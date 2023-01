Spojení vlivů široce rozkročeného jazzu, postaveného na výrazném groovu, akustické hudby i elektroniky do výrazně atmosférického, až cinematického celku. Běloruský akordeonista Roman Zabelov a český multiinstrumentalista Jan Šikl coby Zabelov Group nově ve spojení s Lindou Arbanovou tvoří barvy hudbou.

Lužická třicítka

KDY: Sobota 28. ledna v 9 hodin

KDE: Jedličná - východisko běžeckých tras

ZA KOLIK: 200/300 Kč



Lužická třicítka představuje nejtěžší závod na běžkách v Lužických horách. Svojí členitou trasou je „L30" opravdovou lahůdkou. Náročná a technická trať prověří formu každého běžkaře nejen vytrvalostí a sílou, ale i technikou a psychickou odolností. „Jdi do toho, ukaž co je v Tobě a předveď se v Lužických horách!“ je motem závodu. Závodníci mají na výběr ze dvou tratí na 30 nebo 10 kilometrů. Lužická 30 se může srovnávat se známějšími sestrami dálkových běhů v okolních pohořích Jizerskou 50 či Krušnohorskou 30. Masy závodníků a davy diváků zde však nehledejte, účastní se ho kolem stovky borců. Čeká vás závod s rodinnou atmosférou na udržovaných tratích v krásném koutě Novoborska v Lužických horách. První tři v každé kategorii si odnesou kromě věcných cen i speciální medaile vytvořené přímo pro tento závod. Již teď se můžete registrovat na https://www.nazavody.cz/zavod/372-luzicka-tricitka-2023/.

Omyl ve schránce

KDY: Sobota 28. ledna v 15 hodin

KDE: Divadelní studio ZUŠ Česká Lípa

ZA KOLIK: vstup zdarma

Další z divadelních představení literárně-dramatického oboru pod vedením Lenky Adamcové pod názvem "Omyl ve schránce" z autorského pera Vojtěcha Hübsche.

Od košilky k rubáši

KDY: probíhá do 30. dubna

KDE: Městské muzeum Mimoň



Výstava o tom, jak je v české lidové kultuře zpodobňováno narození a smrt člověka.

Zajímavosti z kraje: Vodní elektrárna Spálov je klenotem Riegrovy stezky

Reprezentační ples města

KDY: Sobota 28. ledna v 19:30

KDE: společenský sál Jablonné v Podještědí

ZA KOLIK: 350 Kč

K tanci a poslechu vám zahraje kapela Frontmen,celý večer slovem i písní doprovodí zpěvačka, herečka a moderátorka Anna Slováčková.

Reprezentační ples města

KDY: Sobota 28. ledna ve 20 hodin

KDE: sál KC Sever Cvikov

ZA KOLIK: 350 Kč



Ples města Cvikova slaví letos již dvacáté narozeniny a těšit se můžete na vše, co k plesu patří – předtančení, kapela Big band bonit, tombola a bar plný dobrého pití. Moderátor Petr Svoboda přivítá i významného hosta hodného 20. narozenin plesu - známou muzikálovou, jazzovou a šansonovou zpěvačku Radku Fišarovou.

Lucie Knoblochová a JazzBakers

KDY: Sobota 28. ledna ve 20 hodin

KDE: klub Píchlá nota Doksy

ZA KOLIK: vstup zdarma

Vycházející hvězda swingové scény Lucie Knoblochová se po velmi úspěšném letním koncertu znovu představí v dokském klubu s doprovodem českolipské jazzové kapely JazzBakers pod vedením Jiřího Homoly.

Ester Kočičková & Moody cat band

KDY: Sobota 28. ledna ve 21 hodin

KDE: klub U bílýho černocha Česká Lípa

ZA KOLIK: 350 Kč



Ve zhruba dvouhodinové, v mnoha směrech vskutku nekorektní písňové férii zazní ty nejznámější i nejzásadnější světové hity: od výběru z jazzových standardů, přes dílčí exkurze do repertoáru Amy Winehouse, Lou Reeda, Davida Bowieho, skupin Rammstein, Boney M. a dalších superhvězd, až po něžné a režné balady ze zpěvníku mexické superdivy Chavely Vargas. Tento žánrový chaos však Ester v rámci představení spojí do naprosto logického celku, ať už humorně odlehčenými komentáři a vysvětlivkami, nebo samotnými písňovými texty ve zvukomalebné češtině, které svým oblíbeným skladbám ušila na míru.

JABLONECKO

Maturitní ples V8.A Gymnázia Dr. A. Rady

KDY: Pátek 27. ledna od 19 hodin

KDE: Eurocentrum Jablonec nad Nisou

ZA KOLIK: 270/320 Kč

Maturitní ples s podtitulem Pod hladinou. Hraje kapela Fajn, moderuje David Jelínek.

Miloš Meier: Drumming Syndrome

KDY: Pátek 27. ledna od 20 hodin

KDE: Klub Na Rampě Jablonec nad Nisou

ZA KOLIK: 290 – 330 Kč



Bubeník metalových Dymytry Miloš Meier vás zve na vystoupení svého bubenického one-man show. S projektem názvu Drumming Syndrome po deseti letech vydává nový nosič - USB flash disk s třemi hodinami Drumming Syndrome videí a třiceti stránkovým bookletem s obsáhlou biografií a dobovými fotografiemi. Toto album s názvem 10th Anniversary Compilation je i hlavním tématem Drumming Syndrome koncertů 2023, na kterých ho i pokřtí. Představí speciální program rozdělený do dvou částí, ve kterých se můžete těšit na osobitě upravené rockové a metalové světové hity, bubenická sóla, filmové soundtracky, unplugged vložku i na odklony do dalších hudebních žánrů. Vysoká hráčská technika a zkušenosti z hraní např. S Michalem Pavlíčkem, Kamilem Střihavkou, Supergroup.cz, Danielem Landou, BSP, nebo Gusem G. A bubnování s tímto koncertem po celém světě dávají předpovídat výjimečnému hudebnímu zážitku. Očekávejte originální, výbušné a nesmírně energické vystoupení!

Pigi a Lili na horách

KDY: Sobota 28. ledna od 11 hodin

KDE: Tanvaldský Špičák

ZA KOLIK: vstup zdarma

Ve dvou blocích se můžete těšit na bohatý program plný písniček a představení. Kromě Pigiho s Lily vystoupí Mlsotkové, zajíčci Hopy-Hop a nebude chybět ani princeznovský zimní recitál, který potěší milovníky pohádek, princezen a rytířů. Programem provedou kouzelník Jakub Koutský a herec Tomáš Brychta.

Zásadská pralyže

KDY: Sobota 28. ledna od 13 hodin

KDE: SK Zásada



Tradiční závody dam, pánů i děcek krokem klasickým i telemarským. Dobové oblečení předepsáno jest. Hojnost nápojů horkých i pivního moku zajištěna bude, stejně tak chléb se škvarky ku promaštění těla. Široká veřejnost jest zvána ku potěšení i podpoře sportovců.

FOTO: Módní akce Made in Jablonec 2023 nabídla oslnivou podívanou

Retro Music Festival

KDY: Sobota 28. ledna od 18 hodin

KDE: Chronos Jablonec nad Nisou

ZA KOLIK: 100 Kč

Hrát bude jeden z nejlepších britských retro dj´s Jules Little, člen legendárních Mastermixers.

13. obnovený všesportovní ples

KDY: Sobota 28. ledna od 20 hodin

KDE: Parkhotel Smržovka

ZA KOLIK: 313 Kč



Přijďte se pobavit a zároveň i podpořit smržovskou sportující mládež. Hrát bude BigʼOʼBand a chybět nebude tombola.

Horečka sobotní noci se loučí

KDY: Sobota 28. ledna od 21 hodin

KDE: Klub Na Rampě Jablonec nad Nisou

Největší rockové hity na plátně uvádí Petr Vobořil. Naposledy, po 26 letech.

Sněhová královna

KDY: Neděle 29. ledna od 15 hodin

KDE: Městské divadlo Železný Brod



Pohádka v podání DS Mladá Haluz Desná. Pohádka se uskuteční v rámci Železnobrodských divadelních her v organizaci DS Tyl Železný Brod.

LIBERECKO

Marie Antoinetta

KDY: Pátek 27. ledna a neděle 29. ledna v 19 hodin

KDE: Divadlo F. X. Šaldy Liberec

ZA KOLIK: 150 - 390 Kč

Osud poslední francouzské královny nás přitahuje střetem velkých světodějných událostí s jedním lidským životem. Nelítostný chod dějin vstoupí do života dospívající dívky, aniž by mohla cokoli změnit. Anebo mohla? Ve čtrnácti ji z Rakouska poslali do Francie, aby si vzala korunního prince, v necelých dvaceti se stala francouzskou královnou po boku Ludvíka XVI., dynastii dala čtyři děti. Oslňovala fantastickými kostýmy a výstředními parukami obřích rozměrů. Patnáct let žila v nablýskaném přepychu Versailles, než vládu jejího manžela smetla revoluce. Ztratila dvě děti. Pokusila se utéct z vězení. Zemřela ve třiceti sedmi. Jaká byla a proč byla potrestána za okázalost celého dvora? Americký autor David Adjmi (*1973) ji líčí jako současnou dívku v zajetí spotřebního kolotoče. Nepřeberná hojnost nabídek, zábavy a požitků ji zaměstnává stejně jako dnešní blahobyt nás. Zapomínáme, že bohatá společnost žije na dluh, který kdesi v podpalubí narůstá. Jak rychle se musí člověk probudit, aby se nerozpoutaly ničivé živly?

Liliom

KDY: Pátek 27. ledna od 19 hodin

KDE: Malé divadlo Liberec

ZA KOLIK: 290 Kč



Liliom napsal v roce 1909 maďarský dramatik Ferenc Molnár. Dnes je toto dílo dobře známé jako předloha pro broadwayský muzikál Carousel. Příběh bývá obvykle interpretován jako velmi dramatický, temný a násilný, ale v našem představení se zaměří nejen na dramatická témata, ale také na čistou lásku mezi Liliomem a jeho ženou Julií. Všechno špatné chování Lilioma pramení z jeho romantické lásky k Julii, která neutichá ani po jeho smrti. Inscenace vám ukáže osudový milostný příběh dokreslený originální hudbou přední japonské skladatelky Hiyoko Takai.

Gladiátor Race 2023

KDY: Sobota 28. ledna od 9 hodin

KDE: Rekreačně-sportovní areál Vesec, Liberec

ZA KOLIK: https://www.gladiatorrace.cz/zavody/liberec

Zimní Gladiator race je velká sportovní výzva. Kratší závod typu RUN, ale v extrémních podmínkách. Překážkový závod v zimě s výhledem na Ještěd zvlněnou krajinou bežkařského areálu nabízí ideální podmínky, kde změřit své síly a prověřit zimní kondici.

Fauna trhy

KDY: Sobota 28. ledna v 10 hodin

KDE: Centrum Babylon Liberec



Prodej, výstava a nákup terarijních zvířat, okrasného ptactva, techniky, krmného hmyzu, hlodavců a odborné literatury pro chovatele stávající i budoucí.

Tančírna

KDY: Sobota 28. ledna ve 18 hodin

KDE: Lidové sady Liberec

ZA KOLIK: 200 Kč

Přijďte si zatančit standardní a latinsko-americké tance pod dozorem tanečního mistra Vlastimila Čermáka.

Svobodná škola Ronja z Jindřichovic má za sebou velmi pestré měsíce

Čardášová princezna

KDY: Sobota 28. ledna od 19 hodin

KDE: Divadlo F. X. Šaldy Liberec

ZA KOLIK: 150 – 450 Kč



Libreto operety původně neslo název „Ať žije láska“. Své nejslavnější dílo začal Emmerich Kálmán komponovat v Mariánských lázních, a již od své premiéry ve Vídni roku 1915 se titul řadí mezi světově nejúspěšnější. Příběh se odehrává ve Vídni a Budapešti na počátku 20. století. Na křídlech populárních valčíků a temperamentních čardášových melodií je vykreslen příběh lásky tanečnice a šantánové zpěvačky a šlechtice. Skladateli se podařilo poutavým způsobem hudebně ztvárnit nejrůznější lidské emoce, slabosti i touhy. Dílo si dodnes získává srdce tisíců milovníků klasické operety po celém světě.

Rybářský ples

KDY: Sobota 28. ledna ve 20 hodin

KDE: sokolovna Proseč pod Ještědem

Rybáři z Proseče a Českého Dubu zvou na tradiční ples. Těšit se můžete na bohatou tombolu a výbornou rybářskou kuchyni. K tanci a poslech zahraje kapela Krakatit.

Nedělní pohádky: Matěj a strašidelný mlýn

KDY: Neděle 29. ledna v 16 hodin

KDE: Knihkupectví a antikvariát Fryč Liberec



Aby získal Matěj svoji milou Rozárku, musí překonat strach a poprat se se strašidly ze mlýna. Získá k tomu nečekané pomocníky.

SEMILSKO

Prostě žába

KDY: Sobota 28. ledna od 10 hodin

KDE: Městské divadlo Turnov

ZA KOLIK: 100 Kč

Vzrušující pouť ze stádia do stádia plná proměn, nástrah a humoru. Jeden nikdy neví, co ho čeká na cestě životem. Vypadá to jako série docela vtipných situací, ale když je člověk jednou žába, nemůže si být nikdy jistý, kdo po něm zase půjde. Čím vším může projít chudák žába, než konečně dojde ke štěstí? Bez zbytečných slov, za radostného kvákání – loutková groteska z českých vodstev, hájů i měst.

XII. Městský ples

KDY: Sobota 28. ledna od 20 hodin

KDE: Kulturní centrum Střelnice Turnov

ZA KOLIK: 260 Kč



Těšit se můžete taneční hudbu Orchestru Ladislava Bareše i hosta, který rozproudí pozdní večer - kapelu What The Funk. Své taneční umění v průběhu večera předvedou tanečníci TK KZMJ Jičín. Vstupenky jsou k dostání pouze fyzicky na recepci KC Střelnice. Rezervovat lze telefonicky na 481 322 083. Výtěžek plesu bude věnován na pomůcky klientů Centra denních služeb Slunce všem.