KDY: pátek 6. září od 17.00

KDE: nám. Dr. E. Beneše 2/10, 460 07 Liberec

ZA KOLIK: Základní 20 Kč, snížené 10 Kč

V liberecké Malé výstavní síni v pátek 6. září od 17 hodin začíná výstava Sochy a reliéfy od jednoho z nejvýznamnějších českých sochařů 20. století Olbrama Zoubka. Na vernisáži promluví kurátorka výstavy Jitka Mrázková nebo Zoubkova dcera Polana Bregantová. Výstava bude otevřená do 10. listopadu každé úterý až neděli od 10 do 17 hodin kromě polední přestávky od 12 do 13 hodin. Plné vstupné 20 korun, snížené 10 korun, ve čtvrtky je vstup do výstavní síně zdarma.