KDY: 6. - 11. srpna 9 - 16 hodin

KDE: Jablonné v Podještědí, Lvová 1

ZA KOLIK: 50 Kč

Od dnešního dne je návštěvníkům zpřístupněn výstup na středověkou věž státního zámku Lemberk. Můžete si na ni vystoupat až do 11. 8., a to od 9 do 16 hodin. Při cestě na věž je vidět do středověké hladomorny a po výstupu 124 kamenných schodů se příchozím naskytne pohled na Lužické hory, Ještědský hřbet, okolí zámku a město Jablonné v Podještědí. Za výstup jako jednotlivec zaplatíte 50,- Kč a jako rodina (max. 2 dospělí a 3 děti) 140,- Kč. Děti do šesti let mají vstup zdarma.