Rusalka

KDY: Sobota 21. srpna od 20 hodin

KDE: Městské divadlo, Jablonec nad Nisou

Koncertní provedení slavné opery. Účinkují sólisté Národního divadla v Praze: Tereza Mátlová (Rusalka), Lucie Hilscherová (Ježibaba), Martin Šrejm (Princ), Jaroslav Patočka (Vodník), Lívie Vénosová (Cizí kněžna), Anita Jirovská (Kuchtík), Roman Janál (Hajný, Lovec) a Zdeněk Klauda (klavírní doprovod).

Prázdninový ateliér

KDY: každý den od 10 do 18 hodin

KDE: Hlavní budova Muzea skla a bižuterie, Jablonec nad Nisou



Při návštěvě muzea mají lidé možnost navštívit po celou dobu letních prázdnin i ateliér, ve kterém jsou připraveny tvůrčí dílny, a kromě toho se také zúčastnit soutěže ve cvrkání kuliček.

Tvořivé víkendy v Kristánově

KDY: Sobota 21. srpna od 10 do 17 hodin

KDE: Sklářská osada Kristiánov

ZA KOLIK: Vstup na dílny zdarma

Máte rádi přírodu a jste tvořiví? Ozvláštněte si výlet v Jizerských horách návštěvou našich tvořivých dílen v Liščí boudě na Kristiánově! Spolu s muzejní edukátorkou si můžete ve vybraných prázdninových víkendech vyrobit zajímavé předměty z korálků, skleněných kamínků a dalších materiálů, které mají svůj původ možná právě na Kristiánově. „Během tvořivých víkendů budou mít malí i velcí návštěvníci příležitost vyrobit si například zvířátka z drátků a korálků, kamínkovou mozaiku nebo zdobený svícen ze sklenice,“ přiblížila edukátorka muzea Milena Zachařová. Po celou sezónu bude pro zvídavé děti připravena hra „O skláři Lišákovi“, která jim hravou formou přiblíží historii osady a napoví, kde podle místní pověsti hledat poklad čaroděje Tamanna. Šikovní pátrači nezůstanou bez odměny.

O princezně, která ráčkovala

KDY: Neděle 22. srpna v 17 hodin

KDE: hrad Lipý

ZA KOLIK: 80 Kč



Veselá hudební pohádka. Na první pohled se zdá, že je to obyčejné království, ale opak je pravdou! V tomhle království je něco v nepořádku. Princezna Karolínka je rozmazlená, rádce je vychytralý a zrádný, a královnu sužuje hypochondrie. Všichni ráčkují, protože to princezna považuje za znak urozenosti a vznešenosti.

Muž za Frediem Mercurym

KDY: Pátek 20. srpna ve 21:30

KDE: Letní scéna, koupaliště, Kravaře

Peter Freestone, komorník Fredieho Mercuryho z kapely Queen, bude vyprávět o jejich zajímavém životě. Součástí večera bude vystoupení kapely Devinne, která předvede akustické variace oblíbených písní kapely Queen.

Obecní a sklářské slavnosti

KDY: Sobota 21. srpna od 13 hodin

KDE: sklárna Pačinek Glass, kostel povýšení sv. Kříže, Kunratice u Cvikova



Po celé odpoledne a večer vás čeká bohaty kulturní program. Ve sklárně Pačinek Glass probíhá den otevřených dveří, v kostele si prohlédnete skleněnou výstavu Jiřího Pačinky. Zajištěn je také program pro děti – jízdy na koních, tvořivé dílny, malování na obličej či skákací hrad. O hudební produkci se postarají kapely Tomáš Linka kvartet, Pegas či Hupki dupki.

Letní hraní na náměstí - Lišák Renard

KDY: Sobota 20. srpna ve 20 hodin

KDE: nám. Dr. E. Beneše, Liberec

Do světa na pomezí říše zvířat a lidí diváky zavede čistě iluzivní marionetová inscenace Martina Tichého (v NDL např. Pohádka o Raškovi) podle původní hry Borise Jedináka s loutkami Roberta Smolíka. Přichází podzim. Je potřeba se pečlivě připravit na zimu, ale lišák Renard přichází o domov i o všechny své zásoby. Musí uživit sebe i rodinu, ale u ostatních zvířat se pomoci nedovolá. Usmyslí si, že to, co nedostane po dobrém, vezme si po zlém. Vydává se na loupežné výpravy a brzy se celým předměstím mezi zvířaty i mezi lidmi začnou šířit zvěsti o největším lupiči všech dob. Co bylo zpočátku pro Renarda nutnost, stává se vášnivým sportem. Jeho loupeživé kousky ho baví čím dál tím víc. Klade si stále větší cíle a docela zapomíná na nebezpečí, která mu hrozí. Kam až lišáka Renarda zavede loupežná vášeň? Existují situace, v nichž je povoleno podvádět? Napraví se? Na tyto i další otázky odpoví loutková dobrodružná komedie inspirovaná legendami a příběhy o důvtipném lišákovi od počátku věků až po současnost.

Společenstvo vlastníků

KDY: Neděle 22. srpna v 19 hodin

KDE: Malé divadlo Liberec



Společenstvo vlastníků je poctivá komedie režiséra a herce Jiřího Havelky o malých českých sousedech a jejich velkých starostech. Hádejte. Dohodnou se na prodeji nepotřebných půdních prostor, aby získali peníze na opravy společného zařízení? Nebo je důležitější, kolikrát se kdo sprchuje? Místo konstruktivní dohody o praktických věcech se zaplétají do nesmyslných, ale o to vášnivějších hádek o absurdní hlouposti. Budete mít zaručeně pocit, že tyhle legrační typy odněkud znáte.