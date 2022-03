Tato třeskutá komedie pracuje s velmi oblíbeným principem divadla na divadle. Děj je naprosto jednoduchý, skupina divadelních ochotníků se rozhodne nastudovat starší anglickou detektivku Vražda na horské chatě. Ocitáme se na premiéře tohoto kusu a hercům se od samého začátku pokazí vše, co se pokazit může. Zrazuje je scéna, světla, zvuk i jejich talent. Ovšem platí zde jistá úměrnost – čím méně nadání, tím více snahy dohrát celý kus až do konce. Vzniká tak celá řada nečekaných situací, které je potřeba vyřešit, ovšem, ne vždy se to daří přesně podle představ všech zúčastněných. Diváci budou od samého počátku, až do úplného konce zaplavováni obrovským množstvím gagů a legrace, která spolehlivě rozvibruje jejich bránice.

Umělecký večer: Naděžda Dvořáková

KDY: Pátek 11. března v 19 hodin

KDE: Knihkupectví a antikvariát Fryč



Večer plný poezie, prózy, hudby, jemnosti, tónů a rozjímání.

Totální nasazení, The Fialky, Nežfaleš – Tour 2022

KDY: Pátek 11. března v 19 hodin

KDE: Bunkr music club

Společné turné tří předních punk rockových kapel v oblíbeném hudebním klubu.

Příběhy malé Lupitiny González

KDY: Sobota 12. března v 10 a v 15 hodin

KDE: Naivní divadlo



Inscenaci přiváží do Liberce divadlo Loutky bez hranic z Prahy. Mexická oslava Dušiček je barevná, veselá a smrtečky i smrťáci se s radostí schází a společně vyprávějí své příběhy. Pojďme se podívat do rodiny malé Lupitiny González, kde právě začíná Día de los Muertos – mexický sváteční Den mrtvých. Bude se tančit, bude se zpívat a bude se vyprávět. I zde, v Zemi mrtvých, se všichni rádi od srdce zasmějí! Veselá loutková výprava do Mexika za tamní barevnou oslavou Dušiček, abychom si připomněli, že smrti není třeba se bát, protože je to přirozená součást našeho života.

Svatební veletrh: Svatby v Jizerkách

KDY: Sobota 12. března v 10 hodin

KDE: Pytloun Grand Hotel Imperial

Sezona svateb se pomalu, ale jistě blíží, a tak přijďte načerpat inspiraci. Určitě u nás najdete dodavatele pro váš svatební den.

Koncert: Ženy, pivo, zpěv

KDY: Sobota 12. března v 19:30

KDE: Severočeské muzeum



Během večera zazní severočeská premiéra cyklu operních šansonů pro tenor a klavír v podání autora textů Vincence Ignáce Novotného za doprovodu klavíristy Martina Smutného. Zároveň také zazní klavírní díla Tomáše Hanzlíka v Martinově podání.

Monkey Business

KDY: Sobota 12. března ve 20 hodin

KDE: Bunkr Rock Club

Kapelu kolem Matěje Rupperta netřeba představovat, je stálicí českých sálů, klubů i letních festivalů. Po dlouhém covidovém spánku se vrací také rozehrát liberecký hudební klub.

Červená Karkulka aneb polepšený vlk

KDY: Neděle 13. března v 16 hodin

KDE: Knihkupectví a antikvariát Fryč



Již tradiční nedělní pohádka u Fryče nabídne netradiční zpracování známé pohádky s maňásky.

Ples města

KDY: Sobota 12. března ve 20 hodin

KDE: DK Beseda, Hrádek nad Nisou

Tradiční ples vynechal z důvodů pandemie dva minulé roky, o to více se pořadatelé těší, že letošní ročník bude úspěšný. K tanci a poslechu bude hrát Big ´O´ Band Marka Ottla.

Dětský maškarní karneval

KDY: Neděle 13. března od 14 hodin

KDE: DK Beseda



Rej masek s programem určeným hlavně dětem, které bude bavit Honza Popleta. Děti si užijí písničky, tanec, zábavné soutěže a sladké odměny.

Název akce

KDY:

KDE:

ZA KOLIK:

Lorem ipsum dolor sit amet…

Název akce

KDY:

KDE:

ZA KOLIK:



Lorem ipsum dolor sit amet…