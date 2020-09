KDY: Středa 23. září od 19 hodin

KDE: Lidové sady Liberec

ZA KOLIK: 440 Kč

K jeho zvuku a stylu přispěli všichni členové stejným dílem. Trio se dalo dohromady už v 80. letech. „Každé vystoupení je úplně jiné, i když hrajeme pořád totéž. Každý koncert je originální, protože ani my nikdy přesně nevíme, jaké to bude a co z toho vyleze,“ říká Michal Prokop.