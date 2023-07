Jak si užít sváteční dny a následující víkend? Deník vám přináší pravidelnou várku tipů na akce, které se konají v celém Libereckém kraji.

LIBERECKO

Prázdniny na věži

Kdy: do 9. července, každý den od 9.00

Kde: Státní zámek Lemberk, Lvová

Za kolik: 80 korun

Proč přijít: Zpřístupnění středověké věže s krásnou vyhlídkou po okolí zámku Lemberk.

Sváteční jízdy historickou tramvají

Kdy: středa 5. a čtvrtek 6. července

Kde: MHD Liberec / Terminál Fügnerova, Liberec

Proč přijít: I o letních státních svátcích se můžete svézt po Liberci historickými tramvajemi na trase Rybníček-Lidové sady-ZOO. Jízdné se platí přímo ve voze. Připraven je i doprovodný program – ve vozovně DPMLJ, a.s. vás o přestávce čeká krátká prohlídka ostatních historických tramvají s komentářem (pouze pod dozorem a pro držitele jízdenky „tam a zpět“). Technické muzeum Liberec má pro držitele jízdenky „tam a zpět“ slevu 50% na vstup (platí pouze v daný den jízdy), dále vás čekají komentované prohlídky v expozici veřejné dopravy Technického muzea Liberec (tramvaje a autobusy) – začátky ve 13 a 15 hodin.

ECO energy Rally Bohemia

Kdy: pátek 7. - neděle 9. července

Kde: náměstí Dr. E. Beneše, Liberec

Proč přijít: Před libereckou radnicí bude probíhat v rámci projektu Léto na náměstí nabíjení, přehlídka elektromobilů a dalších vozů s alternativními pohony budoucnosti.

Aqua dance

Kdy: pátek 7. července v 15.00

Kde: Babylon, Liberec

Proč přijít: V centru Babylon je pro vás připraven pestrý letní program. V pátek si budete moci vyzkoušet, jaké to je tancovat ve vodě. Naučí vás to skupina Ilma dance a pro šikovné zúčastněné mají i drobnou odměnu.

Všeho Trhy

Kdy: sobota 8. července od 5.00 do 11.00

Kde: parkoviště Home Credit Areny Liberec

Proč přijít: Přijďte prodat to, co již nepotřebujete, nebo koupit to, co nepotřebují ti druzí.

Tančírna

Kdy: sobota 8. července v 18.00

Kde: náměstí Dr. E. Beneše, Liberec

Proč přijít: Léto na náměstí je v plném proudu a vy si můžete přijít zatancovat s taneční skupinou Čermák.

HUSfest v Letařovicích

Kdy: sobota 8. července ve 12.00

Kde: Letařovice, Bílá

Za kolik: 490 korun

Proč přijít: První sobotu po svátku Jana Husa ožijí Letařovice novým festivalem alternativní hudby, který pořádá spolek Dubáci ve spolupráci s Karlem Šírkem z turnovského kulturního centra Střelnice. Výtěžek ze vstupného bude věnován na obnovu historického areálu. V jedinečné atmosféře návsi a kostelíka proběhne řada zajímavých koncertů a divadlo, které by bylo jinak těžko potkat na jednom místě. V kostele vás čeká hudební program – písničkářka Jana Vébrová, Jan Senft, Roman Hampacher či Karel Vepřek. Na návsi se bude hrát loutková pohádka Vojta a strašidla, zahraje harmonikář a člen kapely Plastic people Josef Rössler. O vaše žaludky a pohodu se postará spousta skvělých stánkařů z Libereckého kraje. Program najdete na www.hodkovicenm.cz.

Výstava Český rozhlas 1923-2023

Kdy: neděle 9. července

Kde: Oblastní galerie Liberec - Lázně, Liberec

Proč přijít: V neděli je možné naposledy obdivovat tuto výstavu, tak si ji nenechte ujít. Výstava Český rozhlas 1923–2023 se skládá z patnácti fotografií z archivu Českého rozhlasu. Fotografie a přiložená audia vás provedou stoletím Českého rozhlasu, které je neodmyslitelně spjaté se stoletím československé státnosti. Můžete si poslechnout záznam proslovu Tomáše Garrigua Masaryka k 10. výročí Československé republiky z 28. října 1928 nebo se seznámit s tím, do jakých okolních zemí sahalo vysílání Radiojournalu ve 30. letech 20. století.

Dušan Mravec: Hřiště

Kdy: probíhá do 30. července

Kde: galerie Desítky, Liberec

Proč přijít: Výstava představuje tvorbu Dušana Mravce, který patří mezi mladé nadějné absolventy ateliéru Zdeňka Berana na pražské Akademii výtvarných umění. Pro absolventy Beranova ateliéru je typické dokonalé zvládnutí náročné techniky hyperrealismu. Obdobnými virtuózními prostředky disponuje i Dušan Mravec. Neomezuje se pouze na hyperrealistický výtvarný projev, ale pro jeho tvorbu je charakteristické, že kombinuje naprosto odlišné malířské styly. Na rozdíl od většiny takto disponovaných malířů u něj protikladné malířské styly ovšem nepředstavují různé polohy tvorby, jimž se věnuje nezávisle na sobě. Dušan Mravec kombinuje rozdílné formální polohy do jednoho uměleckého celku. U jeho obrazů, většinou velkoformátových, najdete oživení realistických poloh expresivním projevem. Dušan Mravec maluje věci tak dokonale, že máte chuť sahat na plátno a dotknout se jich.

Výstava Kateřiny Karlovcové

Kdy: probíhá do 30. září

Kde: galerie Věž, Státní hrad Grabštejn

Proč přijít: Jste srdečně zváni do nové hradební galerie - Galerie Věž na vůbec první výstavu, která přiblíží dílo Kateřiny Karlovcové. Kateřina Karlovcová je sklářská výtvarnice, laureátka ceny Junior Glass Way v kategorii Řemeslo z roku 2017. Mladá umělkyně připravila svou výstavu na míru nové galerie na Granštejnu - pracuje s atypickým prostorem i světlem uvnitř. Uvidíte obrazy různých formátů v originálních kompozicích. Galerie je přístupná po zaplacení vstupného na jakýkoli okruh. Samostatné vstupné do galerie se nevybírá.

Děti památkám, památky dětem

Kdy: probíhá do 31. srpna

Kde: Státní hrad Grabštejn, Hrádek nad Nisou

Proč přijít: Letošní ročník výtvarného projektu Děti památkám, památky dětem je tematicky věnován rodu Harrachů, kterému je zasvěcen letošní ročník projektu Po stopách šlechtických rodů. Výstava je přístupná po zakoupení vstupenky na jakýkoli okruh. Dodatkové vstupné se nevybírá.

ČESKOLIPSKO

Čtyři dny ve středověku

Kdy: středa 5. - neděle 9. července

Kde: Státní hrad Bezděz

Za kolik: 160/130/50 korun

Proč přijít: Tradiční červencové sváteční dny oživí svým vystoupením tanečnice, šermíři i kovář. Řinčení zbraní a zbroje zajistí skupina historického šermu Fechtýři o historický tanec se postará taneční skupina Srdcové eso.

Tematická stezka Leonardo

Kdy: probíhá do 22. července

Kde: start u muzea, Mimoň

Proč přijít: V Mimoni je připravena další tematická stezka. Tentokrát se týká slavného Leonarda da Vinci a vychází z výstavy, která aktuálně probíhá v mimoňském muzeu. Čeká na vás celkem patnáct stanovišť. Na každém stanovišti je pod příslušným textem otázka k danému tématu a tři odpovědi. Písmeno správné odpovědi si zapíšete do odpovědní kartičky. Po zodpovězení všech čtrnácti otázek vám vyjde tajenka, kterou si můžete zkontrolovat na 15patnáctém stanovišti. Na stezce je pamatováno i na mrňousky, na které místo odpovědí na otázky o Leonardovi čeká řada různých úkolů. Začátek stezky je již tradičně u Městského muzea, kde si vyzvednete odpovědní kartičku (kartička je ke stažení i na www.kulturamimon.cz). Dále se vydáte od muzea k Letenské lávce, parkem podél pramenu (studánky), okolo rybníka k Poštovnímu mostu, který přejdete a v Mlýnské ulici doprava po cyklo stezce podél řeky Ploučnice až na parkoviště k veřejným WC. Zde na posledním stanovišti najdete správnou odpověď na tajenku.

Prohlídka s princeznou

Kdy: probíhá do 3. září v 10.15, 11.45, 13.15 a 14.45

Kde: Státní zámek Zákupy

Za kolik: 200/60 korun

Proč přijít: Prohlídka pro děti v doprovodu průvodkyně v kostýmu princezny, která si s dětmi poutavou formou vypráví o historii zámku, výzdobě místností a zajímavých předmětech. Princezna provede skupinu návštěvníků všemi interiéry prohlídkové trasy "Zámek za Ferdinanda Dobrotivého", oproti klasické prohlídce je však prohlídka s princeznou cca o patnáct minut kratší a výklad není určen pro dospělého návštěvníka, neboť je zjednodušen tak, aby mu rozuměly malé děti. Po prohlídce je možné se s princeznou na nádvoří vyfotografovat.

Den skákacích hradů

Kdy: pátek 7. července od 15.00

Kde: zámecký park Doksy

Za kolik: 50 korun

Proč přijít: Přijďte v pátek do zámeckého parku v Doksech a užijte si Den skákacích hradů. Můžete se těšit samozřejmě na spoooustu nafukovacích hradů, dětskou show na pódiu, soutěže se Čtyřlístkem a balonkovou bitvu!

Té pípy se nevzdám

Kdy: pátek 7. července ve 20.00

Kde: Lesní divadlo, Sloup v Čechách

Za kolik: 100/200 korun

Proč přijít: Komedie Docela velkého divadla Litvínov která ukazuje, že český národ se za více než dvě stě let od doby, kdy se příběh odehrává, příliš nezměnil.

Rockfest

Kdy: sobota 8. července v 15.00

Kde: koupaliště, Kravaře

Za kolik: 400 korun

Proč přijít: Rocková muzika, bohatý doprovodný program nejen v motorkářském duchu a skvělé občerstvení – to vše vás v sobotu čeká na koupališti, kam přijďte odstartovat letošní léto. Těšit se můžete na Angelic project, Tydle vydle, Leaders, Trilobit rock a hlavní hvězdu dne – rockera Kamila Střihavku, kterého netřeba představovat - skvělý zpěvák, hudebník a desítky let Ježíš v kultovním muzikálu Jesus Christ Superstar. Do Kravař přijede s kapelou Leaders a zahraje své největší hity.

Letní kino - Ostrov

Kdy: sobota 8. července ve 21.15

Kde: Letní kino, Nový Bor

Za kolik: 100 korun

Proč přijít: Letošní českou romantickou komedii s Jiřím Langmajerem a Janou Plodkovou pro vás zahrají v novoborském letním kině.

Smyčcové kvarteto SČF

Kdy: sobota 8. července v 19.00

Kde: Sklaní hrad Sloup, Sloup v Čechách

Za kolik: 190 korun

Proč přijít: Každoroční koncerty na hradě započaly letos svou jubilejní 40. sezónu. Smyčcové kvarteto, žánr vyladěný k dokonalosti, žije bez nutnosti vylepšení již dvě a půl století. K zážitku z poslechu stačí virtuózní provedení osvědčených děl. Vás čeká následující: F. X. Richter – Kvartet C dur, W. A. Mozart – Divertimento D dur, F. Schubert – č.13 a moll op. 29 (Rosamunde) a to v provedení: David Pospíšil – 1. housle, Tomáš Olšer – 2. housle, Petr Pospíšil – viola, Hynek Schütz – violoncello.

Retro disco

Kdy: sobota 8. července v 17.00

Kde: Zámek Doksy

Za kolik: 100 korun

Proč přijít: Retro diskotéka pod širým nebem v zámeckém parku v Doksech. Přijďte si zavzpomínat, zatančit a poslechnout ty největší hity od 70. do 90. let. Občerstvení, koktejly, světelná show a tři DJ's. Welcome drink a první pivo zadarmo, retro oblečení vítáno.

Gotický jarmark

Kdy: sobota 8. a neděle 9. července

Kde: Hrad Houska

PrOč přijít: Kromě tradičního trhu na nádvoří zámku vás čeká skupina historického šermu Bohemica Sanguis a taneční skupina Ambrosia.

Stráž na vodě

Kdy: sobota 8. července ve 12.00

Kde: areál vodního lyžování, Stráž pod Ralskem

Proč přijít: Všem návštěvníkům bude umožněno vyzkoušet si všechny možné aktivity, které strážský vodní vlek nabízí. Na programu je také noční lyžování.

Kdy: probíhá do 27. srpna

Kde: Síň Josefa Maštálka, Česká Lípa

Proč přijít: Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace Libereckého kraje, pořádá o letošních letních prázdninách v Síni Josefa Maštálka dvě výstavy na téma country hudba. Vzájemně se doplňující výstavy – Legendární country skupiny, které často vystupovaly a vystupují na Českolipsku a Legendární country, folkové a bluegrassové festivaly na Českolipsku – přináší přehled žánrově vymezené umělecké aktivity na Českolipsku od 70. let 20. století až do současnosti. Na výstavních panelech se návštěvník podrobněji seznámí jednak s hudebním životem skupin KTO a Waldemara Matušky, Rangers – Plavci a Fešáci, ale také s historií a případně současností festivalů Holanský kapr, Ronovské noty a Holanský pulec. Texty jsou doplněny fotografiemi, z nichž některé jsou zveřejněny vůbec poprvé. Výstavu doplňují a atmosféru dokreslují vystavené kroniky, plakáty, vstupenky a v neposlední řadě hudební nástroje.

František Ferdinand d´Este

Kdy: probíhá do 29. října

Kde: Státní zámek Zákupy

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Exteriérová výstava na nádvoří zámku připomíná následníka rakouského trůnu, který podlehl atentátu spolu se svou manželkou. Tato událost de facto odstartovala 1. světovou válku. Arcivévoda se se svou ženou Žofií Chotkovou oženil v kapli zákupského zámku a je tak s památkou navždy spjat.

Interaktivní výstava iQlandia

Kdy: probíhá do 31. srpna

Kde: městská galerie, zámek, Doksy

Za kolik: 50 korun

Proč přijít: Interaktivní výstava exponátů IQLANDIA vás přesvědčí, že věda je zábava. Můžete se těšit na obtisk lidského těla, černou díru, fakírova sedátka, vzduchové dělo, labyrint, měřič síly a další zajímavosti.

JABLONECKO

Prázdninový program v muzeu

Kdy: probíhá do 31. srpna

Kde: Muzeum skla a bižuterie, Jablonec nad Nisou

Proč přijít: I o prázdninách se může stát, že na děti zaútočí nuda. V jabloneckém muzeu s tím trochu počítají a na období letních prázdnin pro rodiny s dětmi připravili zábavný rodinný program s názvem „Materiál: Sklo – Obaly“, který se váže ke stejnojmenné výstavě právě probíhající v muzeu. V rámci programu si vyplníte kvíz v expozicích a za jeho vyplnění si v muzejním ateliéru vyberete použitou obalovou sklenici, kterou si originálně nazdobíte. Program bude probíhat po celé prázdniny každý den od 10 do 18 hodin. Vstup v rámci vstupenky do muzea.

Rytíři na Valdštejnu

Kdy: středa 5. a čtvrtek 6. července v 10.00 a 16.00

Kde: hrad Valdštejn

Za kolik: 150/90 korun

Proč přijít: Rytířské turnaje a katovská dílna v podání šermířské a divadelní skupiny Nostra ex. Program doplní koncerty Hradeckého komorního tucteta.

Víkend hrabat Harrachů

Kdy: pátek 7. - neděle 9. července

Kde: Sklárna Novosad a syn

Proč přijít: Po celý víkend budou ve Sklárně a minipivovaru Novosad & syn Harrachov, s. r. o. probíhat rozšířené prohlídky s průvodcem v dobovém kostýmu do ruční výroby skla a historické brusírny. Otevřena bude i tvořivá dílna pro malé i velké v budově muzea skla. Chybt nebudou hudební vystoupení, přednášky, workshopy a další doprovodný program. Hudební program je připraven i v kostele sv. Václava. Chrámová hudba a zvuk varhan se spojí s příběhy a odkazem rodu Harrachů. PaeDr. Jan Luštinec, přední odborník na rod Harrachů, zavítá do Harrachova, aby vám svým vyprávěním přiblížil Harrachy a vše, co pro dobro kraje a vlasti učinili. V horách podporovali zakládání horských bud, nechali přivézt první lyže, zmodernizovali lesní hospodářství. V údolí pečovali a rozvíjeli sklářství, založili železárny a výrobu textilu. Přivedli do kraje železnici, a protkali Krkonoše množstvím cest.

Skleněné pátky

Kdy: pátek 7. července (do 18. srpna)

Kde: Muzeum skla a bižuterie, Jablonec nad Nisou

Proč přijít: Jste zváni na speciální letní muzejní akci. Každý druhý pátek se návštěvníci muzea mohou seznámit s ukázkami tradiční výroby skla a bižuterie v rámci Skleněných pátků. Skleněné květiny pod vedením Marcely Růžičkové se budou vyrábět 7. července, 21. července představí Ivana Lejsková výrobu vinutých perlí. Oblíbené pískování sklenic s Danielou Divišovou proběhne 4. srpna, a celý cyklus zakončí 18. srpna malování a zdobení skleněných tvarů s Janou Strakovou. Vstup na ukázky je zdarma.

Oldies party

Kdy: sobota 8. července ve 21.00

Kde: Kemp Tanvaldský Špičák, Tanvald

Proč přijít: Tradiční open air Oldies party a rockové hity 60. - 90. let. Srdečně Vás zveme. K dispozici je letní bar, gril či fotokoutek. Jako hosté vystoupí Michal Kavalčík a Michal Karabin.

Letní hasičská country zábava

Kdy: sobota 8. července ve 12.00

Kde: Požární zbrojnice, Tanvald

Proč přijít: Tradiční letní slavnost s dobrou muzikou, jídlem a pitím, kterou pro vás připravují tanvaldští hasiči. Vystoupí: Spolek dobrovolných muzikantů, Zahrada Band, Blue Apples, Mříčenští muzikanti a Kompress.

Prohlídky s hraběnkou Izabelou

Kdy: neděle 9. července v 11.00, 13.00 a 15.00

Kde: Hrad Valdštejn

Za kolik: 110/70 korun

Proč přijít: Prohlídky s hraběnkou Izabelou z Harrachu, manželkou nejslavnějšího majitele hradu - Albrechta z Valdštejna navazuje na hradební výstavu věnovanou nejslavnějšímu majiteli panství. Dozvíte se zajímavosti nejen o frýdlantském vévodovi, ale i o jeho vztahu k manželce a ženám vůbec. Akce se koná k příležitosti výročí čtyři sta let od sňatku Izabely Kateřiny z Harrachu a vévody Albrechta z Valdštejna a výročí čtyři sta let od převzetí hrubo skalského panství frýdlantským vévodou. Protože podstatná část speciální prohlídky se koná venku, v případě špatného počasí je nutné ji zrušit.