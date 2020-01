KDY: Pondělí 27. ledna od 17:00

KDE: Divadlo F. X. Šaldy Liberec

ZA KOLIK: Vstupné 110 Kč

Zaposlouchejte se do skladeb slavných autorů, jako je například Valčík As dur Fryderyka Chopina. Na hudební podvečer do foyer zve Divadlo F. X. Šaldy Liberec. Na klavír zahraje Vilém Valkoun, zazpívá Tereza Jandurová.