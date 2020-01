KDY: Sobota 18. ledna od 17:00

KDE: Naivní divadlo Liberec

Hvězdný posel, adaptace stejnojmenné knihy mezinárodně proslulého výtvarníka a autora knih pro děti Petra Síse, vás přenese do života jednoho z nejznámějších astronomů všech dob. Ten příběh se odehrál strašně dávno. Tak dávno, že tou dobou ještě obíhalo Slunce kolem Země a ne naopak. Nebo si to alespoň většina lidí myslela. A v té pradávné době - před téměř pěti sty lety - se jednoho dne narodil v italském městě Pise chlapec. V jeho očích svítily jasné hvězdy. Dostal jméno Galileo. Nejraději ze všeho pozoroval nebe. Byl velmi zvědavý a zvídavý. Každé tajemství pro něj bylo výzvou. Co když je to všechno úplně jinak?

Loutkovou inscenaci pro děti i dospělé o hledání pravdy, lásce ke hvězdám, zvědavosti a vynalézavosti, připravil tým mladé talentované režisérky Anny Klimešové, která s Naivním divadlem spolupracuje poprvé.