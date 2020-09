Tulifest

KDY: Pátek 11. září ve 12 hodin

KDE: Soukenné náměstí Liberec

Sdružení TULIPAN pořádá již sedmý ročník soutěžní přehlídky hudebních skupin a sólistů s handicapem i bez, všech žánrů a věkových skupin, od folku, přes pop a rock až po alternativu. V centru Liberce jako speciální host vystoupí Ivan Mládek se svým Banjo Bandem. Kromě hudebního programu na návštěvníky čeká také doprovodný program včetně tvořivých aktivit pro děti a občerstvení.

Příhody lišky Bystroušky

KDY: Pátek 11. září v 19 hodin

KDE: Divadlo F. X. Šaldy Liberec

ZA KOLIK: 110 - 350 Kč



Dnes již česká operní klasika, kterou zkomponoval Leoš Janáček na námět Rudolfa Těsnohlídka, měla svou premiéru v roce 1924, v době, kdy byl Janáček již uznávaným a důvěryhodným skladatelem. Dílo za bezmála sto let nezestárlo, naopak, o jeho nadčasovosti se můžeme přesvědčit s každou postavou, s každým taktem této geniální partitury.

Robert Křesťan & Druhá tráva

KDY: Pátek 11. září v 19 hodin

KDE: Lidové sady Liberec

ZA KOLIK: 390 Kč



Křesťanovy jedinečné texty zabalené do propracovaných hudebních aranží, tóny, co se vryjí rovnou do duše, v podání mimořádných instrumentalistů Druhé trávy a Křesťanův nezaměnitelný hlas.

Putování po stopách železné koruny

KDY: Sobota 12. září od 7 hodin

KDE: fotbalový stadion Hejnice



Sportovní akci pořádá hejnický Klub českých turistů. Pěšky bude možné se vydat na trasu o délce 6, 10, 20 či 27 kilometrů a nebo nasednout na kolo a ujet 25 či 55 kilometrů. Nezbytností jsou psací potřeby a mapa Jizerských hor.

Pochod krajem Karoliny Světlé

KDY: Sobota 12. září v 7 hodin

KDE: sokolovna Český Dub



Již 41. ročník pochodu pořádá odbor turistiky TJ Sokol. Trasu si vybere skutečně každý, je na výběr: 8, 13, 14, 18, 21, 26 a 30 kilometrů. Pořadatelé myslí i na vozíčkáře, pro ně má připravenou speciální trasu měřící 8 kilometrů.

Shotgun Festival

KDY: Pátek 11. září – neděle 13. září

KDE: areál Kristýna – festivalová louka, Hrádek nad Nisou



Festival taneční hudby. Vystoupí: Forest Drive West, Kletis, Losko, Marie Pravda, Motch, NCOL, Overmono, Volnej Průběh.

Dny evropského dědictví v Liberci EHD 2020

KDY: Sobota 12. září v 9 hodin

KDE: po celém Liberci

ZA KOLIK: Vstup zdarma



V rámci tradičních Dnů evropského dědictví, mezinárodně European Heritage Days, mohou zájemci na území Liberce a Vratislavic nad Nisou zdarma navštívit mnoho historických objektů včetně několika památek, které jsou běžně nepřístupné. Kompletní seznam otevřených objektů v Liberci dne 12.9. naleznete v brožuře, kterou je možné si stáhnout a vytisknout. Vše na webových stránkach www.visitliberec.eu.

120 let tratě Liberec - Česká Lípa a 115 let zrušené tratě Jablonné - Svor

KDY: Sobota 12. září od 9 hodin

KDE: nádraží Liberec



Těšit se můžete na jízdy historických parních a motorových vlaků, historický autobus a další doprovodný program.

Komentovaná procházka proměnami Nového Města

KDY: Sobota 12. září v 10 a 14 hodin

KDE: Městské informační centrum Liberec

ZA KOLIK: 25 - 50 Kč



Uvidíte jak vypadala „stará tvář“ Nového Města oproti jeho současné podobě. Součástí prohlídky je také návštěva kostela Nalezení sv. Kříže a zahrady s unikátním morovým sloupem.

Hrádecké dožínky

KDY: Sobota 12. září od 13 hodin

KDE: Hasičská louka Hrádek nad Nisou



Slavnost končícího léta a prezentace zemědělců, zahrádkářů, chovatelů, řemeslníků. Vystoupí Celestýnka, Mareks, Tomáš Linka s Přímou linkou, Rangers. Součástí dožínek je také dětský ekoden.

Anabáze a Cover Power

KDY: Sobota 12. září od 19 hodin

KDE: Budvarka Liberec



Kapela Anabáze sází výhradně na vlastní tvorbu, která chutně mísí folk, rock a pop s nezbytnou špetičkou tanečna. Ač rozkročeni mezi žánry, přesto jsou vždy originální. Cover Power vznikli před deseti lety s jednoznačným záměrem hrát převzaté šlágry a pobavit jimi nejen posluchače, ale i sebe. Repertoár je bohatý: od Buty přes Chinaski, Lucii, Mňágu a Žďorp až třeba po U2. Vše v osobitých aranžích.

Mesiáš - MHF Lípa Musica

KDY: Sobota 12. září od 19 hodin

KDE: Divadlo F. X. Šaldy Liberec

ZA KOLIK:



Místo původně avizovaného zahraničního souboru L'Arpeggiata a programu Teatro d'Amore vystoupí na zahajovacím koncertu festivalu Lípa Musica ve stejném termínu soubor Collegium 1704 a provede Händlovo oratorium Mesiáš. Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti.

Pohádka: O pejskovi a kočičce

KDY: Neděle 13. září v 10 hodin

KDE: Kulturní centrum VRATISLAVICE 101010

ZA KOLIK: 50 Kč



Divadelní pohádka podle předlohy Josefa Čapka se spoustou veselých písniček.

Začarovaný les

KDY: Neděle 13. září v 15 hodin

KDE: Divadlo F. X. Šaldy Liberec

ZA KOLIK: 90 - 160 Kč



Pohádka o jednom kdysi krásném lese, který se díky nepořádným lidem mění na ošklivý a nevlídný. Naštěstí jsou tu zvířátka, a ta si svůj les vzít nedají. Zvlášť když jim v tom pomáhají dva pohádkoví draci, Žofka a Ludva, kteří utekli z pohádky do lidského světa, protože se jim zdálo, že děti pohádky málo čtou. Utěšují smutnou paní Medvědici, které se ztratilo mláďátko a vydají se ho i se zvířátky Vlkem, Liškou, Medvědicí, Zajícem s malým Zajíčkem, Veverčákem, Sovou a Netopýrem hledat. A když se ještě v lese objeví medvídek Panda až z Číny, začne být všechno pořádně zamotané. Ale protože jsme v pohádce, všechno dobře dopadne.