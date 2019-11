KDY: Středa 27. listopadu od 19:00

KDE: Lidové sady Liberec

ZA KOLIK: Od 330 Kč

Když už si myslíte, že máte tak dokonalý plán, že se nemůže nic hrozného stát, stane se něco ještě mnohem, mnohem horšího. Jeden pilot, jeden byt a příliš mnoho milenek na jednu postel. Tohle ani letecký mechanik neopraví. Milostné pletky napříč zeměkoulí vás pak mohou dostat do ráje, ale také do blázince. Přijďte se pobavit do libereckých Lidových sadů na Divadlo Radka Brzobohatého.