Marpo a Troublegang

KDY: Pátek 27. srpna od 18 hodin

KDE: Hřiště, Krásná Studánka

ZA KOLIK: 480 – 999 Kč

Marpo s kapelou přiveze do Liberce skvělou letní open air show.

Hrádecké slavnosti a Bartolomějská pouť

KDY: Pátek 27 – neděle 29. srpna

KDE: centrum města Hrádek nad Nisou



Organizátoři letos počítají s tradiční variantou slavností – tedy v centru města, s dnem otevřených dveří u hasičů, výstavou u chovatelů, trialovou exhibicí i lunaparkem… Zajištěn je i bohatý hudební program: Ewa Farna s kapelou, Jelen, Míša Růžičková, Kateřina Marie Tichá, Big ´O´Band, Moravanka, R + Members Club, Dangar Six, divadla pro děti a další překvapení. Podrobný program ZDE

Mňága a Žďorp

KDY: Pátek 27. srpna v 19 hodin

KDE: Lidové sady Liberec

ZA KOLIK: 390 Kč

Koncert pod širým nebem skvělé české rockové skupiny pocházející z Valašského Meziříčí.

Laco Desci a Celula New York

KDY: Pátek 27. srpna ve 20 hodin

KDE: Club Warehouse Liberec

ZA KOLIK: 350 Kč



Těšit se krom Laca můžete na 6 druhů piv čepovaných přímo sládkem pivovaru Kousek Piva i výborné pokrmy k pivu. Areál otevřen od 18 hodin.

Bat Night: Mezinárodní noc pro netopýry

KDY: Pátek 27. srpna ve 20:30 hodin

KDE: Panský lom, Hanychovská jeskyně

ZA KOLIK: vstup zdarma

Tradiční Noc pro netopýry se opět koná v Panském lomu před Hanychovskou jeskyní. Vstup na akci je zdarma, návštěvníci se zde mohou setkat s živými netopýry, vyslechnout přednášku a odnést si i propagační materiál. S sebou nutno vzít baterku, která vydrží svítit déle než jednu hodinu. Akce se koná za každého počasí.

Krajské dožínky 2021

KDY: Sobota 28. srpna od 10 hodin

KDE: Rekreačně-sportovní areál Vesec, Liberec

ZA KOLIK: vstup zdarma



Tržnice regionálních výrobků, ukázky tradičních řemesel, výstava hospodářských zvířat a zemědělské techniky a doprovodný program:

10:00 Dechová hudba Táboranka

12:00 Díkůvzdání za úrodu

12:45 Dožínkový průvod

13:00 Slavnostní zahájení dožínek a předání dožínkových věnců

13:15 Předání ocenění "Výrobek roku Libereckého kraje"

14:00 Folklórní soubor Furiant

14:30 Adam Malík se skupinou Barock

16:00 Big´O´Band Liberec

17:45 The Beatles Revival Band

Liberecký pivní festival

KDY: Sobota 28. srpna v 10 hodin

KDE: nám. Dr. E. Beneše Liberec

Již popáté pro je vás připraven Liberecký pivní festival. Ochutnáte na něm více než 60 druhů piv z 12 pivovarů, pobavíte se, najíte se a užijete si příjemnou sobotu před libereckou radnicí.

Program:

10:00 Zahájení a představení pivovarů

11:00 Julián Záhorovský

12:00 Přípitek s primátorem města

12:30 JINX

14:00 Trafo Rock

15:45 Soundstain

17:00 S.R.O.

19:30 HITFAKERS - jediná česko-albánská funky kapela na světě

Výstava PEXESO.info

KDY: Sobota 28. srpna v 17 hodin

KDE: Eli Gallery Liberec



Název PEXESO je český akronym vzniklý ze sousloví pekelně se soustřeď. Hru všichni dobře znáte. Předchůdce Pexesa najdete v tradiční japonské hře se škeblemi zvané Kai awase. Fotograf Ondřej Kači a konceptuální umělec Peter Herel Raabenstein přišli s nápadem pojmout hru trochu jinak. V jejich podání nehledáte dva stejné obrázky, ale najdete zde portrétové fotografie matek a jejich dcer, v různých věkových kategoriích, různé barvy pleti, různé typy.

Festival u vody

KDY: Sobota 28. srpna v 16 hodin

KDE: koupaliště Sluníčko, Liberec

ZA KOLIK: 50 - 100 Kč

Během odpoledne vystoupí: Jimmy Bozeman a kapela (country music, blues a hillbilly), MalemIrish (tradiční irská hudba a písně Britských ostrovů), Nonstop (country). Festival uvádí Jéňa Zeman.

Krásná Studánka Fest

KDY: Sobota 28. srpna v 16 hodin

KDE: hřiště, Krásná Studánka

ZA KOLIK: 480 Kč



Festival rockové hudby v krásném prostředí sportovního areálu. Účinkují: Nasekáč, Medvěd 009, Motorband, Trautenberk, Morčata na útěku.

Jakobín

KDY: Sobota 28. srpna v 19 hodin

KDE: Divadlo F. X. Šaldy Liberec

ZA KOLIK: 110 - 350 Kč

Dvořákův Jakobín patří mezi skladatelovy nejuváděnější díla, jeho světová premiéra se konala roku 1889 v Národním divadle v Praze. Libretistka Marie Červinková – Riegrová, se kterou Dvořák spolupracoval již na opeře Dimitrij, zasadila příběh do roku 1793, do finálního období Velké francouzské revoluce, do období, kdy víc než kdy jindy dochází k lámání charakterů jednotlivce i celé společnosti.

Noční prohlídky

KDY: Sobota 28. srpna v 19:30, 20:30 a 21:30 hodin

KDE: hrad Grabštejn

ZA KOLIK: 150 Kč



Jak pán na Grabštejnu loupežníky vyhnal - noční prohlídky na hradě Grabštejnu na motivy pověstí z Lužických hor. Dědic grabštejnského panství celý svůj dosavadní život četl francouzské básně, anglické romány a antická dramata… o válčení neví vůbec nic. A kraj pustoší loupežníci… Jak jen tahle šlamastika dopadne?

Jeřmanické loučení s létem

KDY: Neděle 29. srpna od 8:30 hodin

KDE: obec jeřmanice

Přijďte se rozloučit s létem do Jeřmanic. Připraven je bohatý program: nohejbalový turnaj, soutěže pro děti, koupání v pěně, planetárium, Pája Papagája, kapela Náhodné setkání a na závěr letní kino.

Komentovaná prohlídka výstavy Davida Hanvalda

KDY: neděle 29. srpna v 15 hodin

KDE: Oblastní galerie Liberec - Lázně Liberec



Unikátní výstavou v poslední den jejího trvání provedou liberecký malíř David Hanvald spolu s kurátory výstavy Zuzanou Štěpanovičovou a Martinem Dostálem.