeskyni Valhala - pseudokrasovou suťovou jeskyni v žule. U přehrady se míjí rozcestí, aniž by se měnil směr a podél levého břehu nádrže, pokračuje tzv. Elektrárenskou cestou. Zde se přejde na modrou značku vedoucí na Olivetskou horu. Zvláštní pojmenování toto místo získalo díky obrázku s výjevem biblické Olivetské hory, který prý kdysi někdo pověsil na jeden ze zdejších stromů. Přes romantický vodopád Malý Štolpich vede cesta dále do Ferdinandova, což už jsou vlastně Hejnice. Cesta končí na poutním místě – u kostela Navštívení Panny Marie, ke kterému v minulosti směřovala procesí poutníků.

Michaela Klevisová: Drak spí

KDY: kdykoli

KDE: např. na knihy.heureka.cz

ZA KOLIK: od 299 Kč



Některá tajemství je lepší zapomenout. V zapadlé jihočeské vesničce se před čtrnácti lety odehrálo něco, o čem Eliščina matka už nikdy nechtěla mluvit. Dospělá Eliška se teď vrací, aby dávné události pochopila. Po jejím příjezdu však zmizí mladá žena a další je zavražděna. Spojitost zločinu se starým nevyřešeným případem nakonec přivede na scénu Josefa Bergmana. A kriminalista během pátrání po vrahovi zjišťuje, že místní před ním tají temnou minulost i vlastní skříně plné kostlivců.

Zahrajte si Krycí jména

KDY: kdykoli

KDE: např. alza.cz

ZA KOLIK: od 345 Kč



Česká deskovka Krycí jména je nenáročná strategie pro všechny, kteří mají rádi zábavu se slovy. Cílem hráčů je uhádnout přesné pozice svých agentů, kteří jsou na hracím plánku rozmístěni pod svými neutrálními krycími jmény. Ty jsou viditelné všem, ovšem místa, kde se nachází, znají pouze dva hlavní špioni (z každého týmu jeden). Vyřčená krycí jména slouží právě pro nápovědy ostatním hráčům. Pod jedním krycím jménem se mohou kromě agentů skrývat náhodní kolemjdoucí, ale i nájemný vrah, na kterého nesmíte narazit!

Videoprohlídky památek

KDY: kdykoli

KDE: youtobe kanál ÚPS na Sychrově

ZA KOLIK: zdarma



Navštivit hrady a zámky ve správě Národního památkového ústavu můžete alespoň prostřednictvím videoprohlídek, které kasteláni natočili už během jara. Na youtube kanálu ÚPS na Sychrově najdete videa za Zákup, Grabštejna, Slatinan, Sychrova nebo Hrubého Rohozce.