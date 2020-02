KDY: Středa 19. února od 17:00

KDE: KultiVAR, Liberec

ZA KOLIK: Vstupné 170 Kč

Jak v dětech nepotlačit to dobré, s čím už na tenhle svět přišly? Jak jim jako rodič nestát v cestě a zároveň se nenechat utlačovat? Jakou roli hrají hranice a jak vychovat zodpovědné dítě? Jak do konceptu svobodné výchovy zapadá vzdělávání? To vše se dozvíte na dnešní přednášce blogerky Veroniky Hurdové.