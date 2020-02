KDY: Do pátku 28. února

KDE: Krajský úřad Libereckého kraje

Přijďte nahlédnout do historie i současnosti fenoménu Jizerských hor. Seznamte se se zákulisím slavného závodu, prožijte jeho příběh a nasajte jeho jedinečnou atmosféru. Vydáte se po stopách Expedice Peru 1970, zjistíte více o historii závodu a poznáte tváře, které závod každoročně zažívají na vlastní běžky. To vše na výstavě Jizerské 50: Fenomén Jizerských hor.

Výstava je přístupná vždy v pondělí a ve středu od 8:00 do 18:00, ve čtvrtek od 8:00 do 17:00 a v pátek od 8:00 do 16:00.