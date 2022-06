Milujete burgery? Tak to k nám přijďte. Vegetariánské, veganské, s bezlepkovou houskou, losové… a mnoho dalších, těch nejlepších burgerů. Festival se koná na horním parkovišti a vstupné je zdarma. Program najdete na www.nisaliberec.cz/burger-street-festival.

Benefice pro Hospic

KDY: Pátek 17. června v 17 hodin

KDE: Hospic sv. Zdislavy, Liberec



Zváni jsou všichni přátele a příznivci Hospice sv. Zdislavy na benefiční koncert na nádvoří hospice. Těšit se můžete na vystoupení Daniela Matejča neobyčejně talentovaného mladého houslisty z Liberce, písničkáře Kuby Horáka a dětského pěveckého sboru Severáček.

Late night challange

KDY: Pátek 17. června v 19 hodin

KDE: iQLANDIA, Liberec

Přijďte si užít kompletně otevřené expozice v netradičním nočním kabátu. Zahraje DJ Ondra "Mech" Seidl a postupně proběhne science show pod vedením našich lektorů a také speciální světelná show. Po celý večer bude fungovat náš molekulární bar, který ovládnou sami lektoři a manažeri iQLANDIE.

Den pro žirafy

KDY: Sobota 18. června

KDE: Zoologická zahrada, Liberec



Speciální setkání s ošetřovateli z úseku stájí žiraf - to jsou ti nejpovolanější, od kterých se zájemci dozví zajímavosti nejen o tomto zajímavém zvířeti, ale i o radostech a starostech libereckého chovu.

Čarovná rybí kostička

KDY: Sobota 18. června v 10 hodin

KDE: Naivní divadlo, Liberec

Jediná pohádka z pera slavného anglického romanopisce, Charlese Dickense, která patří do zlatého fondu moderních pohádek. Vychází z tradice literárního realismu, kterého byl Dickens dvorním představitelem. I proto je příběh Alenky a jejího chudého otce krále – přes všechny své bláznivé peripetie - vlastně zcela uvěřitelný. A jelikož byl Dickens ke všemu Angličan, můžete se těšit i na velkou dávku typického anglického humoru.

Ukrajina děkuje Česku

KDY: Sobota 18. a neděle 19 června od 14 hodin

KDE: Kostel Nalezení sv. Kříže, Liberec

ZA KOLIK: zdarma



Dobročinný ukrajinský jarmark a koncert, který bude poděkováním českým občanům za podporu Ukrajiny v těchto těžkých časech. Těšit se můžete i na ochutnávku tradičních jídel či výstavu fotografií.

Ivan Olbracht, Petr Ulrych - Nikola Šuhaj

KDY: Neděle 19. června v 19 hodin

KDE: Divadlo F. X. Šaldy

Slavný příběh o legendárním podkarpatském zbojníkovi, který bohatým bral a chudým dával a nikdy nikoho nezabil, leda v sebeobraně nebo ze spravedlivé msty, znovu ožívá, tentokrát v nové dramatizaci a se staronovými písněmi Petra Ulrycha. Od smrti skutečného Nikoly Šuhaje letos uplynulo právě sto let. Tento koločavský zbojník a válečný zběh, kterému nezbylo nic jiného než odejít do hor, se stal legendou ještě za svého života. Ovšem český spisovatel Ivan Olbracht mu doslova zbudoval pomník tím, že o něm napsal román, který si od roku 1933, kdy poprvé vyšel, získal velkou čtenářskou oblibu. Drama Nikoly a jeho milé Eržiky dostalo filmovou i divadelní podobu a z Koločavy se stalo poutní místo, které před českými turisty chrání jen jeho obtížná dostupnost. V polovině sedmdesátých let se románem nechal inspirovat hudebník Petr Ulrych a se svou sestrou Hanou natočili legendární album s třinácti písněmi inspirovanými příběhem Nikoly Šuhaje. A právě tyto písně se stanou základem nové inscenace tohoto klasického vášnivého příběhu o romantickém kraji, lásce a zradě, protkaný spoustou nádherných písniček.

Rádelské slavnosti

KDY: Pátek 17. a sobota 18. června

KDE: fotbalové hřiště,letní kino, Rádlo



Fotbalové hřiště a okolí: Slavnosti začnou v pátek později večer představením Zátopek v letním kině. V sobotu od 1č hodin vystoupí děti ze z mateřské a základní školy a Valdštejnovi trubači. Na pódiu se dále vystřídají kapely BG-trio a hosté, Mandragora, Superhero Killers, Dangar Six. Chybět nebudou dílny pro děti, pouť, prezentace funkčních modelů lodí, občerstvení, jarmark a závěr akce doplní ohňostroj.

Dlouhomostecké slavnosti

KDY: Sobota 18. června v 9 hodin

KDE: Obec Dlouhý most

Čeká vás turnaj v nohejbalu, dětské odpoledne (skákací hrad, prezentace dětských hasičů DM, prezentace mysliveckého spolku, malování na obličej), kouzelnické vystoupení, tvoření zvířat z balónků. Zahrají kapely Neutopia, Prague Queen, Act of God a závěr večera prozáří ohňostroj.

Slavnostní otevření koupaliště

KDY: Pátek 17. června od 14 hodin

KDE: Koupaliště, Chrastava



Otvírání letní sezóny doprovodí cimbálová muzika a v 18 hodin koncert kapely Krávy bez medu. Pro návštěvníky je připraveno bohaté občerstvení a pro děti zábavný program.

Řemeslnický den

KDY:Sobota 18. června od 10 hodin

KDE: Curia Vítkov, Horní Vítkov u Chrastavy

Návštěvníci budou moci zhlédnout a vyzkoušet si historická řemesla - tesař, kovář, pasíř, brníř, mletí mouky, vaření, provaznictví - zkrátka zažít den a všední aktivity na velmožském dvorci z přelomu 12. a 13. století. Vstupné je dobrovolné

Frýdlant se baví 2022

KDY: Sobota 18. června od 10 hodin

KDE: náměstí, park, Kostel Nalezení sv. Kříže, Frýdlant

ZA KOLIK: 100 Kč



Tradiční a již legendární akce s bohatým kulturním programem. Hlavní program bude probíhat na náměstí T. G. Masaryka, kde budou stánky s různými výrobky, nápoji a jídlem, ale hlavně koncerty kapel známých i neznámých. Chybět nebude například 4 TET s Jiřím Kornem nebo kapel Slza. Další program bude probíhat v městském parku, kde se vám představí místní kroužky a spolky. Kostel nabídne v každou celou hodinu komentované prohlídky a vystoupení žáků frýdlantské ZUŠ.

7 pádů Honzy Dědka

KDY: Neděle 19. června v 19 hodin

KDE: Zámek Sychrov

ZA KOLIK: 590 Kč

V rámci letního speciálu "Pohádkových 7 pádů Honzy Dědka" se můžete těšit na 100 minut příjemné zábavy a zajímavých rozhovorů "o všem a pro všechny”. Jako hosté se představí Zdeněk Troška, Marika Šoposká a Michaela Kuklová.