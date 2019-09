KDY: 23. 9. od 17.00

KDE: Cinestar Liberec, České mládeže, Liberec

ZA KOLIK: 179 Kč

Film režíroval producent Václav Marhoul, který jej připravoval dlouhých jedenáct let. Černobílý snímek, kterému se podařilo jako prvnímu českému titulu po 25 letech probojovat do hlavní soutěže na festivalu v Benátkách, je adaptací bestselleru Jerzyho Kosińského. Marhoul do něj obsadil řadu známých herců, jako jsou Stellan Skarsgård či Harvey Keitel,