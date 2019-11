KDY: Úterý 5. listopadu od 18:00

KDE: Knihkupectví a antikvariát Fryč

ZA KOLIK: 60, 30 Kč

Michal Maršík: Liberecká pohřebiště. Večer, který vás zavede do minulosti, do nejstarších míst Liberce, k baroknímu kostelu Nalezení sv. Kříže a potom do přítomnosti téměř všech libereckých čtvrtí. Navštívíte i vojenské hroby a zajatecké hřbitovy velkých válek.