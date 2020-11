Noc divadel online

KDY: Sobota 21. listopadu od 17 hodin

KDE: Youtube kanál Naivní divadlo Liberec Dětem

ZA KOLIK: zdarma

Naivní divadlo Liberec je sice stále zavřené, se svými diváky však zůstává v kontaktu pomocí současných technologií. Na letošní Noc divadel v sobotu 21. listopadu 2020 si připravilo speciální noční virtuální procházku divadelním zákulisím. A protože si v těchto dnech připomínáme 210. výročí narození Karla Hynka Máchy, zpřístupní na svém YouTube kanálu také záznam inscenace Pouť krkonošská. „Noc divadel prožijeme tentokrát trochu netradičně, a to online. V sobotu 21. listopadu v 17:00 hodin zveme diváky na speciální noční virtuální procházku zákulisím divadla, po které bude možné po dobu 24 hodin zhlédnout výjimečně zpřístupněný záznam inscenace Pouť krkonošská, a to vše na našem YouTube kanálu „Naivní divadlo Liberec dětem“. Výběr tohoto titulu není náhodný, v těchto dnech si totiž připomínáme 210 let od narození Karla Hynka Máchy, jednoho z největších českých básníků a zakladatele moderní české poezie,“ prozradil k programu Vít Peřina, dramaturg NDL

Mistr a Markétka od Bulgakova v novém

TIP NA KNIHU

KDE A ZA KOLIK: např. na kosmas.cz za 494 Kč



Právě vychází nové ilustrované vydání jednoho z nejznámějších ruských románů s téměř dvěma sty obrazy věhlasného malíře Iwana Kulika. Kniha má 576 stran, je celobarevná, obsahuje přes 200 obrazů. Světově proslulý román Mistr a Markétka, na němž ruský prozaik a dramatik Michail Bulgakov (18911940) začal pracovat koncem 20. let a který dokončil, vyčerpaný a téměř slepý jen několik dní před smrtí, náleží do zlatého fondu světové literatury a je považován za jedno z nejpozoruhodnějších literárních děl 20. století.

#kulturaprezije – Pubcoustic

KDY: Neděle 22. listopadu v 14 hodin

KDE: facebook Kultura z. s.

ZA KOLIK: Kapely můžete podpořit na www.evstupenka.cz



Kapela vznikla původně jako nápad kamarádů, kdysi aktivních muzikantů v různých libereckých kapelách, sejít se ve zkušebně, společně si zahrát a nostalgicky vzpomínat na mládí v devadesátých letech, to vše bez ambicí na vlastní tvorbu. Ale časem přišel nápad hrát po hospodách po vzoru kapel z anglických pubů. Hrají hlavně písně kapel jako jsou U2, Pearl Jam, Coldplay, ale i novější jako jsou Imagine Dragons či Kings of Leon.

#kulturaprezije – The Grizzlies

KDY: Neděle 22. listopadu v 17:30

KDE: facebook Kultura z. s.

ZA KOLIK: Kapely můžete podpořit na www.evstupenka.cz



Liberecko – Frýdlantská kapela představí svou vlastní tvorbu s lokální tematikou. Kapela se po mnoha členských obměnách ustálila na 4 členech a její videoklip Frýdlant vidělo na youtube 30 tisíc lidí.

Za výhledem na Kočičí kameny

KDY: kdykoli

KDE: start v Bílém Potoce

ZA KOLIK: zdarma



Nenáročná trasa vedoucí z Bílého Potoka na Kočičí kameny měří 7, 5 kilometru. Začíná na vlakové zastávce v Bílém Potoce červenou turistickou značkou přes silnici, pokračující přes pastviny k lesu. Stezka odtud stoupá smíšenými lesy, častěji mění směr, je třeba dobře sledovat turistické značky. Brzy se objevuje chata Hubertka, která tu stojí již více než sto let. Za tu dobu sloužila nejrůznějším účelům,v současnosti tomu původnímu – je v ní turistická ubytovna. Krátká odbočka od chaty vede ke Kočičím kamenům. Po schodech vytesaných do skály v roce 1923 se snadno stoupá na vrchol, odkud je rozhled do údolí Smědé a na severní srázy hor. Odtud je třeba se vrátit k chatě a pokračovat po červené značce k Bártlově boudě. Cesta vede sice po lesní asfaltové silnici, avšak občasné výhledy vše vynahradí. Od restaurace Bártlova bouda se jde vedlejší komunikací zpět k nádraží v Bílém Potoce.

Nové mládě v Zoo – online

KDY: kdykoli

KDE: facebook zoologické zahrady Liberec

ZA KOLIK: zdarma



Zavřená zoo se snaží návštěvníky nechat nahlédnout za její brány. Na nejnovějším videu se chlubí novým přírůstkem v pavilonu tropů. Poprvé se tam rozmnožili Zuborožci šedolící. Zoo je chová od roku 2012 a tak si téměř deset let počkali na mládě.