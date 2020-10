Císařský kámen

KDY: celoročně

KDE: Vratislavice

ZA KOLIK: zdarma

Císařský kámen se během posledních let stal hojně vyhledávaným turistickým cílem. Nyní zde stojí dokončená nová rozhledna. Místo je přístupné celoročně a přestože stavba má již finální podobu, její okolí ještě prochází drobnými úpravami, přibude zde mobiliář pro turisty. Tabulky s popisy vrcholů a dominant okolí jsou umístěny na vrcholu rozhledny, aby lidem usnadnili orientaci při pohledech na krásy našeho kraje. Nová rozhledna Císařský kámen je již od pohledu vyšší než její předchůdkyně, přesně o tři metry. Během let okolní stromy povyrostly a rozhledna již v původní výšce nenabízela tak krásné výhledy, jaké se naskytnou turistům nyní. Původní dřevěná rozhledna Císařský kámen musela být sice kvůli havarijnímu stavu rozebrána. Na jejím místě už kraluje rozhledna nová, která je dokonce o 3 metry vyšší. Protože se dřevěná konstrukce původní stavby neosvědčila, je nynější rozhledna ocelová a dřevo tu bude plnit již jen dekorativní funkci. Rozhledna byla dostavěna koncem loňského roku. Vystoupejte na kopec v nadmořské výšce 637 metrů a rozhlédněte se z Císařského kamene!

Přístup:

- po zelené značce z liberecké čtvrti Rochlice (zhruba 6 km)

- po zelené značce z obce Jeřmanice (zhruba 2 km)

- po červené značce z obce Rádlo (zhruba 2 km)

- po červené značce z obce Proseč nad Nisou (zhruba 2 km)

- po žluté značce z Vratislavic nad Nisou (zhruba 4,5 km)

Sólo pro Josefa Špačka

KDY: Pátek 16. října od 19 hodin

KDE: Oblastní galerii v Liberci - video stream

ZA KOLIK: 390 Kč



Recitál Josefa Špačka s názvem Sólo pro Josefa Špačka, který je plánovaný na pátek 16. října v Oblastní galerii v Liberci proběhne ve virtuální podobě a bude všem držitelům vstupenek zpřístupněn jako video stream ve spolupráci s Televizí RTM+. Podrobnosti ke sledování koncertu budou sděleny držitelům vstupenek. „Věříme, že naše snaha zachovat koncert našeho uměleckého garanta Josefa Špačka prostřednictvím streamovaného koncertu potěší naše posluchače potěší. Velmi by pro nás znamenalo, pokud by tuto formu koncertu přijali jako adekvátní alternativu kulturního zážitku. V případě, že možnost zhlédnout tento koncert online návštěvníci nemají, jsme připraveni vrátit vstupné. Všem, kteří tuto formu přijmou, velmi děkujeme. Vnímáme jí jako podporu kultury v nelehkém čase,“ říká Martin Prokeš, ředitel festivalu Lípa Musica.

Zdislavina studánka

KDY: celoročně

KDE: pod zámkem Lemberk

ZA KOLIK: vstup zdarma



Tradice praví, že studánku s vodou vyhloubila sama svatá Zdislava, která využívala její blahodárné účinky k léčení nemocných. Avšak písemné prameny o studánce dlouho mlčí a první zprávy se objevují, až v druhé polovině 18. století v souvislosti s jablonským měšťanem Jung Richterem, který nechalo do skalního výklenku nad vyvěrajícím pramenem, umístit pískovcovou sošku blahoslavené Zdislavy na památku a vděk za své vyléčení. (Ve skalním výklenku za mříží je umístěna kopie původní sošky sv. Zdislavy v řádovém rouchu a s růžencem kolem krku.) Z počátku 19. století pochází stavba empírového glorietu nad studánkou, která vyvěrá nad skalním blokem. O něco později byl pramen obložen pískovcovými kvádry a upraven do podoby studánky. Následně byla položena pod cestou vodovodní trubka a pramen tak sveden přepadem do Panenského potoka. Pískovcová novodobá úprava kolem přepadu studánkové vody do potoka pochází z 90. let 20. století. Krásná lesní cesta ke studánce začíná přímo pod zámkem Lemberk.

Skalní vyhlídka Holubník

KDY: celoročně

KDE: nedaleko Hejnic

ZA KOLIK: zdarma



Vrchol Holubník (pět kilometrů jižně od Hejnic) s vyhlídkovou skálou poskytuje velkolepý kruhový rozhled po okolních Jizerských horách. Na plochém vrcholu Holubníku se ve výšce 1070 metrů nachází mohutné skalisko. Z této dominanty Hejnického hřebene je takřka kruhový výhled. Směrem na sever je pěkný rozhled na Frýdlantsko a směrem na jih na část Jizerských hor s Bedřichovskou přehradou. Na obzoru je možno vidět Ještědský hřbet. Jméno pochází od dnes již dávno zaniklého geodetického vyměřovacího zařízení, které svým tvarem připomínalo holubník.

Orloj v Kryštofově Údolí

KDY: celoročně

KDE: Kryštofovo Údolí

ZA KOLIK: zdarma



Třetí orloj v Česku po Praze a Olomouci vznikl v obci Kryštofovo Údolí. Na myšlenku přišel a nápad také zrealizoval pan Martin Chaloupka, který se ve vsi zasloužil o vznik výstavy betlémů a dřevěný vyřezávaný venkovní betlém od malíře Josefa Jíry. Muzeum betlémů je téměř naproti orloji. Unikátní sluneční hodiny s vlastnoručním portrétem řezbáře Václava Plechatého, který pro orloj vytvářel postavy, zdobí 21 soch z lipového dřeva o výšce od 65 do 70 centimetrů. Pohyblivých je 19 z nich, další dvě - svatá Barbora a svatý Kryštof, patron obce, který drží v náručí malého Ježíška - jsou statické. Mezi nimi dominuje pohyblivá figura ponocného s trubkou. Pohyb apoštolů se spouští každou celou hodinu od 8 do 22 hodin.

X_jazz - online přenos

KDY: Sobota 17. října od 19:30

KDE: Kino Varšava Liberec - Facebook

ZA KOLIK: zdarma



V sobotu proběhne živý online přenos koncertu známé liberecké kapely X_jazz v rámci projektu Evropské kulturní dny 2020. Akce je podpořena kulturním fondem Statutárního města Liberce. O odkaz se kino podělí v den přenosu, stačí sledovat událost na facebooku - ZDE