KDY: Sobota 21. a neděle 22. prosince od 12:00

KDE: Technické muzeum Liberec

ZA KOLIK: Vstupné 70, 150 Kč

Na netradiční vánoční prohlídku zve Technické muzeum Liberec. O víkendu tu na příchozí děti čekají dárky a na dospělé svařené víno. Technické muzeum Liberec bylo založeno s cílem prezentovat význam průmyslové výroby nejen v Liberci, ale i v celém Libereckém kraji a přilehlých i přeshraničních regionech. Bez průmyslové výroby by se Liberec zřejmě nikdy nestal významným regionálním městem, a ani by se v něm neodehrálo tolik významných technických událostí. Technické muzeum Liberec prezentuje vše úžasné a jedinečné co nám technika a její výdobytky poskytují. Každý exponát má svou barvitou historii spojenou ve většině případů právě libereckým regionem.