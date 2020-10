Prodejní výstava obrazů

KDY: Pátek 2 října v 18 hodin

KDE: Eli Gallery Liberec

Unikátní výstava obrazů Alexandra Pavlova, Jindřišky Bromovské a Ivana K. Vicha. Velká část jejich děl bude k prodeji.

Žamboši

KDY: Pátek 2. října v 19 hodin

KDE: Lidové sady Liberec

ZA KOLIK: 150 Kč



Folková kapela získala třikrát cenu Anděl v kategorii folk.

Velká a malá ťapka

KDY: Sobota 3. října od 9 hodin

KDE: Dům dětí a mládeže Liberec – Větrní

ZA KOLIK: 30 Kč

Další ročník tradiční turistické akce pro rodiče i děti Velká a malá ťapka 2020 startuje v 9:00-11:30 v parku před DDM Větrník, tratě o délce 3 a 5 km.

Den stromů pro zvířata

KDY: Sobota 3. října od 9:30

KDE: naučná stezka „Divočina ve městě“ Hejnice



Přijďte si užít konec babího léta v barvách podzimu a připomenout si, že svět s námi sdílí nejrůznější živočichové. Jejich životem vás provede nová stezka Divočina ve městě, v parku hejnické lesárny. Kromě tradičních her se podíváte na život žížal pod lupou a zblízka (ale bezpečně) se seznámíte se Střevličími včelami. Tvořiví hračičkové si vyrobí ze dřeva a vlny roztomilého ježka a budou připravena také jablíčka na moštování. Akce začíná u STŘEVLIKu naproti lékárně. Celá akce je venkovní, roušky nejsou nutné.

Běh Císařským údolím

KDY: Sobota 3. října v 9 hodin

KDE: 20 Kč

ZA KOLIK: Horolezecká chata Horní Sedlo, Hrádek nad Nisou



44. ročník běhu Lužickými horami. Věkové kategorie od batolat po veterány, trasy od 50 m do 14 km. Odpoledne po běhu se koná posezení u ohýnku a otevírání skal.

Den Architektury - ein Volk, ein Reich, eine Architektur

KDY: Sobota 3. října ve 14 hodin

KDE: Technická univerzita Liberec

ZA KOLIK: Vstup zdarma



V rámci procházky s historikem architektury Jaroslavem Zemanem si prohlédneme vybrané stavby z období, kdy Liberec patřil do Sudet a představíme také nerealizované vize na přestavbu Liberce, hlavního města nově ustanovené župy. Součástí bude prohlídka budovy bývalé Obchodní komory, dnešní budovy C Technické univerzity Liberec.

Srpen v zemi indiánů

KDY: Sobota 3. října od 19 hodin

KDE: Divadlo F. X. Šaldy Liberec

ZA KOLIK: 110 - 320 Kč



Ojedinělost velkého rodinného příběhu umístěného do oklahomských plání, jimž vládli kdysi indiáni, spočívá v tom, že se odehrává dnes, ale má v sobě všechny rodinné atavismy, které si sebou lidstvo nese po staletí nehledě na místo a čas. Osloví proto doslova každého člověka, ať se mu to líbí, nebo ne. V Liberci tuto hru, bohatou na rozmanité příběhy všech svých postav a ověnčenou neuvěřitelným množstvím nejen amerických cen, uvádíme v režii šéfa činohry Šimona Dominika.

Kouzla Vládi Babky

KDY: Sobota 3.října v 15 hodin

KDE: Divadélko Magické sklepení Liberec

ZA KOLIK: 70 - 150 Kč



Nevšední program, ve kterém uvidíte mentální magii, sugesci i originální kouzla. Můžete si zahrát proti "Falešnému hráči", nahlédnout do své budoucnosti ve "Věštbě z kostek" a mnoho dalšího.

Mattoni Liberec Nature Run 2020

KDY: Neděle 4. října od 11:30 hodin

KDE: nám. Dr. E. Beneše Liberec



V 10:00 se do startovního koridoru postaví kromě dospělých běžců také děti. Tříkilometrový nesoutěžní závod zvládnete v časovém limitu i s kočárkem nebo odrážedlem. Cestou můžete obdivovat mašinky u technického muzea a ani vás nemine cílová rovinka, po které bude medaile opravdu zasloužená. Na delší trasu vyběhnou běžci v 11:30, na 12kilometrovou o hodinu později. Starty budou rozděleny tak, aby byla dodržena veškerá hygienická nařízení. Trasa povede směrem k ZOO, kolem lesního koupaliště a skrz žulový lom Ligranit, který běžně není veřejnosti otevřen. U Mlynářova kříže se trasy rozdělí, 12kilometrový závod se vrací do Liberce, zatímco 23 kilometrová trasa pokračuje po zelené skrz Rudolfov až k Bedřichovské přehradě. Po přiblížení se k ikonické hrázi začíná trasa klesat na Maliník, kde se běžci napojí na červenou značku a přes Rudolfov a pod Libereckou výšinou doběhnou opět k ZOO a zpět do centra, kde je cíl závodu.

Saxana dětem

KDY: Neděle 4. října v 10 hodin

KDE: kino Frýdlant

ZA KOLIK: 50 Kč



Město Frýdlant zve na představení pro děti, kde vystoupí Petra Černocká za kytarového doprovodu Jířího Pracného. Zazní známé a publikem žádané hity nejen z filmu Dívka na koštěti.

Den Architektury - Co je vám, doktore?

KDY: Neděle 4. října ve 14 hodin

KDE: Krajská nemocnice Liberec

ZA KOLIK: Vstup zdarma



Rozsáhlý stavební areál Krajské nemocnice Liberec představuje zajímavou a pro Liberec typickou stavební skrumáž budov z různých časových období. Historické pavilony projdeme s Alenou Řičánkovou. Mezi nejstarší patří pozdně klasicistní domy podél Kristiánovy ulice, které brzy podlehnou demolici v rámci obnovy celého komplexu, a tzv. Štěpánská nemocnice, kterou v nejbližší době čeká podobný osud. Za své mají vzít také rozsáhlé meziválečné objekty: pavilon péče o matku a dítě a pavilon chirurgie. Modernizace klíčového zdravotnického zařízení je jistě na místě, diskutabilní je ovšem definitivní odstranění historické architektonické vrstvy, s níž nenávratně zanikne další část genia loci starého Liberce.

Koncert pro Trojzemí

KDY: Sobota 3. října v 16 hodin

KDE: Kostel sv. Bartoloměje Hrádek nad Nisou

ZA KOLIK: 150 Kč



Vystoupí pěvecký sbor Kvintus, Orchestr divadla F. X. Šaldy Liberec, sólisté pražských divadel. Dále hrádecká kantáta, Magnificat, Renesanční madrigaly.