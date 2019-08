KDY: 10. 5. - 30. 9., Po-Ne: 8 - 16 hodin

KDE: Purkyňova 630/1, Staré Město, Liberec

ZA KOLIK: 140 Kč

Liberecká botanická zahrada láká své návštěvníky do nového oddělení s názvem "Květena mokřadů a vodních zahrad", které je součástí pavilonu L. Venkovní expozice je veřejnosti přístupná od 10. května a k vidění bude až do 30. září. Nejstarší botanická zahrada v České republice toho ale příchozím nabízí daleko více. K vidění jsou zde například vzácné druhy tropcických rostlin, největší sbírka orchidejí, kapradin a masožravých rostlin v ČR, akvária atd. Otevřeno je denně od 8 do 16 hodin a vstupné je ve výši 140 Kč.