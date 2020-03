KDY: Pondělí 9. března od 19 hodin

KDE: Šaldovo divadlo Liberec

ZA KOLIK: 120 - 380 Kč

Slavnou parodii na černobílé gangsterky Někdo to rád horké z roku 1959 asi není třeba představovat. Muzikál Sugar, který vznikl podle filmu o třináct let později, inscenoval v libereckém Šaldově divadle Oldřich Kříž už v roce 2009. Pro svůj mimořádný divácký úspěch se inscenace vrací a diváci se mohou v pondělí večer opět těšit na hvězdné obsazení: v roli okouzlující, svůdné a neodolatelné Sugar Kaneové se představí Adéla Gondíková, do které se zamiluje Jan Kříž, coby Joe – Josefína. Joeova kamaráda Jerryho alias Dafné, o jejíž srdce neúnavně usiluje milionář Sir Osgood Fielding, si zahraje, zazpívá a zatančí Adélin bratr, Dalibor Gondík.

Představení se bude v nejbližší době hrát také 5. dubna.