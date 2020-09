Ruprechtické slavnosti

KDY: Pátek 18. září – neděle 20. září

KDE: Kostel Panny Marie U Obrázku, Liberec - Ruprechtice

Již tradiční slavnosti se spoustou atrakcí, lunaparkem, dobrým jídlem a hudbou.

Vítkovo kvarteto & Veteráni studené války

KDY: Pátek 18. září ve 20 hodin

KDE: Club Warehouse Liberec

ZA KOLIK: 350 - 390 Kč



Vítkovo kvarteto je česká bigbeatová skupina, která vystupuje od počátku 80. let 20. století. Veteráni studené války jsou česká bigbeatová skupina, která vznikla v roce 1998 a navazují na legendární kapelu Vítkovo kvarteto.

Festival Nalehko - Festival velkých dobrodružství

KDY: Sobota 19, září – neděle 20. září

KDE: Lidové sady Liberec



Nejdelší treky světa: Pacifická hřebenovka (PCT) , CDT, Appalačská stezka, extrémní cyklo závody bez zajištění: Trans Am, Tour Divide, zimní pěší závod bez zajištění: Yukon Arctic Ultra, pack-rafting v Kanadské divočině, výstup na osmitisícovku alpským stylem, přeběh ze Sněžky na Gerlach, paddle-boarding ve Skandinávii…a nakonec i nějaká legrace. Zkrátka bláznivé akce všeho druhu, jak se na ně připravit, hlavně vydržet a dotáhnout to do konce.

Kabinet zázraků nebo Orbis pictus

KDY: Sobota 19. září v 15 a v 17 hodin

KDE: Naivní divadlo Liberec



Slavnostní uvedení inscenace, která se inspiruje ve světově proslulé učebnici Jana Ámose Komenského Orbis pictus, je vlastně jakýmsi „divadelním úvodem“ do fungování planety Země. Přichystal ho tvůrčí tým kmenové režisérky Naivního divadla, Michaely Homolové.

Košt vín 2020

KDY: Sobota 19. září od 14 hodin

KDE: náměstí 1. Máje Chrastava



Hlavním bodem programu je samozřejmě dobré víno a jídlo, ale chybět nebude ani cimbálová muzika nebo vystoupení dětských pěveckých a hudebních sborů.

Workout Challenge Cup 2020

KDY: Sobota 19. září od 8 hodin

KDE: hřiště Frýdlant

ZA KOLIK: 50 Kč



Bude se soutěžit ve třech kategoriích 1. věková kategorie od 6 - 15let, 2.kategorie 16 - 35 let, 3. kategorie 36 - 60 let. Soutěž v disciplínách jako je hrazda vis, dřep s power systém, posilovací míč SLAM BALL, tlaky na bradlech, běh se zátěží. Ženy budou mít své disciplíny a chlapci si přijdou taky na své. Po celou dobu občerstvení zajištěno.

Audience Albrechta z Valdštejna

KDY: Sobota 19. září od 9 hodin

KDE: Zámek Frýdlant



Vévoda bude opět pobývat na svém frýdlantském sídle, kde se s ním mohou návštěvníci setkat, osobně s ním pohovořit a dozvědět se více o době, kdy žil a vedl boje na evropských kolbištích třicetileté války.

III. Václavické dožínky

KDY: Sobota 19. září od 10 hodin

KDE: Wohlmannův statek ve Václavicích



Dožínky na Wohlmannově statku již potřetí! Tentokráte boudou ústředním tématem bylinky. Týkat se jich budou kreativní dílny pro děti i doprovodný program. Nechybět bude každoroční předváděčka starých zemědělských strojů, soutěž zavařenin, jízda na koních a večer promítneme opět nějaký dokument.

Frýdlantsko Franze Kafky

KDY: pátek 18. září - neděle 20. září

KDE: Městské kino a radnice Frýdlant



Festival věnovaný spisovateli Franzi Kafkovi proběhne od 18. do 20. září 2020 ve Frýdlantu. Jeho předzvěstí jsou výstavy s Kafkovskými tématy, které už do srpna probíhají ve výstavní síni frýdlantské radnice, v Zámeckém pivovaru Frýdlant a v Jizerskohorském technickém muzeu v Bílém Potoce. Samotný festival nazvaný Frýdlantsko Franze Kafky proběhne ve Frýdlantu v prostorách radnice a v městském kině a nabídne například koncerty či divadlo. Návštěvníci se během něj budou moci setkat třeba se spisovatelem Jaroslavem Rudišem nebo herci Petrem Čtvrtníčkem či Jakubem Žáčkem.

Více informací a program ZDE

Dny evropského dědictví na Grabštejně

KDY: Sobota 19. září od 10 hodin

KDE: hrad Grabštejn

ZA KOLIK: 120 Kč



Den evropského dědictví poodhalí zajímavosti z grabštejnského hradozámeckého areálu. Pro návštěvníky budou připraveny speciální prohlídky. Společně se podíváme do kaple svaté Barbory a sklepních prostor, kde na nás bude čekat i kat Pawouk se svou troškou k historii mučení a mučidel, připomeneme si stavební vývoj hradu a také poslední rekonstrukci, jíž si hrad prošel, a řekneme si, čím prochází nyní.