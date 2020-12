Éčko LIVE: Majstream

KDY: Pátek 11. prosince v 19 hodin

KDE: YouTube a facebook Lidové sady Liberec

ZA KOLIK: akci můžete podpořit na www.evstupenka.cz

Jakub Marvan, moderátor Čro Liberec bude zpovídat známé a neznámé rodáky Libereckého kraje. Na premiéru si pozval herce a fotbalového srdcaře Ladislava Hampla a zpěváka a kytaristu Sebastiana.

Divadlo zahraje online

KDY: Pátek 11. prosince v 19 hodin

KDE: facebook Kultura z. s.

ZA KOLIK: akci můžete podpořit na www.evstupenka.cz



Další akcí v rámci projektu Kulturaprezije bude páteční přenos v podání libereckého Krátkého a úderného divadlo. Soubor oslaví 27 let online speciálně ve 2D. Přenos začne na Facebooku Kultura z. s. v 19 hodin. Soubor můžete podpořit na www.evstupenka.cz.

Vánoční koncert Big O Bandu

KDY: Neděle 13. prosince v 19 hodin

KDE: facebook Kultura z. s.

ZA KOLIK: akci můžete podpořit na www.evstupenka.cz



Nedělní koncerty regionálních kapel v rámci projektu #kulturaprezije budou pokračovat i během prosince. Třetí adventní neděle bude patřit oblíbené liberecké formaci Big’O’Band. Pořadatelé o koncertě tvrdí, že proběhne, i kdyby se měl konat korespondenčně. Odkazy na koncerty najdete na facebooku pořádajícího spolku Kultura z.s. Podpořit umělce budete moci na portálu e-vstupenka, kde si zakoupíte virtuální vstupenku a poděkujete tak interpretům.

Jaroslav Seifert: Sochy a kresby

KDY: do konce ledna

KDE: Malá galerie Liberec

ZA KOLIK: 10 - 40 Kč



Lorem ipsum dolor sit amet…Až do konce ledna byla prodloužena výstava Jaroslava Seiferta s názvem Sochy a kresby v Malé výstavní síni Liberec. Návštěvníci ji po zářijové vernisáži měli možnost vidět jen pár dnů, než se muzea uzavřela, proto galerie termín posunula. Malá galerie je otevřená od úterý do neděle od 10 do 17 hodin s polední přestávkou od 12 do 13 hodin. Každý čtvrtek je otevřeno až do 18 hodin a vstup je v tento den zdarma.

Mikve – záznam divadelního představení

KDY: Neděle 13. prosince od 19 hodin

KDE: YouTube kanál Divadla F. X. Šaldy Liberec

ZA KOLIK: dobrovolné vstupné na evstupenka.cz



Mikve je rituální lázeň, v níž se věřící židovské ženy pravidelně očišťují. Ve hře současné izraelské dramatičky Hadar Galron se stává místem, kde se střetnou a konfrontují různá vnímání víry a moderní reality. Do ortodoxně věřícího společenství přichází nová lázeňská, před níž se pozvolna rozkrývají osudy místních žen – dramata, o nichž všichni vědí, ale nikdo o nich nemluví.

Protržená přehrada Bílá Desná

TIP NA VÝLET

KDE: start v osadě Jizerka (Jablonecko)

ZA KOLIK: zdarma



Protrženou přehradu najdete v nadmořské výšce 806 m na řece Bílá Desná. Vede k ní žlutá turistická značka, vedoucí od osady Jizerka do blízkosti přehrady Souš a směrem k Mariánskohorským Boudám. K osmdesátému výročí protržení byla vyhlášena za kulturní památku – stalo se tak v roce 1996. K výstavbě přehrady došlo během let 1912 -1915. Bohužel, za pouhých deset měsíců došlo k protržení a zaplavení obce Desná s katastrofickými následky – smrt 65 lidí, úplné zničení 33 domů a 69 vážně poškozených obydlí. K protržení došlo ve válečném roce 1916 – tragický den připadl na 18. září. Stalo se tak během odpoledne za jinak slunečného dne a k pohromě stačilo několik málo minut. První světová válka byla nejspíše i důvodem, proč se na stavbě šetřilo. Samotný projekt byl chybný a technologická výstavba rovněž.

iQlandia znovu otevřela

KDY: každou sobotu a neděli od 10 do 18 hodin

KDE: iQlandia Liberec

ZA KOLIK: od 180 Kč



Zábava, která umí i něco naučit. Libercká iQlandia je o víkendech opět otevřená. iQpark i iQplanetárium zatím zůstanou zavřené. Návštěvníky samozřejmě neminou protiepidemická omezení. Povinné je nošení roušek (ochrany úst a nosu) ve všech prostorách areálu a regulován je rovněž počet návštěvníků – maximální kapacita v jeden čas je 500 osob. Nejen na děti bude čekat fascinující podívaná v podobě hrající fontány, ohnivého tornáda nebo budou moci pokecat s humanoidním robotem Thespianem. Otevřená bude také dětská laboratoř.

Pivař a blondýna na pultech

TIP NA KNIHU

KDE: např. na kosmas.cz

ZA KOLIK: od 260 Kč



Napjatě očekávaná kniha sezony se konečně objevuje na pultech knihkupectví. Zkušený pivní odborník a pivní nováček. Přísný učitel a svědomitá žačka. Tak se dají vystihnout role spoluautorů knihy Pivař a Blondýna Ladislava Jakla a Daniely Kovářové. Tenhle zdánlivě nesourodý mix dává knize zcela originální podobu, výjimečnou v rámci celé bohaté pivní literatury. V knize čtenář najde nejen množství informací a rad, ale také vyprávěcí a výkladový styl, díky kterému může do tajemných pivních světů bez obav vstoupit i každá nezasvěcená „blondýna“.