KDY: nonstop

KDE: Rašovka, Šimonovice-Liberec-Vratislavice nad Nisou

ZA KOLIK: zdarma

Jestli se považujete za zkušenějšího cyklistu a nevadí vám trochu náročnější terén, výlet na Záskalí by vám mohl padnout do noty. Trať je dlouhá jen 20 kilometrů, takže vám ani nezabere příliš času. Cesta začíná na ve Skalce na kraji Liberce a vede přes Pláně do Rašovky. Když zde zastavíte, můžete si vyjít místní rozhlednu. Dále po cestě dojedete až do Záskalí, kde je k vidění kaple svatého Jana Křtitele. Zpátky přes Dlouhý Most, Minkovice, Pilínkov a Horní Hanychov dojedete až do Liberce.