KDY: Od pátku 7. února do pátku 20. března

KDE: Klášter Hejnice

Z Mariánských Skoků přijíždí do Hejnic výstava drobných i větších grafických listů. Vznikly v polní grafické dílně během tří ročníků stejnojmenného plenéru. Jeho účastníci ryli do lina i dřeva, kreslili a tiskli přímo v prostředí poutního místa, na samotě bez lidí, v krajině Střely a Vladaře, mezi ranní rosou a večerním ohněm. Co otiskli a co se otisklo do nich? Přijďte se podívat. Veřejná vernisáž se koná 7. února v 17:00 hodin.