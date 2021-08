Milion plus night

KDY: Pátek 30. července v 18 hodin

KDE: hřiště Krásná Studánka

ZA KOLIK: 480 Kč

Label Milion plus veze do Liberce svojí celovečerní open air show. Chybět nebudou Yzomandias, Nik Tendo, Robin Zoot a mnozí další.

Jablkoň

KDY: Pátek 30. července od 19 hodin

KDE: Lidové sady Liberec

ZA KOLIK: 250 Kč



Alternativní hudební skupina míchající rock a folk zavítá do Liberce, kde zahraje pod širým nebem.

Léto před Bunkrem – Krucipüsk

KDY: Pátek 30. července od 18 hodin

KDE: Bunkr Rock Club Liberec

ZA KOLIK: 360 Kč

Poslední koncert v červenci odehraje v podstatě domácí kapela. Na úplném počátku 90. let vznikla totiž právě v Liberci.

ACCZ

KDY: Pátek 30. července ve 20 hodin

KDE: nám. Dr. E. Beneše Liberec

ZA KOLIK: vstup zdarma



Revival rockové legendy s frontmanem Adamem Malíkem.

Uhelňácký mlž

KDY: Sobota 31. července od 15 hodin

KDE: Uhelná, u kapličky Hrádek nad Nisou

Na multižánrovém festivalu pod širým nebem se představí kapely: Trajekt, Přízeň, Větrno, Stand up a Orloi.

Zpívání U Obrázku

KDY: Sobota 31. července v 16 hodin

KDE: Kostel Panny Marie U Obrázku Liberec



Vystoupí pěvecké sbory: AUREA ROSA Univerzity třetího věku TUL, BOHEMIA CHÓR Fakulty pedagogické TUL. Nastudovala a řídí: Jana Konvalinková, klavírní doprovod Jiří Rozkovec.

Jazzový koncert

KDY: Sobota 31. července v 18 hodin

KDE: klášterní zahrada Hejnice

Vystoupí jazzové uskupení Otto Hejnic Trio s americkým jazzovým zpěvákem Chuckem Wansleyem a kapela Celkem Vzato.

Hradozámecká noc

KDY: Sobota 31. července

KDE: zámky Frýdlant, Grabštejn a Sychrov



V Libereckém kraji se do Hradozámecké noci zapojí hrad a zámek Frýdlant od 20 do 22 hodin– k nočním prohlídkám zve návštěvníky hrabě Clam-Gallas, který bude připomínat výročí 220 let od zpřístupnění hradu veřejnosti a prohlídka bude kopírovat tu z 19. století. Hradozámecká noc na hradě Grabštejn má podnázev Jak pán na Grabštejně loupežníky vyhnal a náměty nočních prohlídek jsou převzaty z pověstí o Lužických horách. Začátek je v 19:30. Varhanní koncert v zámecké kapli je připraven na zámku Sychrov, na varhany hraje Martin Mourdrý, zpěv Radek Krejčí a Martin Matoušek. V rámci Hradozámecké noci se budou od 19 do 23 hodin konat také prohlídky interiérů druhého patra východního křídla zámku, je ale potřeba mít předem zakoupenou on-line vstupenku.