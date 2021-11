Svatohubertské slavnosti

KDY: Pátek 5. listopadu od 9:30 hodin

KDE: Zámek Frýdlant

ZA KOLIK: vstup zdarma

V pátek zažije Frýdlant Svatohubertské slavnosti, pořádané Střední školou hospodářskou a lesnickou Frýdlant. Tradiční podzimní slavnosti, pořádané školou pravidelně začátkem listopadu, se až doposud konaly v Hejnicích. Po přesunu lesnických oborů školy z Hejnic do Frýdlant se ale do Frýdlantu přesouvají i Svatohubertské slavnosti. Slavnost začne v pátek v 9.30 hodin na hradě a zámku Frýdlant, odkud se vydá Hubertská jízda v čele s bohyní lovu Dianou a patronem lovců a myslivců svatým Hubertem směrem do centra Frýdlantu. Zde následně na náměstí T. G. Masaryka u radnice požádá starostu Frýdlantu Jiřího Stodůlku o dočasnou vládu nad městem a průvod se potom přesune do kostela Nalezení sv. Kříže, kde bude akce od 10.30 hodin pokračovat oslavou sv. Huberta a pasováním adeptů myslivosti.

Knihomluvy - 30 minut z knihovny ONLINE

KDY: Pátek 5. listopadu v 17 hodin

KDE: youtube Krajské vědecké knihovny Liberec

ZA KOLIK: zdarma



Třicet minut z knihovny, nejen o knížkách. Vždy jednou do měsíce online. Tentokrát s muzikantem a zpěvákem Jakubem Děkanem.

Pokládání kamenů zmizelých

KDY: Pátek 5. listopadu od 10 hodin

KDE: kino, dům Policie Hejnice

ZA KOLIK: vstup zdarma

V pátek proběhne v Hejnicích u domu Policie osazení dalších Kamenů zmizelých, takzvaných Stolpersteinů, tentokrát pro Hildu a Petra Kaufmannovi. Akce je spojená s přednáškami pro veřejnost v místním kině a dvoudenním programem.

Limbo

KDY: Pátek 5. listopadu v 19 hodin

KDE: Schubertova vila Hrádek nad Nisou

ZA KOLIK: 150 Kč



Multižánrová špička českého jazzu v atmosféře Schubertovy vily.

Komentovaná prohlídka krytu civilní obrany

KDY: Sobota 6. listopadu od 8:30 hodin

KDE: Kryt civilní obrany Liberec

Každou I. sobotu v měsíci je možné navštívit v rámci komentovaných prohlídek CO kryt v Lucemburské ulici. Časy prohlídek: 8:30, 10:00, 11:30 a 13 hodin. Prozkoumejte největší liberecký kryt civilní obrany, uvidíte ukázky plynových masek, ochranných obleků i původní vybavení – plně funkční strojovnu a filtro-ventilační zařízení.

Jak šel Slávek do světa

KDY: Sobota 6. listopadu v 10 hodin

KDE: Krajská vědecká knihovna Liberec

ZA KOLIK: vstup zdarma



Loutková pohádka o tom, jak byl Slávek poprvé sám na chalupě, co vymyslel a jak to všechno dopadlo.

Bonnie Tyler & Chris Norman

KDY: Sobota 6. listopadu v 19 hodin

KDE: Home Credit Arena a Sport Park Liberec

ZA KOLIK: od 1190 Kč

Bonnie Tyler a Chris Norman vystoupí exkluzivně v ČR na jednom podiu vůbec poprvé. Nezaměnitelné hlasy obou účinkujících a vynikající doprovodné kapely jsou zárukou jedinečné show. Během večera zazní megahity „Lost In France“, It A Heartache“ nebo „Hold Out For Hero“ od Bonnie Tyler, „Midnight Lady“, „Broken Heroes“, „Amazing“ ze sólové dráhy Chrise Normana ale i If you think you know how to love me“, Livin’next door to Alice“ nebo „Oh Carol“ z jeho éry Smokie. Nejen na tyto písně se můžete těšit během tohoto speciálního koncertu.

Oldies party

KDY: Sobota 6. listopadu ve 20 hodin

KDE: DK Beseda Hrádek nad Nisou



Hudbu od sedmdesátých let po současnost hraje k tanci i poslechu hrádecký DJ Pavel Zrnovský.

Hrst ve dvorku

KDY: Neděle 7. listopadu v 10 hodin

KDE: Hrst - designový obchod Liberec

Jste srdečně zváni první listopadovou neděli do dvorku před Hrstí. Proběhnou podzimní trhy, dvůr bude plný designu, lokálních tvůrců, workshopů, dobrého jídla a pití.

Nedělní pohádky u Fryče

KDY: Neděle 7. listopadu v 16 hodin

KDE: Knihkupectví a antikvariát Fryč Liberec



Na nedělní odpoledne je pro vás přichystána pohádka Jak zlatník ke štěstí přišel.

Mackie Messer Klezmer Band

KDY: Neděle 7. listopadu v 17 hodin

KDE: Krajská vědecká knihovna Liberec

ZA KOLIK: 80 - 120 Kč

Známá česká kapela se zaměřuje na neortodoxní interpretaci židovských písní ze střední a východní Evropy. Atraktivní repertoár, exotická melodika, neodolatelné rytmy a souzvuk akordeonu, baskytary, banja, houslí a saxofonu, doplněný sametovým altem zpěvačky vytváří z každého koncertu neopakovatelný svátek klezmerové hudby. V repertoáru najdete kromě klezmerových písní i další melodie z oblasti world music.

Riddikulus!

KDY: Neděle 7. listopadu v 19 hodin

KDE: Dům kultury Liberec

ZA KOLIK: 390 Kč



Neautorizovaný Potterovský zážitek - parodie na všech 7 knih Harryho Pottera za 90 minut a živě. Představení není vhodné pro diváky do 15 let.