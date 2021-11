Prodejní dernisáž výstavy Jizerský SKUBBISMUS

KDY: Pátek 19. listopadu v 17 hodin

KDE: Severočeské muzeum Liberec

Vzhledem ke covidové situaci nemohla proběhnout oficiální vernisáž, proto jste srdečně zváni na prodejní dernisáž. Součástí akce bude i dražba vybraných děl.

Hrádecký divadelní podzim - Natěrač

KDY: Pátek 19. listopadu v 19 hodin

KDE: DK Beseda Hrádek nad Nisou

ZA KOLIK: 80 Kč



Konverzační komedie v podání divadelního souboru Vojan Desná.

Mňága a Žďorp

KDY: Pátek 19. listopadu ve 21 hodin

KDE: Společenské centrum Jablonné v Podještědí

ZA KOLIK: 320/350 Kč

Mňága a Žďorp je živoucí legendou, ale také etalonem opravdovosti. Spíš než kapela je tahle nepotopitelná kocábka českého hudebního rybníku pro mnoho lidí představitelem jejich životního postoje. Na scéně se pohybuje více než 30 let.

Předvánoční víkend Křišťálového údolí

KDY: Sobota 20. listopadu a neděle 21. listopadu od 9 do 18 hodin

KDE: Muzeum skla a bižuterie Jablonec nad Nisou

ZA KOLIK: vstup zdarma



Volný vstup do expozic, tvůrčí dílna s výrobou vánočních ozdob z korálků. V předstihu si tak lze vyrobit vlastní dekoraci na stromeček a pro dotvoření předvánoční atmosféry máme nachystánu další specialitku. V muzejním dvoře si každý návštěvník může nechat vypískovat vlastní motiv na sklenici, do které si na stejném místě nechá nalít muzejní vánoční svařák. V sobotu od 15 hodin přijde zazpívat i dětský pěvecký sbor Skřivánek. Připravena je také Jablonecká stezka předvánočním Křišťálovým údolím.

Dopravní den v iQPARKU

KDY: Sobota 20. listopadu od 10 hodin

KDE: iQPARK - Centrum Babylon Liberec

Přijďte se pobavit a zároveň se něco naučit. Ve spolupráci s Markétinou dopravní výchovou bude pro vás v iQPARKU nachystán bohatý program:

- viditelnost chodců a reflexní prvky.

- správné poutání pasažérů ve vozidle.

- výběr dětských autosedaček.

- soutěž o reflexní prvky.

- pro dospělé brýle simulující opilost.

- pro děti spoustu omalovánek, dopravních her a mnoho dalšího

FOTOHÁDANKA: Poznáte obec na Liberecku jen podle kostela a jeho okolí?

Noc divadel

KDY: Sobota 20. listopadu

KDE: Malé divadlo, Naivní divadlo

ZA KOLIK:



Noc divadel je součástí evropského projektu European Theatre Night, který prezentuje divadlo tvořivým způsobem v netradiční formě vždy třetí listopadovou sobotu již od roku 2008. V Liberci se k "Noci divadel" tradičně připojuje Malé divadlo a Naivní divadlo.



Malé divadlo:

Fresh air - Prožijte tuto noc v jedinečné divadelní kavárně pod Ještědem. Nenavaří vám žádný šéfkuchař, ale přímo herci, kteří vám připravili jedinečné divadelní menu. Můžete si vybrat, tak jako v kavárně, z mnoha lákavých předkrmů, hlavních chodů i nejsladších dezertů. Budou to ale pochoutky především pro oči, uši – a bezpochyby i pro duši: písničky, skeče, divadelní monology a podobně. O tom, co přesně se bude servírovat, rozhodnete vy sami přímo od svého stolečku a podle své chuti. Na kvalitní občerstvení pro vaše chuťové buňky samozřejmě je také pamatováno a zajistí je čerstvě otevřená divadelní kavárna, která se již brzy rozšíří do krásných nových prostor foyer Malého divadla. V druhé půli večera na vás čeká ještě jedno velké divadelně hudební překvapení. Proto neváhejte a přijďte, protože něco takového nikde jinde a nikdy jindy nezažijete.



Naivní divadlo:

10:00 - Babička Červené Karkulky dnes slaví narozeniny!

11:00 - Workshop - Vyrob si svou loutku!

17:00 - Hvězdný posel a procházka divadelním zákulisím

20:00 – Jukebox - Stačí si vybrat píseň, stlačit tu správnou páku mechanického jukeboxu a kapela SOK okamžitě spustí! Na playlistu jsou samé hity, navíc ověřené časem. Směs žánrů od 60. let 20. století až do současnosti. Pop, rock, country, punk, R&B, lidová hudba. K tanci, k poslechu i k dívání se.

Tančírna

KDY: Sobota 20. listopadu v 18 hodin

KDE: Lidové sady Liberec

ZA KOLIK: 150 Kč

Přijďte si zatančit standardní a latinsko-americké tance pod dozorem tanečního mistra Vlastimila Čermáka doprovázené hudbou vynikajících orchestrů.

Jaroslav Samson Lenk

KDY: Sobota 20. listopadu v 19 hodin

KDE: Lidové sady Liberec

ZA KOLIK: 420 Kč



Živá legenda folku. První folkové kroky začal v roce 1976 s dnes již legendárními Máky. V roce 1980 naskočil díky rozbité kytaře do kapely Hop Trop a dodnes je ozdobou každé folkové události.

Komentovaná prohlídka - Anděl industrializace

KDY: Neděle 21. listopadu v 15 hodin

KDE: Oblastní galerie Liberec - Lázně

Prohlídkou s odborným komentářem provází Nikolaj Savický.

Nedělní pohádky u Fryče

KDY: Neděle 14. listopadu v 16 hodin

KDE: Knihkupectví a antikvariát Fryč Liberec



Na nedělní odpoledne je pro vás tentokrát připravena pohádka s názvem Čtyři dobří.