Liberecká zoologická zahrada nezavírá ani 24. prosince. Na Štědrý den ale budou brány zoo otevřeny o hodinu méně, a to od 09.00 do 15 hodin. Pokladna se uzavře ve 14.00. Stejně jako v předchozích letech návštěvníci za vstupenku zaplatí dobrovolné vstupné. „Dobrovolné vstupné je naše dlouholetá tradice, která se těší velké oblibě veřejnosti. Každý rok k nám na Vánoce zavítá tisíce lidí, kteří si přichází zkrátit čekání na Ježíška a zároveň i nosí dárky pro naše zvířata. Tento zájem nás nesmírně těší a děkujeme za něj. Doufáme, že si k nám rodiny s dětmi najdou cestu i letos“, dodává ředitel David Nejedlo. Pokud by návštěvníci chtěli potěšit zvířata v zoo i tento rok, mohou je obdarovat ideálně trvanlivými potravinami, jako jsou kokosové ořechy, neloupané lískové a vlašské ořechy, sušené ovoce a podobně. Dárky lze zanechat personálu na pokladně při vstupu do zoo. Tam také od pondělí 20. prosince hoří plamen Betlémského světla, které bylo do Liberce dovezeno skauty až z dalekého Betléma. Pokud si zájemci donesou vlastní svíčku, lampu či lucerničku, mohou si Betlémské světlo, které je symbolem lidské vzájemnosti, míru a naděje, odnést do svého domova.

Bruslení na Štědrý den

KDY: Pátek 24. prosince od 13 do 15 hodin

KDE: Home Credit Arena a Sport Park Liberec

ZA KOLIK: 100 - 200 Kč



Přijďte si s celou rodinou během odpoledne zabruslit, pouze na Štědrý den pro vás připravíme led přímo v Home Credit Areně. Brusle si přineste vlastní (půjčovna bude na Štědrý den uzavřena).

Vánoční koncert souboru Madrigalion Praga

KDY: Pátek 24. prosince ve 14 hodin

KDE: hrad Valdštejn

ZA KOLIK: 110 Kč

Štědrý den na Valdštejnu ve znamení nádherné vánoční hudby, kterou na hrad přiveze pěvecký soubor pod vedením Čeňka Svobody.

Vánoční setkání v Petrovicích

KDY: Pátek 24. prosince v 17 hodin

KDE: Kostel nejsvětější Trojice v Petrovicích



Jste zváni strávit v kostele poslechem koled a vánočních písní poslední chvíle, než přijde Ježíšek.

Vánoční veřejné bruslení

KDY: Sobota 25. prosince od 15 hodin (bruslí se denně do 2. ledna)

KDE: Svijanská aréna Liberec

Vánoční veřejné bruslení probíhá na obou plochách Svijanské arény. Půjčovna bruslí JB Sport je uzavřena ve dnech 24. až 26.12. a 1.ledna.

FOTO: Psí móda. Oblečky zahřejí i sluší. A jaký šatník má váš čtyřnohý kamarád?

Pojďme spolu do Betléma

KDY: Sobota 25. prosince v 13:30 hodin

KDE: Kostel sv. Jana Křtitele Liberec



Jste zváni na tradiční výstavu betlémů.

Vánoční koncert – Česká mše vánoční

KDY: Sobota 25. prosince v 16 hodin

KDE: Divadlo F. X. Šaldy Liberec

ZA KOLIK: 110 - 320 Kč

Česká mše vánoční - tradiční symbol Vánoc a současně nejpopulárnější dílo Jakuba Jana Ryby. Málokdo si v dnešní době dokáže představit vánoční svátky bez toho, aniž by alespoň jednou zašel na Rybovku, jak se lidově říká. V období adventu a o vánočních svátcích máme možnost slyšet Rybovu vánoční mši snad ve všech koutech naší země. Mše vznikla v roce 1796 a Ryba je autorem nejen hudby, ale také textu. Zajímavostí je, že mše je celá v češtině. Příběh vypráví o andělském zvěstování Kristova narození a příchodu pastýřů k jesličkám. Česká mše vánoční má ryze pastorální ráz, je zasazená do českého prostředí a pro svou radostnou atmosféru si získala trvalou oblibu u široké veřejnosti.

Pohádka o Raškovi

KDY: Neděle 26. prosince v 19 hodin

KDE: Naivní divadlo Liberec

ZA KOLIK: 80 Kč



Do kategorie „zážitkových představení“ by se dala zařadit inscenace na motivy slavné Pohádky o Raškovi z pera Oty Pavla. Představení se totiž odehrává v neobvyklém prostoru malé nezastřešené arény. Diváci (ve značně omezeném počtu) si uvnitř mohou připadat, jako kdyby se právě ocitli na tribunách okolo doskočiště pod skokanským můstkem, kdesi vysoko v horách. Právě hory a skokanské můstky totiž vytvářejí hlavní kulisy zasněžené pohádky o malém klukovi, který chtěl vylézt na vysoký kopec a potom ještě výš a ještě dál.

Tančírna

KDY: Neděle 26. prosince v 17 hodin

KDE: Lidové sady Liberec

ZA KOLIK: 150 Kč

Přijďte si zatančit standardní a latinsko-americké tance pod dozorem tanečního mistra Vlastimila Čermáka.

Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční

KDY: Neděle 26. prosince v 18 hodin

KDE: Kaple Vzkříšení, Vratislavice



Pěvecký sbor a komorní orchestr Regnis zve na Českou mši vánoční - Jakuba Jana Ryby v provedení dle dobové partitury z roku 1827.