KDY: Úterý 31. prosince od 19:00

KDE: Malé divadlo Liberec

ZA KOLIK: Vstupné 450 Kč

Drsná akční komedie jednoho z nejhranějších současných světových dramatiků Martina McDonagha se odehrává během jediného večera v levném hotelovém pokoji v zapadlém americkém městečku. Znuděný recepční Mervyn má pocit, že se konečně stane něco neobyčejného, možná dokonce i zločin. Úplně jako ve filmu. Ten chlápek bez ruky vypadá hodně nebezpečně a z jeho pokoje právě teď zazněl výstřel. A kam asi zmizel ten podezřelý černoch s hezkou holkou, co sem před chvílí vešli?

Jak se k tomu jenom co nejšikovněji připlést? Vypadá to nadějně, situace se záhy značně přiostří. Ovšem i toho nejdrsnějšího zabijáka dokáže uprostřed hry s vyděšenými rukojmími rozsekat vlastní máma, když zavolá (jako vždycky) nevhod. Co je nebezpečnější: blbec, který vás chce zabít, nebo blbec, který vás chce zachránit?