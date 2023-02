Na Českolipsku byl konec 2. světové války chaotický tak, jako všude jinde v pohraničí. Mezi jinými událostmi bombardovalo letectvo Rudé armády Českou Lípu, Mimoň, Dubou a jiné obce. Proč k tomu došlo a jaké škody byly napáchané? To vám slovem i obrazem připomene archivář a historik Michal Rádl.

Filip Šimandl

KDY: Sobota 4. února ve 20 hodin

KDE: klub Píchlá nota Doksy



Akustický recitál písní Filipa Šimandla zaujme zhudebněnými příběhy, texty ze života a skvělým folkrockovým doprovodem.

North Bohemiean Quartet

KDY: Sobota 4. února ve 21 hodin

KDE: klub U bílýho čenocha Česká Lípa

ZA KOLIK: 250 Kč

Nový projekt složený z mladých talentovaných hudebníků, zaměřený především na žánry jako je modern jazz, fusion, swing a funk.

Hrady CZ lákají na Kabát, Kryštof či Mirai. Festival opět zavítá i pod Bezděz

Kája a Bambuláček – Bambulková šou

KDY: Neděle 5. února v 10 hodin

KDE: Městské divadlo Nový Bor

ZA KOLIK: 350 Kč



Přijďte si s dětmi užít báječné představení plné písniček, tanečků a soutěží. Zazní nové písničky z připravovaného CD, ale nebudou chybět ani známé hity jako je Kulička, Kakadu anebo Dalmatin. Během představení se zaručeně nebudou bavit jenom děti, ale i jejich rodiče

Lotrando a Zubejda

KDY: Neděle 5. února v 15 hodin

KDE: KD Crystal Česká Lípa

ZA KOLIK: 100 Kč

Pohádka plná radosti, lásky i chytrého humoru, ve které najde své štěstí příliš slušný lupič Lotrando až v daleké Solimánii. Tamní "nemocnou" princeznu neokouzlí jen jeho svěží pohled na svět, ale i chleba s tvarohem.

Rarášci

KDY: Neděle 5. února v 15 hodin

KDE: sál KC Sever Cvikov

ZA KOLIK: 80 Kč



Hudebně zábavná show doprovázená krásnými velkoplošnými animacemi. Rarášci Michal a Eda na dobrodružné cestě vesmírem a za historií kosmonautiky. Občas jim něco ještě úplně dobře nejde a na to tak trochu číhá raubíř Pepino.

JABLONECKO

Řemeslný den

KDY: Pátek 3. února od 8 do 16 hodin

KDE: ekocentrum (budova Eurocentra) Jablonec nad Nisou

ZA KOLIK: 300 Kč

Prázdninový den plný tradičních řemesel v jabloneckém ekocentru (budova Eurocentra - výstavní pavilon). Naučíte se zpracovávat surovou vlnu na česačce, uplstíte si výrobek - plstěné mýdlo nebo ozdobu. Umelete si celozrnnou mouku a upečete placičku. Zpracujete textilní vlákno na kolíkovém stávku, tkacím rámu nebo tkacím kolečku. Navléknete si náramek z korálků a navštívíte i zvířátka ve Vikýři. Akce je vhodná pro děti od 6 do 15 let.

Dárek od muzea k vysvědčení

KDY: Pátek 3. února – neděle 5. února od 10 do 17 hodin

KDE: Muzeum skla a bižuterie Jablonec nad Nisou

ZA KOLIK: pro děti zdarma



Jako dárek za vysvědčení se jablonecké muzeum rozhodlo připravit prázdninový tvůrčí ateliér, a to v pátek 3. a v sobotu 4. února. Děti se mohou po oba dva dny těšit na tvůrčí dílnu s výrobou originální klíčenky a barevných zvířátek z měkkých drátků a korálků. „Originální klíčenkou ozdobíte nejen klíče, ale díky karabině ji můžete připnout i na batoh či kabelku a ozvláštnit tak jejich vzhled. Zvířátka z drátků a korálků zas zpestří sychravé zimní dny,“ láká na tvoření naše edukátorka Dana Křivánková. Dílna se koná v pátek a v sobotu 3. – 4. února od 10 do 17 hodin v ateliéru muzea. Vstup pro děti do 18 let je zdarma, a to i v neděli 5. února, ovšem už bez tvoření

Božský Karel

KDY: Pátek 3. února od 19 hodin

KDE: sokolovna Huntířov

ZA KOLIK: 150 Kč

Přijďte si připomenou nezapomenutelné hity Božského Káji v podání nejlepšího revivalu Karla Gotta! 19:00 - otevření sokolovny, 20:00 - Drum show Šimon Mikez, 21:00 - Karel Gott revival Morava, 23:00 - Retro party.

Dětský maškarní karneval

KDY: Sobota 4. února od 14 hodin

KDE: sokolovna Těpeře u Železného Brodu



Pro děti bude připravené zábavné odpoledne plné her a dovednostních soutěží. Nebude chybět ani velice oblíbená „židličkovaná“. Po celé odpoledne se postará o hudební doprovod DJ Brožek a… možná přijde i kouzelník.

Babí hop

KDY: Sobota 4. února od 20 hodin

KDE: Eurocentrum Jablonec nad Nisou

ZA KOLIK: 300 Kč

Maškarní rej je tu zpět! Hraje skupina Kontakt.

KVÍZ: Jezero hladké v křovích stinných... Vyzkoušejte si, co víte o Mácháči?

Zahrádkářský ples

KDY: Sobota 4. února od 20 hodin

KDE: restaurace Sport, Železný Brod



Základní organizace Českého zahrádkářského svazu v Železném Brodě srdečně zve do restarace Sport v Železném Brodě. K poslechu a tanci zahraje skvělá hudební skupina.

Jamaron

KDY: Sobota 4. února od 20 hodin

KDE: Klub Na Rampě

ZA KOLIK: 220/240 Kč

Jamaron na Generace Tour vol.2. Kapela na jaře 2022 vydala dosud poslední album s názvem „Generace“, které natáčeli ve Studiu Sono, pod producentským dohledem Adama Karlíka. Nový hutný zvuk kapely posouvá Jamaron do první rockové ligy u nás. Jamaron je česká rocková kapela v čele s charismatickou frontwoman Marií Dostálovou, jejíž výrazný hlas obklopený hutným zvukem elektrických kytar a nekompromisních bicích je dominantou této mladé pětice. Jamaron si zakládají na srozumitelných a smysluplných českých textech, se kterými se řada posluchačů snadno ztotožní. Další devizou jsou silné chytlavé refrény a mladistvá energie, která se na posluchače valí z pódia při každém jejich koncertě. Nejen z tohoto důvodu jsou řazeni mezi nejzajímavější mladé rockové kapely současnosti. To dokazuje i jejich vítězství v Anketě Žebřík, ve které získali cenu Objev Roku 2020. Jamaron mají díky komunikaci s fanoušky široký komunikační potenciál na soc. sítích, například na YouTube mají několik miliónů přehrání jejich songů. Řadí se tak mezi stovku nejposlouchanějších skupin zemi.

Sportovní ples

KDY: Sobota 4. února od 20 hodin

KDE: sokolovna Těpeře u Železného Brodu

ZA KOLIK: 150 Kč



K tanci a poslechu zahraje hudební skupina RYTMA z Jablonce nad Nisou. Připravena bude kuchyně se spoustou dobrot, pivo a kořalna. Dámy se mohou těšit na soutěž ve střelbě na bránu. Vstupenky lze rezervovat prostřednictvím formuláře na www.obec-tepere.cz.

Maková panenka a motýl Emanuel

KDY: Neděle 5. února od 15 hodin

KDE: Městské divadlo Jablonec nad Nisou

ZA KOLIK: 140 Kč

Činohra s písničkami a bohatou výpravou o půvabné Makové panence, která zažije na louce řadu dobrodružství, například když panence ušije sukýnku náprstek Pichpic anebo když ji odnese do hnízda veverka Barka. Nakonec vždycky všechno dobře dopadne, protože na ni dává pozor zamilovaný motýl Emanuel, který ji dokáže vždy zachránit i potěšit. Podle hodnocení dědiců autorských práv patří právě toto nastudování k nejlepším dramatizacím prozaických textů Václava Čtvrtka včetně kultivovaného jazyka, kde krásná čeština je ozdobou pohádky a inspirací pro malého i velkého diváka.

První letošní koncert a masopustní veselice

KDY: Neděle 5. února od 15 hodin

KDE: bistro Létající pivo Jablonec nad Nisou



K tanci a poslechu zahraje Liberecká bigbítová kapela XLimit. Ochutnat a případně si také odnést domů můžete zabijačkové pochoutky jitrnice, jelita, ovar, tlačenku nebo zabijačkovou polévku. Vyhřívání stanu zajištěno.

LIBERECKO

Za vysvědčení do Lázní

KDY: Pátek 3. února od 8 hodin

KDE: Oblastní galerie Liberec - Lázně

ZA KOLIK: 300 Kč

Co si takhle vyrobit vlastního Pyžamožrouta? Nový kamarád vám pohlídá pyžamo, zatímco budete ve škole a už nikdy ho nebudete muset hledat. Vyzkoušejte si celý proces jeho výroby. Od návrhu, přes výrobu střihu a vlastní šití až ke konečnému vycpání. Chybět nebudou ani oblíbené hry a soutěže. I tento výtvarný ateliér bude zakončen slavnostní vernisáží pro rodiče a přátele. Na akci je nutné děti předem registrovat.

Král Lear

KDY: Pátek 3. února od 19 hodin

KDE: Divadlo F. X. Šaldy Liberec

ZA KOLIK: 150 – 380 Kč



Nesmrtelný příběh začíná jako pohádka o královském otci, třech dcerách a hloupé otázce – „která z vás mě má nejraději?“ Spolu s králem se ale příběh z paláce vydává na krutou cestu až k poznání, co z člověka zbývá, když o všechno přijde: o moc, přátele, rodinu, domov, o šaty i o rozum. Shakespeare ve velkém básnickém gestu zachycuje síly, které se střetávají na rozhraní generací nebo na zlomu staršího a nového světa. Prvního libereckého Leara ztvárnil výrazný a osobitý Václav Helšus. Režisér Jakub Nvota v tragédii nachází paralelu k současnému světu, který se zbláznil, vyvrátil z řádu a přirozené rovnováhy, a kde je velmi těžké rozeznat blázny od lidí zdravých, kteří z různých důvodů musí dělat šílené věci. Jeviště Šaldova divadla se proměňuje pomocí jediného magického objektu: velký černý kruh se stává stolem, nahnutým světem, Sluncem i zatměním… v ryzím shakespearovském divadle vše ožívá díky věčnému kouzlu básnického slova a hereckého umění. Výraznou složku inscenace tvoří také hudba, kterou zčásti hrají a zpívají i sami herci a stává se působivou součástí akce, propojuje příběhy postav a souzní s rytmem veršů. Nechybí ani souboje a bojové umění rytířů v Learově království působí mužně, drsně a překvapivě esteticky. Přijďte se přesvědčit, že Shakespearovo dílo na jevišti opravdu stále žije, a je nečekaně naléhavé, strhující a svěží!

Festival country skupin

KDY: Pátek 3. února v 19 hodin

KDE: restaurace U Loterie, Dlouhý Most

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

Třetí ročník přehlídky začínajících country kapel. Vystoupí skupiny: Náhoda, Malukoš, Bunch of folks a Good water band.

Na kafíčko

KDY: Pátek 3. února v 19:30

KDE: HáeSko Liberec



O mámě a dceři, o čumpocháčích, které nikdo nechtěl nosit, o časech dávno minulých, kdy jsme byli děti a taky puberťáci a mysleli jsme, že víme všechno nejlíp.

Hulu Jazz

KDY: Pátek 3. února v 19:30

KDE: Café Jazzová osvěžovna, Frýdlant

ZA KOLIK: 80/150 Kč

Koncert plný swingu a jazzu se koná u příležitosti oslavy deseti let existence kapely, která vznikla právě ve frýdlantské kavárně po skončení 1. Jazzové dílny Karla Velebného.

Komentovaná prohlídka krytu civilní obrany

KDY: Sobota 4. února od 8:30

KDE: Kryt civilní obrany Liberec



Prozkoumejte největší liberecký kryt civilní obrany, uvidíte ukázky plynových masek, ochranných obleků i původní vybavení – plně funkční strojovnu a filtro-ventilační zařízení.

Výlet Lužickými horami zavede na Chřibské vodopády i Malý Stožec

Kabinet zázraků neboli Orbis pictus

KDY: Sobota 4. února v 10 hodin

KDE: Naivní divadlo Liberec

ZA KOLIK: 100 Kč

Inscenace, která se inspiruje ve světově proslulé učebnici Jana Ámose Komenského Orbis pictus, je vlastně jakýmsi „divadelním úvodem“ do fungování planety Země. Podtitul inscenace by klidně mohl znít „Zeměkoule v kostce“, nebo přesněji – ve skříni: po vzoru starobylých kabinetů kuriozit herci z jednotlivých poliček tajemného kabinetu vytahují méně či více známé artefakty, které rozžívají pomocí těch nejstarších i nejtradičnějších loutkářských triků. Těmito divadelními zázraky a kouzly postupně dětské diváky seznámí s největšími zázraky v životě kolem nás. Pro někoho je to příroda, pro jiného člověk samotný, leckdo zůstává v úžasu stát zase z objevů a vynálezů, které má člověk za dobu své existence na svědomí. Tím největším zázrakem je však planeta Země jako celek a její fungování ve vesmíru.

Dětský karneval

KDY: Sobota 4. února v 15 hodin

KDE: Centrum volnočasových aktivit Chrastava



Již tradičně bude celý karneval v režii Hudebního divadla Hnedle Vedle. Čekají Vás živé písničky, skeče, soutěže a odměny..

Divadelní ples za světlem

KDY: Sobota 4. února ve 20 hodin

KDE: Lidové sady Liberec

ZA KOLIK: 350/450 Kč

Tradiční Divadelní ples DFXŠ letos nese podtitul sezóny „Za světlem“. Celý večer pro Vás bude hrát k tanci i k poslechu Big’O’Band Marka Ottla, večerem budou provázet herci DFXŠ Eliška Jansová a Stavros Pozidis. Nebude chybět fotokoutek, drobné soutěže a divadelní atmosféra.

Společenský večer města

KDY: Sobota 4. února v 20 hodin

KDE: DK Beseda Hrádek nad Nisou



20. Společenský večer města. Ohlédnutí za rokem 2022, předání Ceny starosty města a Sportovec roku 2022. K tanci a poslechu hraje Bohemia Universal Band.

O červené Karkulce a Tygr, mnich a šakal, cesta, kráva, strom a Mirka

KDY: Neděle 29. ledna v 16 hodin

KDE: Knihkupectví a antikvariát Fryč Liberec

Tentokrát vás čekají pohádky dvě. Tu o Červené Karkulce netřeba představovat, všichni znají příběh děvčátka s červeným čepečkem a její cestu k babičce, která končí ve vlčím břiše, z něhož jí i babičku vysvobodí myslivec. Druhá pohádka s dlouhým názvem je loutkovým muzikálem na motivy indického příběhu o tom, že má člověk dobře rozvážit, komu podat ruku a koho vzít holí. Jde o příběh mnicha, který s bláhovou důvěrou pustí tygra z klece.

Osm eur na hodinu

KDY: Neděle 5. února v 19 hodin

KDE: Lidové sady Liberec

ZA KOLIK: 390/440 Kč



Bohatý buržoazní pár středního věku, zaměstnává na černo podivnou paní na úklid… Hrají: Martin Zounar, Martin Kraus, Martina Randová / Daniela Šinkorová, Antonín Procházka / Zbyšek Pantůček.

SEMILSKO

Masopust na Dlaskově statku

KDY: Sobota 4. února od 13 do 16 hodin

KDE: Dlaskův statek, Dolánky u Turnova

V sobotu 4. února se na Dlaskově statku v Dolánkách uskuteční tradiční masopustní veselí. Všichni zúčastnění mohou ochutnat zabíjačkové pochoutky, popít nápoje alkoholické i nealkoholické a především se mohou těšit na bujarý rej maškar, hudbu a vystoupení folklorního souboru Horačky z Podještědí. Masopust představuje období mezi svátkem Tří králů a Popeleční středou. V minulosti se jednalo se o období zábav a společenského veselí. Ve městech na sebe vzal masopust v průběhu staletí podobu pestrých karnevalových zábav a průvodů. Na vesnici se ujaly masopustní obchůzky, které putovaly dům od domu a přinášely do stavení magickou živočišnou sílu nového roku. Masky představující zvířata, tajemné postavy i směšné kostýmy v sobě ukrývaly kouzlo plodnosti, tajemný odkaz předkřesťanských dob i ostrou společenskou satiru. Žertovné prvky neslo také masopustní divadlo. A jak celý ten masopustní mumraj vypadal, uvidíte na Dlaskově statku! Úžasné masopustní masky předvede Sdružení Roztoč.

Velký rodinný karneval

KDY: Neděle 5. února od 15 hodin

KDE: KC Střelnice Turnov

ZA KOLIK: 60/90 Kč



Žlutá ponorka ve spolupráci s Kulturním centrem Turnov zve na tradiční únorový karneval. Čekají nás hry, zábava a soutěže pro maličké, větší i rodiče. Karnevalový rej potrvá do 17 hodin. Chystejte kostýmy. Letošní téma: Tudy Krakonošovo!