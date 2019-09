KDY: čtvrtek 5. září od 18.00

KDE: Rumjancevova 1362/1, Staré Město, 460 01 Liberec

ZA KOLIK: vstup dobrovolný

Nedávno uplynulo 50 let od festivalu Woodstock, jednoho ze symbolů kultury hippies. Ve čtvrtek 5. září 2019 od 18.00 o něm bude v Krajské vědecké knihovně v Liberci přednášet PaedDr. Jan Prchal. Přednáška se koná v malém sále ve čtvrtém patře, vstupné na ni je dobrovolné. Na festivalu Woodstock vystoupily hvězdy jako Jimi Hendrix, Janis Joplinová, The Who nebo Carlos Santana.