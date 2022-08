V rámci akce Léto na náměstí vystoupí kapely Vystoupí Imaginárium, tChejchan, Potomek a The Neons.

Velká oldies videodiskotéka

KDY: Pátek 19. srpna v 18:30

KDE: Hřiště, Krásná Studánka



Jste zváni na velkou párty, kde k nestárnoucím tanečním hitům budeme promítat také videoklipy na plátně pod širým nebem. Chybět nebude coctail bar, bohatá tombola a soutěž o ceny.

Jízdy historickým autobusem na Zubačku

KDY: Sobota 20. srpna

KDE: MHD Liberec / Terminál Fügnerova

Vzhledem k výluce na tramvajové trati Liberec – Jablonec n/N pojede historický autobus v celé trase na lince 111. Start v 9:20 na Rybníčku.

Vratislavické slavnosti

KDY: Sobota 20. srpna ve 14 hodin

KDE: Zámecký park, Vratislavice



Těšit se můžete na pestrý odpolední program pro rodiče s dětmi. Podvečerní a večerní čas postupě obohatí svým vystoupením liberecká kapela Těla od 17 hodin, zpěvák a textař Ben Cristovao od 19:30, a šestičlenná slovenská pop-rocková skupina No name od 21:30.

21. srpen 1968

KDY: Neděle 21. srpna v 9 hodin

KDE: nám. Dr. E. Beneše

Statutární město Liberec a Post Bellum - Paměť národa severní Čechy zvou na vzpomínkové události konané při příležitosti 54. výročí invaze vojsk v srpnu 1968. V 9 hodin proběhne pietní shromáždění u Pomníku obětem okupace 68 (před radnicí), v 10 hodin se koná debata s pamětníky v kavárně kina Varšava.

O Smolíčkovi

KDY: Neděle 21. srpna v 16 hodin

KDE: Lidové sady, dětský koutek

Nestárnoucí vyprávění o jelenu se zlatými parohy, Smolíčkovi a o tom, jak je potřeba poslechnout starší a zkušenější.

Na poslední chvíli – Open air

KDY: Neděle 21. srpna ve 19 hodin

KDE: Lidové sady, Liberec

Londýnský taxikář John Brown si dvacet let tajně užívá života se dvěma manželkami. Povedený tatínek má s jednou syna Gavina a s druhou má dceru Vicki. Ti dva mladí se seznámí na internetu a chtějí se osobně poznat. Jejich otec se jim v tom snaží se svým přítelem Stanleyem narychlo a s vypětím všech sil zabránit. Výsledkem je veletok neuvěřitelných zmatků a improvizací v duchu nejlepších tradic anglické komedie.

Léto na náměstí - Lišák Renard

KDY: Neděle 21. srpna ve 20 hodin

KDE: nám. Dr. E. Beneše



Do světa na pomezí říše zvířat a lidí diváky přivádí čistě iluzivní marionetová inscenace Naivního divadla. Přichází podzim. Je potřeba se pečlivě připravit na zimu, ale lišák Renard přichází o domov i o všechny své zásoby. Musí uživit sebe i rodinu, ale u ostatních zvířat se pomoci nedovolá. Usmyslí si, že to, co nedostane po dobrém, vezme si po zlém. Vydává se na loupežné výpravy a brzy se celým předměstím mezi zvířaty i mezi lidmi začnou šířit zvěsti o největším lupiči všech dob. Co byla zpočátku pro Renarda nutnost, stává se vášnivým sportem. Jeho loupeživé kousky ho baví čím dál tím víc. Klade si stále větší cíle a docela zapomíná na nebezpečí, která mu hrozí. Kam až lišáka Renarda zavede loupežná vášeň? Existují situace, v nichž je povoleno podvádět? Napraví se? Na tyto i další otázky odpoví loutková dobrodružná komedie inspirovaná legendami a příběhy o důvtipném lišákovi od počátku věků až po současnost.

Letní zábava

KDY: Sobota 20. srpna v 19 hodin

KDE: Hřiště, Mníšek

V Mníšku vás čeká spousta hudby a tance. Od 19 hodin Lucie Černíková - zpěvačka známá z pohádek i televizních seriálů, ve 20 hodin ji vystřídá imitátor Petra Martinák, ve 21 hodin Martin Maxa, následují kapely Odpadlíci a Anema z Mníšku. Od půlnoci bude hrát DJ Ota Baláž.

Léto 2022

KDY: Pátek 19. srpna od 17 hodin

KDE: Louka za hasičsckou zbrojnicí, Chrastava



Letní večer s hvězdami naší pop-music. Během odpoledne a večera postupně vystoupí Jakub Děkan se svou kapelou, Michal Hrůza a kapela Hrůzy a Václav Noid Bárta

Jazz world foto

KDY: Pátek 19. srpna od 17 hodin

KDE: Výstavní síň hradnice, Frýdlant

Až do konce září budou na výstavě k vidění nejlepší fotografie současného ročníku fotografické soutěže Jazz World Photo 2022. Třicítka snímků je každoročně tím nejlepším, co ve světě fotografie v jazzovém prostředí vzniklo. Vstup na výstavu je zdarma a po vernisáži je na programu koncert pianistky, skladatelky, zpěvačky, aranžérky a producentky Beaty Hlavenkové a Oskara Töröka. Koncert začne na nádvoří radnice v 18 hodin a je také zdarma.

Skotské hry

KDY: Sobota 20. srpna od 10 hodin

KDE: Zámek Sychrov



Již po dvaadvacáté ovládnou Skoti státní zámek Sychrov, kde se budou po celý den konat tradiční skotské hry, které, stejně jako např. tartan, kilt, skotské dudy a whisky, patří ke kulturnímu dědictví Skotska, a které patří mezi jedny z největších skotských her v Evropě.

Pohádková neděle

KDY: Neděle 21. srpna ve 16 hodin

KDE: Hrad Valdštejn

Pohádkové čtení dětem z oblíbených dětských knih. Program provází písničky, loutková pohádka a malá tvořivá dílna zaměřená na výrobu loutek pohádkových postav. Akce proběhne na prvním nádvoří a je určena pro rodiny s dětmi od tří let.