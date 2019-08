KDY: květen – září, 9 – 17 hodin

říjen – duben 9– 16 hodin

KDE: Skálova 71, Turnov, Česko

ZA KOLIK: 70 Kč

Muzeum od roku 1886 shromažďuje doklady o přírodním bohatství Českého ráje a jeho kulturních dějinách.Unikátní expozice jsou věnovány drahým kamenům a šperkům. Doplňují je oddělení archeologie, historie a národopisu. Stálou expozici tvoří také unikátní panoramatický obraz Mikoláše Alše „Pobití Sasíků pod Hrubou Skálou“, který má rozměry 8,5 x 10 m a pochází z roku 1895.

Expozice:

Cesta kamene, Horolezecká expozice, Mineralogie

Archeologie Českého ráje, Historie

Historie kamenářství a zlatnictví

Lidová kultura Pojizeří

Klenotnice

Kamenářský dům, Dlaskův statek

Poloha: muzeum sídlí v blízkosti náměstí Českého ráje, 200 m od kostela sv. Františka.

Do Muzea Českého ráje v Turnově je možný bezbariérový přístup do všech expozic a výstav. Je zde nájezdová rampa a do ostatních pater vede výtah. V přízemí máme také WC pro vozíčkáře.

Otevřeno je vždy od úterý do neděle.