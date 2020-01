KDY: Sobota 11. ledna od 20:30

KDE: Club Warehouse, Liberec

ZA KOLIK: Vstupné od 220 Kč

Bubeník Roman Lomtadze je původem z Gruzie, ale ve 12 letech se přestěhoval do Liberce, který dodnes považuje za svůj domov. Na bicí začal hrát na základní umělecké škole v Liberci a později vystudoval Konzervatoř v Praze. Působil v mnoha českých kapelách jako například Čechomor, Arakain, Gaia Mesiah, Kamil Střihavka, Laura a Její Tygri a řadě dalších. V roce 2007 se přestěhoval do Los Angeles. Dnes je bubeníkem kapely Darona Malakiana (System of a Down) - Scars On Broadway, projektu Octavision, kde spolupracuje s muzikanty jako je Victor Wooten nebo Billy Shehan a mnoho dalších.