KDY: Středa 22. ledna od

KDE: Kino Chrastava

ZA KOLIK: Vstupné v předprodeji 220 Kč, na místě 250 Kč

Manželé Evženie a Jaroušek Hádaví jsou nesmiřitelní rivalové. Neexistuje nic, na co by měli stejný názor. Jsou jako oheň a voda. Do jejich "hádavého života" nečekaně vstoupí dr.Párátko, s lákavou nabídkou zúčastnit se nové reality show. Ten, kdo toho druhého přistihne během měsíce při nevěře, získá tučnou odměnu. Mezi manželi se rozpoutá nelítostný souboj, plný komických situací. Nikdo nechce prohrát. Ale zvítězit může jen jeden z nich.

Autor úspěšné komedie ,,Kšanda“ Jaroslav Sypal nenechá divákovu bránici ani na chvíli odpočinout. Dvě hodiny smíchu a skvělých písní. Přijďte se o tom přesvědčit a společně to roztočit!