KDY: Středa 9. října od 19:00

KDE: Kino Varšava

ZA KOLIK: 100, 80 Kč

V létě 2017 se mladí hokejisté z východočeského Náchoda vypravili do dalekého Maroka, kde je čekal rozhodně nejzábavnější tréninkový kemp jejich dosavadní kariéry. O několik měsíců později zase hokejisté z marockého Salé zamířili do České republiky, aby tu v obrácené podobě zažili to samé. Výsledkem je živý dialog dvou rozdílných kultur, plný různých malých překvapení a osvobozujícího humoru. Naučili se Češi v Maroku smlouvat? Potvrdili tu pověst hokejové velmoci? Sehnali Maročané v Čechách maso halal? Pochopili tu, co je to ofsajd?