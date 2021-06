KDY: Středa 26. května od 19 hodin

KDE: Divadlo F. X. Šaldy Liberec

ZA KOLIK: 130 - 290 Kč

V libereckém Šaldově divadle po měsících uzavření dnes začnou rok s novou adaptací jedné z nejslavnějších detektivek Agathy Christie z pera úspěšného dramatika Kena Ludwiga Vražda v Orient expresu.

Orient expres, luxusní vlak projíždějící celou Evropou, uvízl na své pravidelné cestě Balkánem ve sněhových závějích. Jen co souprava zastavila, zamrzly stroje a cestující i posádka zůstali na několik dní ponecháni napospas svému osudu. Každý se svým tajemstvím, každý se svou záhadnou minulostí. Atmosféra je napjatá, a jak už to v detektivkách bývá, dojde ke zločinu. Naštěstí je čirou náhodou mezi pasažéry vlaku také slavný belgický detektiv Hercule Poirot, který se ihned pouští do práce. Případ je nesmírně složitý a hlavní hrdina musí zapojit veškerý svůj důvtip a genialitu, aby jej vyřešil. Čas tentokrát naštěstí pracuje v jeho prospěch. Co se skutečně stalo, kdo je pachatelem zločinu, ani to, jak si Poirot se zapeklitou situací poradí, to už vám opravdu v tuto chvíli prozradit nemůžeme. Abyste to zjistili, přijďte se podívat do Divadla F. X. Šaldy na hru v režii Kateřiny Duškové.

Představení začíná v 19 hodin a vstupenky jsou stále k dispozici. Kapacita divadelních sálů je v květnu a červnu snížena na 50 procent.